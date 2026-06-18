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வாரத்திற்கு 2 மணி நேர தசைப்பயிற்சி: நீண்ட ஆயுளுக்கு வழிவகுக்கும் எளிய வழி!

வாரத்திற்கு 120 நிமிடங்களுக்கு மேல் தசைப்பயிற்சிகளை செய்வதால் கூடுதலாக எந்த பயனும் கிடைப்பதில்லை என்கிறது ஆய்வு.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 18, 2026 at 2:24 PM IST

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நம்மில் பலருக்கு உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தாலும், அதற்கு போதிய நேரம் இல்லை என்ற கவலை எப்போதும் இருக்கும். வேலை, குடும்பம் என ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் நமக்கு, உடற்பயிற்சி செய்வதற்கென்று தனியாக நேரம் ஒதுக்குவது சவாலாகவே மாறுகிறது. தசைப்பயிற்சி என்றாலே உடற்பயிற்சி கூடங்களுக்கு சென்று, அதிக எடைகளை தூக்க வேண்டும் என்ற தவறான புரிதலும் நம்மிடம் இருக்கிறது.

ஆனால், உண்மை அதுவல்ல. நாம் அன்றாடம் செய்யும் சின்ன சின்ன வேலைகளே நம் உடலை உறுதியாக்க போதுமானவை. வாரத்திற்கு வெறும் ஒன்றரை மணி நேரம் முதல் இரண்டு மணி நேரம் வரை தசைப்பயிற்சிக்கு ஒதுக்கினால், அது நம் ஆயுளை நீட்டிக்க உதவும் என்று ஹார்வர்ட் நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

மூன்று தசாப்த கால ஆய்வு தரும் உண்மை

அமெரிக்காவின் பொது சுகாதார பள்ளி ஒன்று, சுமார் 1 லட்சத்து 50 ஆயிரம் பெரியவர்களிடம் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரு விரிவான ஆய்வை நடத்தியது. இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களின் அன்றாட உடற்பயிற்சி பழக்கவழக்கங்கள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டன.

இதன் முடிவில், வாரத்திற்கு 90 முதல் 120 நிமிடங்கள் வரை தசைப் பயிற்சிகளை (Resistance Training) முறையாக செய்தவர்களுக்கு, எந்தவொரு பயிற்சியும் செய்யாதவர்களை விட முன்கூட்டியே இறப்பதற்கான வாய்ப்பு 13 சதவீதம் குறைவாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

நோய்களில் இருந்து கிடைக்கும் பாதுகாப்பு

இந்த தசை பயிற்சிகள் நம் உடலின் ஒட்டுமொத்த இயக்கத்தை சீரமைப்பதுடன், பெரும் நோய்களிலிருந்தும் உடலை பாதுகாக்கின்றன. வாரத்திற்கு குறிப்பிட்ட நேரம் தசைப்பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு, இதய நோய்களால் ஏற்படும் மரண ஆபத்து 19 சதவீதம் குறைகிறது. அதேபோல், வயது முதிர்வில் ஏற்படும் அல்சைமர் போன்ற நரம்பியல் குறைபாடு நோய்களால் ஏற்படும் மரண ஆபத்து 27 சதவீதம் வரை குறைவதாக இந்த ஆய்வு தெளிவாக குறிப்பிடுகிறது.

அதே நேரத்தில், வாரத்திற்கு 120 நிமிடங்களுக்கு மேல் தசைப்பயிற்சிகளை செய்வதால் கூடுதலாக எந்த பயனும் கிடைப்பதில்லை என்பதும் இந்த ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. எனவே, அளவுக்கு அதிகமாக பயிற்சி செய்வதை விட, குறிப்பிட்ட நேரத்தை சரியாக பின்பற்றுவதே நல்லது.

தசைப்பயிற்சியும் நடைப்பயிற்சியும் தரும் இரட்டிப்பு பலன்

தசைப் பயிற்சிகளுடன் சேர்த்து நடைப்பயிற்சி, ஓடுதல், நீச்சல் அடித்தல், சைக்கிள் ஓட்டுதல் அல்லது டென்னிஸ் விளையாடுதல் போன்ற எளிய கார்டியோ பயிற்சிகளையும் கலந்து செய்யும்போது உடலுக்கு கூடுதல் பலன் கிடைக்கிறது. தசைப்பயிற்சி மற்றும் கார்டியோ ஆகிய இரண்டையும் வாராந்திர வழக்கத்தில் வைத்திருந்தவர்களுக்கு, எந்தப் பயிற்சியும் செய்யாதவர்களை விட மரண ஆபத்து 45 சதவீதம் வரை குறைந்துள்ளது.

தசைப்பயிற்சி என்பது என்ன?

தசைப்பயிற்சி என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று கிடையாது. நம் தசைகளுக்கு ஒரு சிறிய அழுத்தத்தை கொடுத்து வேலை செய்ய வைப்பதுதான் இந்த பயிற்சி. நாம் அன்றாடம் செய்யும் புஷ்-அப்ஸ், உட்கார்ந்து எழுதல் (Squats), கால்களை முன்னெடுத்து வைத்து மடக்குதல் (Lunges) போன்ற சாதாரண தரைப்பயிற்சிகளே இதற்கு போதுமானவை.

இதற்காக உடற்பயிற்சி கூடத்திற்குத்தான் செல்ல வேண்டும் என்பதில்லை. நம் வீட்டில் இருக்கும் தண்ணீர் பாட்டில்கள் அல்லது எளிய எதிர்ப்பு பட்டைகளை (Resistance bands) வைத்தே தாராளமாக செய்யலாம். வாரத்தின் எல்லா நாட்களும் செய்ய முடியாவிட்டாலும், வாரத்திற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களாக பிரித்து, குறைந்த நேரப் பயிற்சியாக செய்தாலே போதும்.

ஆய்வாளர்கள் தரும் எளிய ஆலோசனை

இந்த ஆய்வை மேற்கொண்ட ஆய்வாளர்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை குறிப்பிடுகிறார்கள். இதுவரை உடற்பயிற்சி செய்யும் வழக்கமே இல்லாதவர்கள், ஆரம்பத்திலேயே கடினமான பயிற்சிகளில் இறங்க கூடாது. சிறிய அளவில் தொடங்கி, மெதுவாக உடலைப் பழக்கப்படுத்துவதுதான் முக்கியம்.

உடற்பயிற்சிக்கு என்று அதிக நேரம் செலவிடத் தேவையில்லை, நாம் செய்யும் சிறிய அளவிலான முயற்சிகளும் நம் ஆரோக்கியத்திற்கு பெரிய பலனை தரும். எனவே, உடனே பெரிய இலக்குகளை நிர்ணயிக்காமல், வாரத்திற்கு சில நிமிடங்களில் தொடங்கி, படிப்படியாக ஒரு எளிய பழக்கத்தை உருவாக்குவதே நீண்ட கால ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

ஆய்வு:

https://bjsm.bmj.com/content/60/12/874

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TAGGED:

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