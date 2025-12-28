ETV Bharat / health

குழந்தை பருவ பாலியல் வன்கொடுமை: மாறாத வடுக்களும், மீண்டு வரும் மனதிடமும்!

ஒரு குழந்தைக்கு மிக நெருக்கமானவர்களே துரோகம் செய்யும்போது, நம்பிக்கை என்பதே ஆபத்தானது என்ற எண்ணம் ஆழமாகப் பதிந்துவிடுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 28, 2025 at 2:59 PM IST

4 Min Read
குழந்தை பருவம் என்பது கனவுகளாலும், விளையாட்டுகளாலும் நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டிய ஒரு வசந்த காலம். ஆனால், பலருக்கு அது இருண்ட அறைகளுக்குள் புதைக்கப்பட்ட ரகசியங்களாகவும், சொல்ல முடியாத துயரங்களாகவும் முடிந்துவிடுகிறது.

ஒரு திரைப்படம் பார்க்கும்போதோ, ஒரு சிறு சத்தம் கேட்கும்போதோ அல்லது எதேச்சையாக ஒரு நபரை சந்திக்கும்போதோ, பல நாட்கள், ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்த கசப்பான நினைவுகள் இன்றும் பலரை உறைய வைக்கின்றன. குறிப்பாக, குழந்தைகளுக்கு நடக்கும் பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல், வன்கொடுமை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீங்காத வடுவாக மாறிவிடுகிறது. உலகளவில் 100 கோடிக்கும் அதிகமான பெண்கள் தங்கள் குழந்தைப் பருவத்தில் இத்தகைய கொடுமைகளை சந்தித்திருப்பதாக சமீபத்திய ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

உலுக்கும் புள்ளிவிவரங்கள்: சமீபத்தில் 'தி லான்செட்' (The Lancet) இதழ் வெளியிட்ட ஆய்வின்படி, 2023-ஆம் ஆண்டில் மட்டும் உலகெங்கிலும் 100 கோடிக்கும் அதிகமான பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் குழந்தைப் பருவப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

யுனிசெஃப் (UNICEF) அமைப்பின் தரவுகளின்படி, உலகில் எட்டில் ஒரு சிறுமி 18 வயதை எட்டுவதற்கு முன்பே பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகிறாள். 2025-ஆம் ஆண்டின் ஆய்வுகள் இந்த எண்ணிக்கை இன்னும் அச்சமூட்டும் வகையில் உயர்ந்துள்ளதைக் காட்டுகின்றன.

இந்த ஆய்வுகள் பாதிப்பை சுட்டிக்காட்டினாலும், இதனால் ஏற்படும் பின்விளைவுகளை பற்றி யாரும் பெரிதாக பேசவில்லை. பாலியல் வன்கொடுமை அல்லது துன்புறுதல்களை எதிர்கொண்டவர்கள், எந்த நிலைக்கு சென்றாலும் இந்த கொடூர நினைவுகள் மட்டும் மறையாமல் மறைமுகமாக அவர்களை துன்புறுத்துவதாக ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது.

"அந்த நாள் அழகாக தான் தொடங்கியது. விருப்பமான உணவு, பகல் உறக்கம் என விடுமுறை நாளில் பிடித்ததை எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்த எனக்கு கிடைத்த நிம்மதி நீடித்தது என்னமோ ஒரு திரைப்படம் பார்க்கும் வரையில் தான். "கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய படம்" எனப் பலராலும் கொண்டாடப்பட்ட விமர்சனங்கள் தந்த ஆர்வத்தில், எந்தவித முன்யோசனையும் இன்றி மாலை வேளையில் அந்த படத்தை பார்க்க தொடங்கினேன்.

சிறுமிக்கு நிகழும் பாலியல் வன்கொடுமையை பற்றிய கதை அது. திரைக்கதை மிக விறுவிறுப்பாகவே நகர்ந்தது. ஆரம்பத்தில் இயல்பாகப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த எனக்கு, திடீரென திரையில் தோன்றிய ஒரு காட்சி பேரதிர்ச்சியை தந்தது. இருள் சூழ்ந்த அறையில் படுத்திருந்த எனக்கு, அந்த ஒரு காட்சியை கண்டதும் உடல் தானாக நடுங்க தொடங்கியது.

