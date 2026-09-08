ETV Bharat / health

ரத்த அழுத்தத்தை 20% வரை குறைக்கும் நட்ஸ்: எவ்வளவு, எப்படி சாப்பிட வேண்டும்?

தினமும் தேவையான அளவுக்கு காய்கறிகளையும் பழங்களையும் உணவில் சேர்த்து வருபவர்களுக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் ஏற்படும் அபாயம் 11% வரை குறைகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 8, 2026 at 11:19 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்வது என்பது ஏதோ பெரிய காரியம் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், நம் அன்றாட சமையலறையிலும், கைக்கெட்டும் தூரத்திலும் இருக்கும் எளிய உணவுகளே நமக்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பை தருகின்றன என்பது தான் உண்மை.

இன்றைக்கு நம்மில் பலரையும் அறியாமல் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனை உயர் ரத்த அழுத்தம். உலகளவில் சுமார் 140 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் இந்த ரத்த அழுத்த பாதிப்போடு தான் தங்களது அன்றாட வாழ்க்கையை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள்.

தொடக்கத்தில் பெரிய அறிகுறிகள் எதுவும் காட்டாமல் மெல்ல மெல்ல உடலுக்குள் உருவாகும் இந்த பாதிப்பு, சரியாக கவனிக்கப்படாவிட்டால் மாரடைப்பு, பக்கவாதம், சிறுநீரக செயலிழப்பு மற்றும் ஞாபகமறதி நோய் போன்ற பல தீவிரமான உடல்நல கோளாறுகளுக்கு முதன்மை காரணமாக அமைந்துவிடுகிறது.

இப்படியிருக்க, தினமும் நாம் சாப்பிடும் வழக்கமான உணவோடு ஒரே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நட்ஸ்களை சேர்த்துக்கொண்டால், ரத்த அழுத்தம் வருவதற்கான வாய்ப்பு கணிசமாக குறைகிறது என சமீபத்தில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

தாவர உணவுகளும் ரத்த அழுத்தமும்:

இயற்கை நமக்கு கொடுத்திருக்கும் தாவர அடிப்படையிலான உணவுகள் எப்போதுமே உடலுக்கு பெரு நன்மையையே தருகின்றன. காய்கறிகள், பழங்கள், முழு தானியங்கள் மற்றும் பயறு வகைகளை நம் உணவில் தவறாமல் சேர்த்துக்கொள்ளும்போது, அது ரத்த அழுத்தத்தை இயல்பாகவே கட்டுக்குள் வைக்கிறது என்பதை பல ஆய்வுகள் ஏற்கனவே உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.

  • பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்: தினமும் தேவையான அளவுக்கு காய்கறிகளையும் பழங்களையும் உணவில் சேர்த்து வருபவர்களுக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் ஏற்படும் அபாயம் 11% வரை குறைகிறது.
  • முழு தானியங்கள்: கைக்குத்தல் அரிசி, ஓட்ஸ், தினை வகைகள் மற்றும் முழு கோதுமை போன்ற தானியங்களை தினமும் உணவில் அதிக அளவில் எடுத்துக்கொள்பவர்களுக்கு, தானியங்களை மிக குறைவாக சாப்பிடுபவர்களை விட ரத்த அழுத்தம் ஏற்படும் வாய்ப்பு 26% குறைவாக இருக்கிறது.
  • பயறுகள் மற்றும் சோயா: நம் ஊர் சமையலில் பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தப்படும் பயறு வகைகள் மற்றும் சோயா பொருட்களை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது ரத்த அழுத்த அபாய முறையே 16% மற்றும் 19% வரை குறைக்க உதவுகிறது.

காய்கறிகள் மற்றும் தானியங்கள் தரும் நன்மைகளை பற்றி நமக்கு தெரிந்திருந்தாலும், நட்ஸ் எந்த அளவுக்கு ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கின்றன என்பது பற்றிய விரிவான தகவல்கள் இதுவரை குறைவாகவே இருந்தன.

புதிய ஆய்வு சொல்வது என்ன?

புகழ்பெற்ற 'பிரிட்டிஷ் ஜர்னல் ஆஃப் நியூட்ரிஷன்' இதழில் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வு ஒன்று, நட்ஸ் சாப்பிடுவதற்கும் ரத்த அழுத்த குறைவிற்கும் இடையே உள்ள நேரடி தொடர்பை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. சுமார் 1,43,000 பேரின் ஆரோக்கிய தரவுகளை கொண்டு இந்த விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில் உயர் ரத்த அழுத்த பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்ட 20,665 நபர்களின் தகவல்களும் ஆழமாக ஆராயப்பட்டன.

ஆய்வின் முடிவில், தினமும் சுமார் 30 முதல் 35 கிராம் அளவுக்கு (அதாவது நம் உள்ளங்கையில் அடங்கும் ஒரு சிறிய கைப்பிடி) நட்ஸ்களை சாப்பிடுபவர்களுக்கு, நட்ஸ்களே சாப்பிடாதவர்களை விட உயர் ரத்த அழுத்தம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு 26% குறைவாக உள்ளது என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பெரிய உணவு மாற்றங்கள் எதுவுமின்றி, தினமும் ஒரு கைப்பிடி நட்ஸ்களை மட்டும் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது இந்த அளவுக்குப் பெரிய நன்மையைத் தருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

உடலுக்குள் இந்த அதிசயம் எப்படி நடக்கிறது?

