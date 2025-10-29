ETV Bharat / health

அச்சுறுத்தும் காலநிலை மாற்றம்: அலர்ட் கொடுக்கும் லான்செட் அறிக்கை!

2015 முதல் 2024 வரை, இந்தியாவின் நகர்ப்புறங்களில் சராசரி பசுமை பகுதி 3.6% குறைந்துள்ளது. இந்தியாவில் அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட 189 நகரங்களில், 14 நகரங்கள் குறைந்த பசுமை பகுதியை கொண்டுள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 29, 2025 at 2:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

காலநிலை மாற்றத்தின் வெப்பமயமாதல் விளைவுகளைத் தடுக்கத் தவறியதால், 1990களில் இருந்த வெப்பம் தொடர்பான இறப்பு விகிதம் உலகளவில் 23% அதிகரித்துள்ளது என்கிறது லான்செட் கவுண்ட்டவுன் (Lancet Countdown) ஆய்வறிக்கை. உலகளாவிய சுகாதாரத் துறையின் உயரிய ஆய்வு நிறுவனமான லான்செட் கவுண்ட்டவுன், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் ஆரோக்கியம் குறித்த தனது 2025ம் ஆண்டுக்கான முக்கிய தரவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.

2012 முதல் 2021ம் ஆண்டிற்கு இடையில், வெப்பத்தின் தாக்கத்தால் உலகளவில் சராசரியாக ஆண்டுக்கு 5,46,000 (இது கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒருவர் என்ற விகிதமாகும்) இறப்புகள் ஏற்படுவதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இந்த அறிக்கை, உலகளவில் அதிகரித்து வரும் வெப்ப அலைகள், தொற்று நோய்களின் அபாயம் மற்றும் நகர்ப்புற சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு ஆகியவற்றால் ஏற்படும் உடல்நலன் மற்றும் பொருளாதாரம் சந்திக்கும் கடுமையான சவால்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

'காலநிலை மாற்றம் என்பது வருங்காலப் பிரச்சனை அல்ல, அது தற்போதைய பேரழிவாக மாறிவிட்டது' என்பதை லான்செட் அறிக்கை அதன் துல்லியமான புள்ளிவிவரங்கள் மூலம் உறுதிப்படுத்துகிறது. 71 நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த 128 ஆராய்ச்சியாளர்களை உள்ளடக்கிய இந்த ஒன்பதாவது ஆண்டு மதிப்பீடு, நிலைமை கைமீறுவதற்கு முன், ஆரோக்கியத்தை மையமாகக் கொண்ட உடனடி காலநிலை நடவடிக்கைக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது.

உழைப்பு மற்றும் வருமானம் இழப்பு: அதிகரிக்கும் வெப்ப அலைகள் காரணமாக, கடுமையான பொருளாதார இழப்பை இந்தியா சந்தித்துள்ளது. வெப்பம் தொடர்பான வேலை செய்ய இயலாமை, நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் மீதான காலநிலை மாற்றத்தின் நேரடி நிதிச் சுமையை வெளிப்படுத்துகிறது. 2024ம் ஆண்டில், வெப்பத்தின் வெளிப்பாடு காரணமாக மொத்தமாக 247 பில்லியன் சாத்தியமான உழைப்பு மணி நேரங்கள் இழக்கப்பட்டுள்ளன. இது 1990-1999 காலகட்டத்தை விட 124% அதிகமாகும்.

இந்த உழைப்புத் திறன் குறைவால் ஏற்பட்ட சாத்தியமான வருமான இழப்பு, 2024ம் ஆண்டில் மட்டும் 194 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மொத்த உழைப்பு இழப்புகளில் விவசாயத் துறை 66% பங்களித்துள்ளது. அதன் பிறகு கட்டுமானத் துறை 20% இழப்பைப் பதிவு செய்துள்ளது. வெளிப்புற வேலைகளை நம்பியிருக்கும் துறைகள் இதனால் மிகக் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

மக்களை வாட்டி வதைக்கும் வெப்ப அலை: இந்தியர்கள் 2024ம் ஆண்டில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு வெப்ப அலைகளின் தீவிரமான வெளிப்பாட்டை எதிர்கொண்டுள்ளனர். 2024ம் ஆண்டில், இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு நபரும் சராசரியாக 19.8 வெப்ப அலை நாட்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர். இந்த 19.8 நாட்களில், 6.6 நாட்கள் காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கம் இல்லாமல் நிகழ்ந்திருக்கவே முடியாது என்பதை திட்டவட்டமாக ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

நோய்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சீரழிவின் அச்சுறுத்தல்: வெப்பம் மட்டுமல்லாமல், இந்தியா பல சுகாதார அபாயங்களையும் சுற்றுச்சூழல் சமநிலையின்மையையும் சந்தித்து வருகிறது. 2020 முதல் 2024 வரையிலான காலகட்டத்தில், காட்டுத்தீயின் புகையினால் ஏற்பட்ட மரணங்களின் சராசரி எண்ணிக்கை ஆண்டுக்கு 10,200 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது 2003-2012 ஆம் ஆண்டின் சராசரியை விட 15.6% அதிகரித்துள்ளது. கொசுக்களால் பரவும் டெங்கு காய்ச்சலின் காலநிலை வரையறுக்கப்பட்ட பரவல் திறன், 1951-1960 உடன் ஒப்பிடும்போது 2015-2024 இல் 31.3% அதிகரித்துள்ளது.

