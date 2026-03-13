பதின்பருவ பிள்ளைகளின் தூக்கத்தை கெடுக்கும் ஸ்மார்ட்போன்கள்- பெற்றோர்கள் கவலை!
மூன்றில் ஒரு பங்கு பதின்பருவத்தினர் இரவு உணவிற்குப் பிறகு 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக செல்போனை பயன்படுத்துகிறார்கள்.
Published : March 13, 2026 at 3:10 PM IST
இந்தியாவில் உள்ள நகர்ப்புறங்களில் பதின்பருவத்தினர் (Teens) தங்களது தூக்க நேரத்தை ஸ்மார்ட்போன்களில் செலவிடுவது குறித்த ஆய்வறிக்கை உலக தூக்க தினமான இன்று வெளியாகி உள்ளது. சுமார் 62 சதவீத பெற்றோர்கள், தங்கள் பிள்ளைகள் இரவு 11 மணிக்கு மேல் செல்போன் பயன்படுத்துவதால் அவர்களது தூக்கம் பாதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
பொதுவாக தூக்கம் என்பது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும், இதய ஆரோக்கியத்தை பேணவும், வளர்சிதை மாற்றத்தை சீராக்கவும் அவசியம். குறிப்பாக, வளரும் பருவத்தில் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு உடல் வளர்ச்சி மற்றும் மூளை செயல்பாட்டிற்கு தேவையான உறக்கம் கிடைப்பது மிகவும் முக்கியம்.
ஆனால், தற்போதைய சூழலில் ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாடு இந்த பழக்கத்தை மாற்றியமைத்துள்ளது. டெல்லி, மும்பை, சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த ஆய்வின் மூலம், பதின்பருவத்தினர் எதிர்கொள்ளும் தூக்கமின்மை சிக்கல்கள் மற்றும் அதனால் ஏற்படும் உடல்நல கோளாறுகள் குறித்த விரிவான தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.
உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்திற்கு தூக்கம் என்பது அடிப்படை தேவையாகும். ஒரு மனிதன் ஆழ்ந்து உறங்கும் போதுதான் அவனது உடல் தன்னைத்தானே புதுப்பித்து கொள்கிறது. முறையான தூக்கம் நினைவாற்றலை மேம்படுத்தவும், கவனத்தை ஒருநிலைப்படுத்தவும், மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும் உதவுகிறது. தூக்கமின்மை ஏற்படும்போது உடல் பருமன், நீரிழிவு மற்றும் இதய நோய்கள் போன்ற நீண்டகாலப் பாதிப்புகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என மருத்துவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
யாருக்கு எவ்வளவு தூக்கம் அவசியம்? தூக்கத்தின் அளவு என்பது ஒவ்வொரு வயதினருக்கும் மாறுபடுகிறது. ஸ்லீப் ஃபவுண்டேஷன் (Sleep Foundation) அமைப்பின் பரிந்துரைப்படி,
- குழந்தைகள் (4-12 மாதங்கள்): பகல் நேர தூக்கத்தையும் சேர்த்து 12 முதல் 16 மணி நேரம்
- சிறுவர்கள் (1-2 ஆண்டுகள்): 11 முதல் 14 மணி நேரம்
- பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் (6-12 ஆண்டுகள்): 9 முதல் 12 மணி நேரம்
- பதின்பருவத்தினர் (13-18 ஆண்டுகள்): 8 முதல் 10 மணி நேரம்
- பெரியவர்கள் (18 வயதிற்கு மேல்): குறைந்தபட்சம் 7 மணி நேரம்
ஆனால், இந்தியாவில் பதின்பருவத்தினர் மத்தியில் தூக்கமின்மை என்பது பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.
ஆய்வு முடிவுகள் என்ன சொல்கின்றன?
சைல்ட் ஆன்லைன் புரொடெக்ஷன் (COP) என்ற அமைப்பு, இந்தியாவின் முக்கிய 10 நகரங்களில் (டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு, சென்னை, ஐதராபாத், புனே, கொல்கத்தா, அகமதாபாத், ஜெய்ப்பூர் மற்றும் லக்னோ) 12 முதல் 18 வயது வரையிலான குழந்தைகளின் 5,000 பெற்றோர்களிடம் இந்த ஆய்வை நடத்தியது. அதில் கிடைத்த விவரங்கள் பின்வருமாறு..
