சிறுநீரக நோய் பாதிப்பில் 2வது இடத்தில் இந்தியா - எச்சரிக்கும் தி லான்செட் ஆய்வு முடிவுகள்!
2023ம் ஆண்டில் இந்தியாவில் மட்டும் சுமார் 138 மில்லியன் மக்கள் சிறுநீரக நோயால் பாதிக்கப்பட்டனர்.
Published : November 10, 2025 at 10:38 AM IST
உலக சுகாதார நெருக்கடியாக நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய் (Chronic Kidney Disease - CKD) உருவெடுத்துள்ளது. இது குறித்த சமீபத்திய ஆய்வு முடிவுகள், இந்தியாவில் நிலவும் தீவிரமான சுகாதார சவாலை வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்தியாவில் அதிகரிக்கும் மக்கள்தொகை மற்றும் சுகாதாரத் துறையில் உள்ள இடைவெளிகள் காரணமாக, இந்த நோய் பாதிப்பு அபாயகரமான அளவில் உயர்ந்துள்ளது என்கிறது ஆய்வு. இது குறித்து 'தி லேன்சட்' (The Lancet) ஆய்வு இதழில் வெளியிடப்பட்ட முழு விவரங்களை காணலாம்.
இரண்டாவது இடத்தில் இந்தியா!
'தி லேன்சட்' ஆய்விதழில் வெளியான உலகளாவிய ஆய்வு முடிவுகளின்படி, 2023ம் ஆண்டில் இந்தியாவில் மட்டும் சுமார் 138 மில்லியன் மக்கள் நாள்பட்ட சிறுநீரக நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் மூலம், உலகளவில் அதிக நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய் பாதித்த மக்களை கொண்ட நாடுகளின் பட்டியலில், இந்தியா சீனாவுக்கு (152 மில்லியன்) அடுத்தப்படியாக இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.
உலக அளவில், இந்த பாதிப்பு 1990ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இரண்டு மடங்காக உயர்ந்து, சுமார் 800 மில்லியன் மக்களைத் தாக்கியுள்ளது. மேலும், 2023ம் ஆண்டில் 15 லட்சம் மக்கள் உயிரிழப்பிற்கு ஒன்பதாவது காரணியாக சிறுநீரக நோய் பாதிப்பு உள்ளது.
முக்கிய ஆபத்துக் காரணிகள்?
சிறுநீரக நோயின் இந்த அபாயகரமான உயர்வுக்குப் பல காரணிகள் பங்களிக்கின்றன என்கிறது ஆய்வு. அவற்றின் விவரம் பின்வருமாறு.
- நீரிழிவு நோய்
- உயர் ரத்த அழுத்தம்
- உடல் பருமன்
- ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கம்
- அதுமட்டுமல்லாமல், சிறுநீரக நோய் இதய நோய்களுக்கும் ஒரு முக்கிய காரணமாகவும் உள்ளது. 2023 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் நடந்த இதய நோயால் ஏற்படும் மரணங்களில் கிட்டத்தட்ட 12% இந்த சிறுநீரகச் செயல்பாடு குறைபாட்டால் ஏற்பட்டவை என்கிறது ஆய்வு,
ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவதன் அவசியம்!
பெரும்பாலான நாள்பட்ட சிறுநீரக நோயாளிகள் ஆரம்ப நிலையிலேயே (நிலைகள் 1 முதல் 3 வரை) உள்ளனர். ஆனால், இந்த ஆரம்ப நிலைகளில் பெரும்பாலும் வெளிப்படையான அறிகுறிகள் இருக்காது. இதனால் பலர் தங்கள் நிலை பற்றி அறியாமலேயே இருக்கின்றனர். இது, நோய் தீவிரமடைய வழிவகுக்கிறது. இந்த பிரச்சனையை போக்க சுகாதார நிபுணர்கள் பரிந்துரைப்புகள் இதோ.
ஆரம்ப கட்ட பரிசோதனைத் திட்டங்கள் : நீரிழிவு மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் தவறாமல் சிறுநீர் மற்றும் ரத்தப் பரிசோதனை (Screening Test) செய்துகொள்வதன் மூலம் சிறுநீரக நோய் பாதிப்பை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய முடியும்.
ஆபத்துக் காரணிகளை கையாளுதல்: ரத்த சர்க்கரை மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த மலிவான மற்றும் எளிதில் கிடைக்கும் சிகிச்சைகளை அதிகரிப்பதன் மூலம் நோயின் முன்னேற்றத்தைத் தடுக்கலாம். இந்த ஆய்வு முடிவுகள், இந்தியா இந்த 'மௌனமான தொற்றுநோயை' தீவிரமாக கவனிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது.