உலகில் வெப்பம் தொடர்பான மொத்த இறப்புகளின் சராசரி சதவீதம்
உலகில் வெப்பம் தொடர்பான மொத்த இறப்புகளின் சராசரி சதவீதம் (Lancet)

உணவுப் பாதுகாப்பின்மை: அதிகரித்த வெப்ப அலை நாட்கள் மற்றும் வறட்சி காரணமாக, 2023ம் ஆண்டில் கூடுதலாக 83.1 மில்லியன் மக்கள் மிதமான அல்லது கடுமையான உணவுப் பாதுகாப்பின்மையை எதிர்கொண்டனர். இது நாட்டின் ஊட்டச்சத்து நிலையை மேலும் மோசமாக்குகிறது.

நகரங்களில் குறையும் பசுமை பகுதி மற்றும் காடு இழப்பு: நகரங்கள் வெப்பத்தை தணிக்கவும், காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும் பசுமை பகுதிகளை வேகமாக இழந்து வருகின்றன. 2015 முதல் 2024 வரை, இந்தியாவின் நகர்ப்புறங்களில் சராசரி பசுமை பகுதி 3.6% குறைந்துள்ளது.

இந்தியாவில் அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட 189 நகரங்களில், 14 நகரங்கள் குறைந்த பசுமை பகுதியையும், 110 நகரங்கள் மிகக் குறைந்த பசுமை பகுதியையும் கொண்டுள்ளன. 2001 மற்றும் 2023 க்கு இடையில், இந்தியா ஒட்டுமொத்தமாக 2.33 மில்லியன் ஹெக்டேர் மரங்களை இழந்துள்ளது. இதில் 2023ம் ஆண்டில் மட்டும் 1,43,000 ஹெக்டேர் மரங்கள் இழக்கப்பட்டுள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

தூய்மையான எரிசக்தி வளர்ச்சி தீர்வாகுமா?

இந்த கடுமையான சவால்களுக்கு மத்தியில், தூய்மையான எரிசக்தி துறையில் இந்தியாவின் முன்னேற்றம் ஒரு நம்பிக்கையை அளிக்கிறது. 2023ம் ஆண்டில், தூய்மையான எரிசக்தி துறையின் வளர்ச்சி நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) வளர்ச்சியில் கிட்டத்தட்ட 5% பங்களித்துள்ளது. தூய எரிசக்திக்கு மாறுவது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதுடன் பொருளாதார ரீதியாகவும் பலன் தரும் என்பதை இது காட்டுகிறது.

தூய எரிசக்தி துறை என்பது சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த, புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலங்களான சூரிய சக்தி, காற்றாலை, நீர் மின்சாரம், புவிவெப்ப ஆற்றல் மற்றும் அணுசக்தி ஆகியவற்றின் உற்பத்தி, மேம்பாடு மற்றும் பயன்பாட்டில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு துறை ஆகும். இந்தத் துறையின் முக்கிய நோக்கம் புதைபடிவ எரிபொருட்களின் பயன்பாட்டைக் குறைத்து, காலநிலை மாற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, நிலையான மற்றும் பாதுகாப்பான எதிர்காலத்திற்கான சுத்தமான ஆற்றலை உருவாக்குவதாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

லான்செட் கவுண்டவுன் 2025 அறிக்கையின் பிற முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள்:

  • 2024ம் ஆண்டில் பூமியின் நிலப்பரப்பில் 61 சதவீதம் கடும் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டது. இது 1950-களின் சராசரியை விட மூன்று மடங்கு அதிகம்.
  • 2024ல் காட்டுத்தீயின் புகையினால் 1,54,000 பேர் இறந்தனர். இது இதுவரை பதிவு செய்யப்பட்டதிலேயே அதிகபட்ச எண்ணிக்கை.
  • கொசுக்களுக்குச் சாதகமான, வெப்பமான மற்றும் ஈரமான நிலைமைகள் காரணமாக 1950-களிலிருந்து டெங்கு பரவல் திறன் கிட்டத்தட்ட 50 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
  • வெப்பத்தினால் ஏற்படும் இரவு நேர தூக்க இழப்பு 9 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது, இது உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தைப் பாதிக்கிறது.
  • உடல் தன்னைத்தானே திறம்பட குளிர்விக்க முடியாத வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதத்தின் வரம்புகளை உலகம் நெருங்கி வருவதாக இந்த ஆய்வு எச்சரிக்கிறது. இத்தகைய சூழ்நிலைகளில், சிறிது நேரம் வெளிப்பட்டால் கூட உறுப்பு செயலிழப்பு அல்லது மரணம் ஏற்படலாம்.
  • லத்தீன் அமெரிக்காவில் வெப்பம் தொடர்பான இறப்புகள் 2000 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டு மடங்கிற்கும் அதிகமாக அதிகரித்துள்ளன. பல குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடுகள் நம்பகமான குளிரூட்டும் அமைப்புகள், சுகாதாரம் அல்லது ஆரம்ப எச்சரிக்கை உள்கட்டமைப்பு இல்லாமல் இதே போன்ற அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்கின்றன.

இதையும் படிங்க:

EXCLUSIVE: கடல்நீர் மட்டம் உயர்வால் இந்தியாவிற்கு காத்திருக்கும் பேராபத்து - அண்ணா பல்கலை. ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்

TAGGED:

HEATWAVE EXPOSURE
காலநிலை மாற்றம்
லான்செட் 2025
CLIMATE CHANGE
2025 LANCET COUNTDOWN REPORT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.