- நேரம் தவறிய உறக்கம்: 62% பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகள் இரவு 11 மணிக்கு மேல்தான் தூங்குகிறார்கள் என்று கூறியுள்ளனர். இதற்கு முக்கிய காரணமாக ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாடு உள்ளது.
- இரவு நேரத் திரைப்பயன்பாடு: மூன்றில் ஒரு பங்கு பதின்பருவத்தினர் இரவு உணவிற்கு பிறகு 2 மணிநேரத்திற்கும் மேலாக செல்போனை பயன்படுத்துகிறார்கள்.
- தரம் குறைந்த தூக்கம்: 68% பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகள் செல்போன் அடிமைத்தனத்தால் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை இழப்பதாக கவலை தெரிவிக்கின்றனர். நள்ளிரவில் வரும் நோட்டிபிகேஷன்கள் (Notifications) அவர்களது தூக்கத்தை மீண்டும் மீண்டும் கலைக்கின்றன.
நகர வாரியான பாதிப்புகள்
இந்தியாவின் முக்கிய மெட்ரோ நகரங்களில் இந்தப் பாதிப்பு வெவ்வேறு விதமாக உள்ளது என்பதையும் ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
- மும்பை: இங்குள்ள 68% பதின்பருவத்தினர் இரவு 11 மணிக்கு மேல் செல்போன் பயன்படுத்துகின்றனர். 72% பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளின் திரை அடிமைத்தனம் குறித்து கவலைப்படுகின்றனர்.
- டெல்லி: டெல்லியில் 66% பதின்பருவத்தினர் இரவு 11 மணிக்கு மேல் விழித்திருக்கிறார்கள். முக்கியமாக, இரவு நேரத்தில் நோட்டிபிகேஷன்களை சரிபார்க்க தூக்கத்திலிருந்து எழுபவர்களின் எண்ணிக்கை இங்குதான் அதிகம் (46%).
- பெங்களூரு: படுக்கைக்கு சென்ற பிறகும் செல்போன் பயன்படுத்துபவர்கள் இங்கு அதிகம் (53%). 74% பெற்றோர்கள் செல்போன் பயன்பாட்டால் தூக்கம் பாதிக்கப்படுவதாகக் கவலை கொள்கின்றனர்.
- மற்ற நகரங்கள்: ஜெய்ப்பூர், லக்னோ மற்றும் அகமதாபாத் போன்ற நகரங்களிலும் இந்தப் பிரச்சனை வேகமாகப் பரவி வருகிறது. இது மெட்ரோ நகரங்களுக்கு மட்டுமான சிக்கல் அல்ல என்பதை இது உணர்த்துகிறது.
உடல்நலப் பாதிப்புகள் மற்றும் வல்லுநர்களின் கருத்து
ஸ்மார்ட்போன்களில் இருந்து வெளிப்படும் 'நீல ஒளி' (Blue Light), உடலின் தூக்க சுழற்சியைப் (Circadian Rhythm) பாதிக்கிறது. இது பதின்பருவத்தினருக்கு எளிதில் தூக்கம் வராமல் செய்கிறது. இதனால் ஏற்படும் தூக்கமின்மை, சோர்வு, கண் எரிச்சல், கவனக்குறைவு போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.
COP அமைப்பின் நிறுவனர் சந்தீப் குமார் இது குறித்துக் கூறுகையில், "பதின்பருவத்தினரின் மன வளர்ச்சிக்கும், கல்வியில் சிறந்து விளங்கவும் தூக்கம் மிக முக்கியமானது. ஆனால் ஸ்மார்ட்போன்கள் அவர்களது உறங்கும் நேரத்தை வெகுவாகக் குறைத்துவிட்டன. தூங்குவதற்கு முன் குறிப்பிட்ட நேரம் செல்போன் தவிர்க்கும் பழக்கத்தை உருவாக்குவது அவசியமாகிறது," எனத் தெரிவித்துள்ளார்.