பயத்தில் உறைந்துபோன நான், கவனத்தை திசைதிருப்ப எண்ணி, மின்விளக்கை ஆன் செய்ய முயன்றேன். ஆனால், அதிர்ச்சியில் என் உடல் மரத்து போய்விட்டது, நகர முடியவில்லை. சொல்லொணாத் துயரமும், இனம் புரியாத பயமும் என்னைச் சூழ்ந்துகொள்ள, திகைத்துப் போய் படுத்திருந்தேன்.

என்ன செய்வது என தெரியாமல், வீட்டின் வெளியே அமர்ந்திருந்த என் தோழியை பயத்தில் கத்தி அழைத்தேன். பதறிக்கொண்டு உள்ளே வந்தவள் மின்விளக்கை ஆன் செய்த பின்னரே, என் உடல் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பியது. மெல்ல எழுந்து படுக்கையில் அமர்ந்தபோதுதான் எனக்குள் நடந்த அந்தப் போராட்டத்தைப் புரிந்துகொள்ள முயன்றேன்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

சிறுவயதில் நான் கடந்து வந்த ஒரு கசப்பான பாலியல் வன்கொடுமை அனுபவத்தை, அந்த திரைப்படக் காட்சி 14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் என் கண்முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருந்தது. பழைய நினைவுகள் இவ்வளவு வீரியத்துடன் என்னை பின்தொடரும் என்றோ, ஒரு காட்சி என் மனதின் ஆழத்தில் புதைந்திருந்த ரணத்தை இப்படி ரத்தமும் சதையுமாக எழுப்பும் என்றோ நான் கற்பனை கூட செய்ததில்லை.

பழைய நினைவுகள் மீண்டெழும்போது உடல் நடுங்கும் என்கிற அந்தப் புதிய அனுபவம் எனக்கு மிகுந்த வேதனையைத் தந்தது. கண்களில் நீர் முட்ட, நடந்தவற்றை என் தோழியிடம் பகிர்ந்து கொண்டேன்" என்கிறார் 25 வயதாகும் பெண்.

பழைய நினைவுகள் ஏன் திடீரெனத் தூண்டப்படுகின்றன? பல ஆண்டுகள் கழிந்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவம் ஏன் நம்மைப் பாதிக்கிறது? இதற்கான பதிலை மருத்துவ ரீதியாக விளக்குகிறார் லிசன் (Lissun) அமைப்பின் மனநல மருத்துவர் சுஷ்மிதா உபத்யாயா.

"மூளை மற்ற நினைவுகளைச் சேமிக்கும் விதத்திற்கும், அதிர்ச்சிகரமான நினைவுகளைச் சேமிக்கும் விதத்திற்கும் பெரிய வேறுபாடு உள்ளது" என்கிறார் அவர். குறிப்பாக, "குழந்தைப் பருவப் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் ஒரு முழுமையான கதையாக மூளையில் பதிவாவதில்லை. மாறாக, அவை சத்தங்கள், உருவங்கள் மற்றும் உடல் உணர்வுகளாகச் சிதறிப் பதிவாகின்றன.

அமிக்டலாவின் செயல்பாடு: நாம் ஒரு திரைப்படத்தைப் பார்க்கும்போதோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட உரையாடலைக் கேட்கும்போதோ, அந்த பழைய சம்பவத்துடன் அது ஒத்துப்போனால், மூளையின் பயத்தைப் பகுப்பாய்வு செய்யும் 'அமிக்டலா' (Amygdala) பகுதி அதிகப்படியாகச் செயல்படுகிறது. இதன் விளைவாக, பல ஆண்டுகள் கழிந்தும் அந்த நபருக்குச் திடீரென நடுக்கம், உறைந்து போதல் அல்லது பீதி ஏற்படலாம். இது மூளையின் தற்காப்பு முயற்சியே தவிர, பலவீனம் அல்ல.

