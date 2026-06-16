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நடிகர் வாகை சந்திரசேகருக்கு மத்திய அரசின் ’யுவ புரஸ்கார்’ விருது அறிவிப்பு

திரைத்துறையில் நடிகர் வாகை சந்திரசேகரின் பங்களிப்பை பாராட்டி கடந்த 1991ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு இவருக்கு 'கலைமாமணி' விருது வழங்கியது

நடிகர் வாகை சந்திரசேகர்
நடிகர் வாகை சந்திரசேகர் (vaigai chandrasekar official x account)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 5:38 PM IST

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சென்னை: நடிகர் வாகை சந்திரசேகருக்கு மத்திய அரசின் சங்கீத நாடக அகாடமியின் ’யுவ புரஸ்கார்’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இசை, நாடகம், நடனம், மற்றும் பாரம்பரிய கலைகளில் சிறந்து விளங்கும் கலைஞர்களுக்கு மத்திய அரசின் கலாசார அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் சங்கீத நாடக அகாடமி ஒவ்வொரு வருடமும் ’யுவ புரஸ்கார்’ தேசிய விருது வழங்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் தமிழ் சினிமாவில் மூத்த நடிகர் வாகை சந்திரசேகருக்கு யுவ புரோஸ்கர் தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 1979ஆம் ஆண்டு 'புதிய வார்ப்புகள்' திரைப்படம் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார். பின்னர் நிழல்கள், கல்லுக்குள் ஈரம், ஊமை விழிகள் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார். 300க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் குணச்சித்திர கதாபாத்திரங்களிலும், வில்லன் கதாபாத்திரங்களிலும் நடித்து பிரபலமானார்.

தனது எதார்த்தமான நடிப்பு மூலம் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களை கவர்ந்த வாகை சந்திரசேகர், 90களில் இருந்து தற்போதைய இளம் தலைமுறை நடிகர்களின் படங்களிலும் நடித்து பெயர் பெற்றுள்ளார். ஜெய்ஹிந்த், சிட்டிசன், கோவா, சூது கவ்வும் 2, செல்ஃபி, ஜப்பான், மாநாடு, சக்தி திருமகன் ஆகிய படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார். கடைசியாக இவர் கடந்த ஆண்டு வெளியான 'தேசிய தலைவர்' படத்தில் நடித்தார். கடந்த 2002இல் வெளியான ‘நண்பா நண்பா’ படத்திற்காக வாகை சந்திரசேகருக்கு தேசிய விருது வழங்கப்பட்டது.

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மேலும் திரைத்துறையில் இவரது பங்களிப்பை பாராட்டி கடந்த 1991ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு இவருக்கு 'கலைமாமணி' விருது வழங்கி கௌரவித்தது. தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடக மன்றத்தின் தலைவராகவும் பதவி வகித்து வருகிறார்.

வெள்ளித்திரை மட்டுமின்றி டிவி சீரியல்களில் வாகை சந்திரசேகர் நடித்துள்ளார். அப்பா, தெக்கத்தி பொண்ணு, வசந்தம் உள்ளிட்ட தொடர்க்ளில் நடித்துள்ளார். வாகை சந்திரசேகர் சினிமாவில் மட்டுமின்றி அரசியலிலும் களம் கண்டுள்ளார். திமுகவில் இணைந்து கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தல் போட்டியிட்டு, சென்னை வேளச்சேரி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.

வாழ்த்து: வாகை சந்திரசேகருக்கு ’யுவ புரஸ்கார்’ விருது அறிவிக்கப்பட்டதற்கு அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அவரது சமூக வலைதள பக்கத்தில், "மத்திய அரசின் கலாச்சார அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் சங்கீத நாடக அகாடமியின் யுவ புரஸ்கார் விருதுக்குத் தேர்வாகியிருக்கும் திரைப்பட நடிகர் வாகை சந்திரசேகருக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ் திரையுலகின் சிறந்த குணச்சித்திர நடிகர்களில் ஒருவராகத் திகழ்ந்து மத்திய அரசின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான யுவ புரஸ்கார் விருதுக்குத் தேர்வாகியிருக்கும் வாகை சந்திரசேகர் கலைப்பயணம் மேன்மேலும் தொடர வாழ்த்துகிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

YUVA PURASKAR AWARD
யுவ புரஸ்கார் விருது
நடிகர் வாகை சந்திரசேகர்
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ACTOR VAGAI CHANDRASEKHAR

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