தாவர உணவுகளும், நட்ஸ்களும் எப்படி ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கின்றன என்பதற்கு பின்னால் சில எளிய அறிவியல் காரணங்கள் இருக்கின்றன.

  • சோடியத்தை வெளியேற்றும் பொட்டாசியம்: தாவர உணவுகளில் பொட்டாசியம் தாதுச்சத்து மிகுந்து காணப்படுகிறது. இது உடலில் தேங்கும் அதிகப்படியான உப்பை (சோடியம்) சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்ற உதவுவதோடு, இறுக்கமாக இருக்கும் ரத்த நாளங்களை தளர்த்தி ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குகிறது.
  • குடல் ஆரோக்கியமும் நார்ச்சத்துக்களும்: நட்ஸ்களில் உள்ள இயற்கை நார்ச்சத்துக்கள் நம் குடலில் வாழும் நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்களுக்கு சிறந்த உணவாக அமைகின்றன. இந்த பாக்டீரியாக்கள் குறுகிய சங்கிலி கொழுப்பு அமிலங்களை (Short-chain fatty acids) உருவாக்கி, ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுக்குள் வைக்க துணைபுரிகின்றன.
  • ரத்த நாளங்களை விரிவாக்கும் நைட்ரிக் ஆக்சைடு: தாவர உணவுகளில் இருக்கும் 'எல்-அர்ஜினைன்' மற்றும் நைட்ரேட்டுகளை நமது உடல் 'நைட்ரிக் ஆக்சைடாக' மாற்றுகிறது. இது ரத்த குழாய்களை அகலப்படுத்தி, ரத்தம் தடையின்றி பாய்வதற்கு வழிவகுக்கிறது.
  • உடல் எடை கட்டுப்பாடு: நட்ஸ்களில் கலோரிகள் அதிகம் இருந்தாலும், அவற்றை அளவோடு தினமும் சாப்பிட்டு வருபவர்களுக்கு தேவையில்லாத உடல் பருமன் ஏற்படுவதில்லை. உடல் எடை கட்டுக்குள் இருக்கும்போது, ரத்த அழுத்தமும் தானாகவே சமநிலைக்கு வந்துவிடுகிறது.

சூப்பர் ஃபுட் மட்டுமல்ல... முழுமையான உணவுப் பழக்கமே முக்கியம்

உடனே நட்ஸ்களை மட்டும் சாப்பிட்டால் எல்லாமே சரியாகிவிடும் என்று முடிவெடுத்துவிடக் கூடாது. நட்ஸ்கள் ஒரு "சூப்பர் ஃபுட்" என்று தனிமைப்படுத்தி பார்ப்பதை விட, அதை நமது ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கத்தின் ஒரு அங்கமாக பார்ப்பதே சரியானது.

தினமும் தட்டில் பாதியளவு காய்கறிகள், சிறிதளவு முழு தானியங்கள், பயறு வகைகளுடன் சேர்த்து இந்த ஒரு கைப்பிடி நட்ஸ்களை வைக்கும்போதுதான் முழுமையான ஆரோக்கிய பலன் கிடைக்கிறது. உலக அளவில் புகழ்பெற்ற DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) மற்றும் மத்திய தரைக்கடல் பகுதி உணவு முறைகள் இதையே வலியுறுத்துகின்றன.

கூடுதல் டிப்ஸ்:

ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு பணத்தை செலவழித்து விலையுயர்ந்த மாத்திரைகளையோ அல்லது கடினமான டயட்களையோ பின்பற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. மிக எளிய, நடைமுறை சாத்தியமான பழக்கங்களே போதுமானது.

  1. உங்கள் தினசரி உணவில் பாதியை விதவிதமான காய்கறிகளாலும் பழங்களாலும் நிரப்புங்கள்.
  2. வெள்ளை அரிசிக்கு பதிலாக கைக்குத்தல் அரிசி, சிறுதானியங்கள் மற்றும் முழு கோதுமை உணவுகளை தேர்ந்தெடுங்கள்.
  3. சுண்டல், பயறுகள், சோயா போன்ற புரத சத்து நிறைந்த உணவுகளை உணவில் அடிக்கடி சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
  4. தினமும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு உப்பு சேர்க்காத பாதாம், முந்திரி, வால்நட் அல்லது நிலக்கடலை போன்ற நட்ஸ் வகைகளை சாப்பிடும் பழக்கத்தை உருவாக்கிக்கொள்ளுங்கள்.

ஆய்வு:

https://www.nature.com/articles/s41598-025-05197-5

இதையும் படிங்க:

உடல் எடையால் அதிகரிக்கும் முதுகுவலி: 30 வயதை தாண்டியவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய எச்சரிக்கை!

கர்ப்ப காலத்தில் கடுமையான உடல் சோர்வால் அவதியா? என்ன செய்யலாம்?

TAGGED:

EAT NUTS TO LOWER BP
உயர் ரத்த அழுத்தம்
FOODS TO LOWER BP
WHICH NUT IS BEST FOR LOWERING BP

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.