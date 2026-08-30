பருவநிலை மாற்றம்: இந்தியாவில் 61% குழந்தைகளுக்கு வெப்ப அழுத்த அபாயம்!
உலக வெப்பநிலை 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் உயர்ந்தால், இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 16.6 கோடியாக (74%) அதிகரிக்கும்.
Published : August 30, 2026 at 11:20 AM IST
புவி வெப்பமயமாதல் மற்றும் பருவநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக இந்தியாவில் உள்ள 61 சதவீத குழந்தைகள், அதாவது சுமார் 14.5 கோடி சிறுவர்கள், ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறைந்தது ஒரு மாதம் கூடுதல் வெப்ப அழுத்தத்தை (Heat Stress) எதிர்கொள்கிறார்கள் என்று சர்வதேச ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.
அறிவியல் ஆய்விதழான ‘சயின்ஸ் அட்வான்சஸ்’ இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த ஆய்வை, பெல்ஜியத்தில் இயங்கும் 'விரைஜே யுனிவர்சிட்டி பிரஸ்ஸல்ஸ்' அமைப்பை சேர்ந்த சர்வதேச ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு மேற்கொண்டுள்ளது. பருவநிலை மாற்றத்தால் நேரடியாக ஏற்படும் வெப்பத்தின் தாக்கம், உலகளவில் உள்ள வெவ்வேறு வயதுடைய மக்களை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை முதன்முறையாக இந்த ஆய்வு கணக்கிட்டுள்ளது.
இதில், முதியவர்களை விடவும் இளம் குழந்தைகளே மிகக் கடுமையான பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்று சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
ஆய்வு வெளியிட்ட முக்கியத் தரவுகள்
- இந்தியாவின் நிலை: பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக 9 வயது வரையிலான குழந்தைகள் ஆண்டிற்கு ஐந்து மாதங்களுக்கும் மேலாக ஆபத்தான வெப்ப அழுத்தத்தை அனுபவிக்கும் நிலை இரட்டிப்பாகியுள்ளது. இந்தியாவில் 5.9 கோடியாக இருந்த இந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை தற்போது 11.8 கோடியாக (50%) உயர்ந்துள்ளது.
- உலகளாவிய பாதிப்பு: உலகம் முழுவதும் 9 வயது வரையிலான 560 மில்லியன் குழந்தைகள் (சுமார் 43%) மனித நடவடிக்கைகளால் ஏற்படும் பருவநிலை மாற்றத்தால் ஆண்டிற்கு ஒரு மாதம் கூடுதல் வெப்ப அழுத்தத்திற்கு ஆளாகிறார்கள்.
- வயது வாரியான ஒப்பீடு: 60 முதல் 69 வயதுடைய முதியவர்களில் 30 சதவீதம் பேர் மட்டுமே இந்த நிலையை எதிர்கொள்ளும் நிலையில், சிறு குழந்தைகள் அவர்களை விட மூன்று மடங்கு அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.
ஈரப்பத வெப்பத்தின் ஆபத்து (Humid Heat)
வறண்ட வெயிலை விட காற்றில் ஈரப்பதம் அதிகமிருக்கும் 'ஈரப்பத வெப்பம்' மனித உடலுக்கு மிகவும் ஆபத்தானது. பொதுவாக உடல் வெப்பமடையும் போது, வேர்வை ஆவியாவதன் மூலம் உடல் தன்னைத்தானே குளிர்வித்துக்கொள்ளும். ஆனால், ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும் போது உடலால் இயல்பாக வேர்க்க முடியாது.
இதனால் உடலின் வெப்பநிலை குறையாமல் அதிகரித்து, நீரிழப்பு, மயக்கம் மற்றும் உடலுறுப்புகள் செயலிழப்பு போன்ற ஆபத்தான உடல்நல சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன. குழந்தைகளின் உடல் வெப்பநிலை சீராக்கும் திறன் முழுமையாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்காது என்பதால், பெரியவர்களை விட அவர்கள் எளிதில் இதன் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகிறார்கள்.
ஏழை மற்றும் வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் நிலை
இந்த ஆய்வின் முதன்மை எழுத்தாளரும் ஆராய்ச்சியாளருமான ரோசா பீட்ரோயுஸ்டி (Rosa Pietroiusti) இதுகுறித்து கூறுகையில், "பருவநிலை மாற்றத்திற்கு மிக குறைவாக காரணமான வளர்ந்து வரும் நாடுகளை சேர்ந்த குழந்தைகளே இன்றைக்கு அதன் அதிகப்படியான பாதிப்புகளை சந்திக்கிறார்கள்.
வறுமை, போதிய காற்றோட்டமில்லாத வீடுகள், குளிர்விக்கும் வசதிகள் இல்லாமை மற்றும் பலவீனமான மருத்துவக் கட்டமைப்பு போன்றவை இந்த வெப்பத்திலிருந்து குழந்தைகள் தங்களை பாதுகாத்து கொள்வதை கடினமாக்குகின்றன" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தெற்கு ஆசியா, தென்கிழக்கு ஆசியா மற்றும் மேற்கு ஆப்பிரிக்கா ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள வெப்பமண்டல நாடுகளில்தான் இத்தகைய பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது.
எதிர்கால எச்சரிக்கை
உலக வெப்பமயமாதல் மேலும் அதிகரிக்கும் போது இந்த பாதிப்பு பல மடங்கு உயரும் என ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
உலக வெப்பநிலை 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் உயர்ந்தால், இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 16.6 கோடியாக (74%) அதிகரிக்கும்.
உலக வெப்பநிலை 2 டிகிரி செல்சியஸ் நிலையை எட்டினால், இந்தியாவில் உள்ள 96 சதவீத குழந்தைகள் (16.9 கோடி பேர்) ஆண்டுதோறும் கூடுதல் வெப்ப அழுத்தத்தை சந்திக்க நேரிடும்.
எனவே, காடுகளை பாதுகாத்தல் மற்றும் பசுமை இல்ல வாயுக்களின் உமிழ்வை குறைத்தல் போன்ற பருவநிலை மாற்றத்திற்கு எதிரான அவசர நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது மட்டுமே எதிர்கால தலைமுறையின் ஆரோக்கியத்தை உறுதி செய்ய உதவும்.