ஏன் ஆண்கள் வெளிப்படுத்துவதில்லை? பாலியல் வன்கொடுமை என்பது சிறுமிகளுக்கு மட்டும் நடப்பதல்ல. சிறுவர்களும் இதற்குப் பலியாகிறார்கள். ஆனால், ஆண்கள் இது குறித்து வெளியே பேசுவது மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது.

சிறுவயதிலிருந்தே ஆண்கள் "பலமாக இருக்க வேண்டும்", "அழக்கூடாது" என்று வளர்க்கப்படுகிறார்கள். இத்தகைய பாதிப்புகள் ஆண்களின் ஆளுமை, பாலின அடையாளம் மற்றும் ஆண்மை குறித்த குழப்பத்தையும், அவமானத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றன. சமூகம் பெரும்பாலும் சிறுமிகளுக்கு நடக்கும் பாதிப்பை மட்டுமே தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்கிறது, சிறுவர்களுக்கு நடப்பவற்றைச் சாதாரணமாகக் கடந்துவிடுகிறது" என்கிறார் சுஷ்மிதா உபத்யாயா.

வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரும் பாதிப்புகள்! குழந்தைப் பருவத்தில் ஏற்படும் கசப்பான அனுபவங்கள் ஒருவரின் வளர்ந்த கால வாழ்க்கையை (Adulthood) ஆழமாகப் பாதிக்கின்றன. ஒரு குழந்தைக்கு மிக நெருக்கமானவர்களே துரோகம் செய்யும்போது, 'நெருக்கம்' என்பதே ஆபத்தானது என்ற எண்ணம் ஆழமாகப் பதிந்துவிடுகிறது.

வளர்ந்த பிறகு ஒரு உண்மையான அன்பான உறவில் இணைந்தாலும், உடல் அந்த பழைய வலியை நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருப்பதால், அவர்களால் துணையை முழுமையாக நம்ப முடிவதில்லை. இவர்கள் எப்போதும் எதற்கோ பயந்தபடி, எதிலோ விழிப்புடன் இருப்பது போன்ற ஒரு 'Hypervigilant' மனநிலையிலேயே வளர்கிறார்கள்.

பாதிப்பிலிருந்து மீள்வது எப்படி? பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு வருவது ஒரு நீண்ட பயணம். இதற்கு மருத்துவர் சுஷ்மிதா பரிந்துரைக்கும் வழிமுறைகள்:

  • சமூக ஆதரவு: பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குச் சமூகத்தின் ஆதரவும், அவர்கள் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்வதும் (Validation) மிக முக்கியம்.
  • சிறப்புச் சிகிச்சைகள்: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) கசப்பான நினைவுகளைச் சீரமைக்க உதவும் ஒரு வகைச் சிகிச்சை.
  • மூச்சுப்பயிற்சி மற்றும் தியானம்: உணர்ச்சிகளைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வர இவை உதவுகின்றன.
  • உடல் சார்ந்த சிகிச்சைகள்: யோகா, உடற்பயிற்சி மற்றும் புலன் உணர்வுத் தளர்வு (Sensory relaxation) பயிற்சிகள் உடலின் அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும்.
  • சுய பழிவாங்கல் தவிர்த்தல்: நடந்த தவறுக்குத் தான் காரணமல்ல என்பதைப் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உணர வேண்டும். குழந்தைப் பருவப் பாலியல் வன்கொடுமை என்பது வெறும் தனிநபர் பிரச்சனையல்ல. அது ஒரு சமூக பிரச்சனை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்களை ஒரு 'Survivor' (பிழைத்தவர்) ஆகப் பார்க்க வேண்டும். காயங்கள் ஆற காலமாகும், ஆனால் முறையான மனநல ஆலோசனைகள், அன்பு மற்றும் சமூகப் புரிதல் இருந்தால், யாராலும் அந்த இருண்ட காலத்திலிருந்து மீண்டு வந்து பிரகாசமான எதிர்காலத்தை உருவாக்க முடியும் என்கிறார் மருத்துவர்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

