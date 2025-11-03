9 பேரில் ஒருவருக்கு வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு - ICMR ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்!
2025ம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் 10.7 சதவீதமாக இருந்த தொற்று நோய்களின் பரவல் 2025ம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் 11.5 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
Published : November 3, 2025 at 10:59 AM IST
இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் (ICMR) புதிய ஆய்வு அறிக்கையின்படி, இந்தியர்களில் ஒன்பது பேரில் ஒருவர் ஏதேனும் ஒரு வகையான தொற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. இந்த ஆய்வு முடிவுகள், இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் வைரஸ் தொற்றுகளின் பரவல் குறித்த ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை மணி என சுகாதாரத் துறையினர் கருதுகின்றனர்.
ஐ.சி.எம்.ஆர்-யின் Virus Research and Diagnostic Laboratories மூலம் நாடு முழுவதும் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில், 4.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள்களின் மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டன. இதில், சராசரியாக 11.1% மாதிரிகளில் ஏதேனும் ஒரு நோய் தொற்றுக்கான காரணி (Pathogen) இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, 2025ம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டான ஜனவரி முதல் மார்ச் வரையிலான காலகட்டத்தில், பரிசோதிக்கப்பட்ட 2,28,856 மாதிரிகளில் 10.7% (24,502) நேர்மறை முடிவுகள் கண்டறியப்பட்டன. இந்த விகிதம், ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான இரண்டாவது காலாண்டில் 11.5% (26,055 மாதிரிகளில்) ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது, முதல் காலாண்டில் இருந்து 0.8 சதவீத புள்ளிகள் அதிகரிப்பைக் காட்டுகிறது.
முக்கியமாக கண்டறியப்பட்ட தொற்றுகள்: இந்த ஆய்வில், பொது சுகாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஐந்து முன்னணி நோய்க்கிருமிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.
- கடுமையான சுவாசக்குழாய் தொற்று மற்றும் தீவிர சுவாசக்குழாய் தொற்றுகளில் இன்ஃப்ளூயன்ஸா A (Influenza A) இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது
- கடுமையான காய்ச்சல் மற்றும் ரத்தக்கசிவு நோய்களில் டெங்கு வைரஸ் (Dengue Virus)
- மஞ்சள் காமாலையில் ஹெபடைடிஸ் A (Hepatitis A)
- கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு பிரச்சனையில் நோரோவைரஸ் (Norovirus)
- கடுமையான மூளை அழற்சி நோய்க்குறிகளில் (AES) ஹெர்பெஸ் சிம்ப்ளக்ஸ் வைரஸ் (HSV)
இரண்டாம் காலாண்டில், தட்டம்மை (Measles), ரூபெல்லா (Rubella), சிக்குன்குனியா(Chikungunya), ரோட்டாவைரஸ் (Rotavirus) போன்ற நோய்த்தொற்றுகளும் அடங்கிய 191 நோய் வகைகள் VRDL ஆய்வு மூலம் தெரியவந்துள்ளது. தொற்று விகிதத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த அதிகரிப்பு சிறியதாகத் தோன்றினாலும், பருவமழை கால நோய்கள் மற்றும் எதிர்காலத்தில் உருவாகக்கூடிய தொற்றுகள் குறித்த எச்சரிக்கையாக இது பார்க்கப்பட வேண்டும் என்று மூத்த ஆராய்ச்சியாளர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ICMR-ன் இந்த ஆய்வு நாட்டின் ஆரம்ப எச்சரிக்கை அமைப்பாகச் செயல்படுகிறது. காலாண்டு ரீதியாக தொற்று விகித மாற்றங்களைக் கண்காணிப்பதன் மூலம், சுகாதார அதிகாரிகள் எதிர்கால தொற்றுநோய்களை உரிய நேரத்தில் தடுத்து, அதன் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு முடிவுகள், தற்போதைய தொற்று போக்குகளைக் கண்காணிக்கவும், சுகாதார உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும், தடுப்பு நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தவும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு ஒரு முக்கியமான தரவுகளாக அமைகின்றன.
