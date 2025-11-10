ETV Bharat / health

சிறுநீரக நோய் பாதிப்பில் 2வது இடத்தில் இந்தியா - எச்சரிக்கும் தி லான்செட் ஆய்வு முடிவுகள்!

2023ம் ஆண்டில் இந்தியாவில் மட்டும் சுமார் 138 மில்லியன் மக்கள் சிறுநீரக நோயால் பாதிக்கப்பட்டனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 10, 2025 at 10:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

உலக சுகாதார நெருக்கடியாக நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய் (Chronic Kidney Disease - CKD) உருவெடுத்துள்ளது. இது குறித்த சமீபத்திய ஆய்வு முடிவுகள், இந்தியாவில் நிலவும் தீவிரமான சுகாதார சவாலை வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்தியாவில் அதிகரிக்கும் மக்கள்தொகை மற்றும் சுகாதாரத் துறையில் உள்ள இடைவெளிகள் காரணமாக, இந்த நோய் பாதிப்பு அபாயகரமான அளவில் உயர்ந்துள்ளது என்கிறது ஆய்வு. இது குறித்து 'தி லேன்சட்' (The Lancet) ஆய்வு இதழில் வெளியிடப்பட்ட முழு விவரங்களை காணலாம்.

இரண்டாவது இடத்தில் இந்தியா!

'தி லேன்சட்' ஆய்விதழில் வெளியான உலகளாவிய ஆய்வு முடிவுகளின்படி, 2023ம் ஆண்டில் இந்தியாவில் மட்டும் சுமார் 138 மில்லியன் மக்கள் நாள்பட்ட சிறுநீரக நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் மூலம், உலகளவில் அதிக நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய் பாதித்த மக்களை கொண்ட நாடுகளின் பட்டியலில், இந்தியா சீனாவுக்கு (152 மில்லியன்) அடுத்தப்படியாக இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.

உலக அளவில், இந்த பாதிப்பு 1990ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இரண்டு மடங்காக உயர்ந்து, சுமார் 800 மில்லியன் மக்களைத் தாக்கியுள்ளது. மேலும், 2023ம் ஆண்டில் 15 லட்சம் மக்கள் உயிரிழப்பிற்கு ஒன்பதாவது காரணியாக சிறுநீரக நோய் பாதிப்பு உள்ளது.

முக்கிய ஆபத்துக் காரணிகள்?

சிறுநீரக நோயின் இந்த அபாயகரமான உயர்வுக்குப் பல காரணிகள் பங்களிக்கின்றன என்கிறது ஆய்வு. அவற்றின் விவரம் பின்வருமாறு.

  • நீரிழிவு நோய்
  • உயர் ரத்த அழுத்தம்
  • உடல் பருமன்
  • ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கம்
  • அதுமட்டுமல்லாமல், சிறுநீரக நோய் இதய நோய்களுக்கும் ஒரு முக்கிய காரணமாகவும் உள்ளது. 2023 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் நடந்த இதய நோயால் ஏற்படும் மரணங்களில் கிட்டத்தட்ட 12% இந்த சிறுநீரகச் செயல்பாடு குறைபாட்டால் ஏற்பட்டவை என்கிறது ஆய்வு,

ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவதன் அவசியம்!

பெரும்பாலான நாள்பட்ட சிறுநீரக நோயாளிகள் ஆரம்ப நிலையிலேயே (நிலைகள் 1 முதல் 3 வரை) உள்ளனர். ஆனால், இந்த ஆரம்ப நிலைகளில் பெரும்பாலும் வெளிப்படையான அறிகுறிகள் இருக்காது. இதனால் பலர் தங்கள் நிலை பற்றி அறியாமலேயே இருக்கின்றனர். இது, நோய் தீவிரமடைய வழிவகுக்கிறது. இந்த பிரச்சனையை போக்க சுகாதார நிபுணர்கள் பரிந்துரைப்புகள் இதோ.

ஆரம்ப கட்ட பரிசோதனைத் திட்டங்கள் : நீரிழிவு மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் தவறாமல் சிறுநீர் மற்றும் ரத்தப் பரிசோதனை (Screening Test) செய்துகொள்வதன் மூலம் சிறுநீரக நோய் பாதிப்பை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய முடியும்.

ஆபத்துக் காரணிகளை கையாளுதல்: ரத்த சர்க்கரை மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த மலிவான மற்றும் எளிதில் கிடைக்கும் சிகிச்சைகளை அதிகரிப்பதன் மூலம் நோயின் முன்னேற்றத்தைத் தடுக்கலாம். இந்த ஆய்வு முடிவுகள், இந்தியா இந்த 'மௌனமான தொற்றுநோயை' தீவிரமாக கவனிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது.

இதையும் படிங்க:

ஃப்ளூபெர்ரியில் உள்ள சத்து நம்மூர் பழத்திலும் உள்ளது! விலை அதிகமான உணவுகளுக்கு ஏற்ற மாற்று இவை தான்!

மாதவிடாய் நாட்களில் கால்கள் வலிப்பது ஏன்? தடுப்பது எப்படி?

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

CHRONIC KIDNEY DISEASE
THE LANCET REPORT
நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய்
KIDNEY DISEASE IN INDIA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தூங்கா நகரம் குப்பை நகராக சீரழிந்த கதை - கண்ணீர் வடிக்கும் மாமதுரை!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.