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ஷாருக்கான் சாதனையை முறியடித்த நடிகர் யாஷ் - 'டாக்ஸிக்' திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் என்ன?

’ஏ’ சான்றிதழுடன் வெளியான 'டாக்ஸிக்' திரைப்படத்தில் அதிகமான வன்முறை காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும், திரைக்கதை சுவாரஸ்யமாக இல்லை எனவும் ரசிகர்கள் எதிர்மறை விமர்சனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்

டாக்ஸிக் திரைப்பட போஸ்டர்
டாக்ஸிக் திரைப்பட போஸ்டர் (X/ @KvnProductions)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 9:41 AM IST

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Updated : August 27, 2026 at 10:20 AM IST

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சென்னை: ’டாக்ஸிக்’ திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில் ஷாருக்கான், ரன்பீர் கபூர் படங்களின் வசூல் சாதனையை முறியடித்துள்ளது.

பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, யாஷ் நடித்துள்ள ’டாக்ஸிக்’ திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில் இந்திய அளவில் 101.10 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. மொத்தம் உலகளவில் 24,578 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டுள்ள நிலையில், 140.75 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது.

குறிப்பாக கன்னட மொழி திரைப்படமாக டாக்ஸிக் இந்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. ஹிந்தி மொழியில் 16670 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு, 66 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து கன்னட மொழியில் 2,031 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு, 28 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. அதேபோல் தெலுங்கு மொழியில் 3,258 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு, 18.75 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. தமிழ் மொழியில் 2,140 காட்சிகளில் 6.50 கோடி ரூபாய் வசூல் பெற்றுள்ளது. மலையாளத்தில் 480 காட்சிகளில் 6.50 கோடி ரூபாய் வசூலாகியுள்ளது.

மாநில வாரியாக வசூல் நிலவரத்தில், டாக்ஸிக் திரைப்படம் வட இந்தியாவில் அதிகபட்சமாக 62.75 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து கர்நாடகாவில் 30.50 கோடி ரூபாயும், ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானா சேர்த்து 18.50 கோடி ரூபாயும், தமிழ்நாட்டில் 6.75 கோடி ரூபாயும் வசூல் செய்துள்ளது.

ஷாருக்கான் பட வசூல் சாதனை முறியடிப்பு

'டாக்ஸிக்' திரைப்படம் இந்த வசூல் சாதனை மூலம், 'ஜவான்' திரைப்படம் முதல் நாள் வசூல் (75 கோடி ரூபாய்), கல்கி (95 கோடி ரூபாய்) சலார் (91 கோடி ரூபாய்) தேவரா (83 கோடி ரூபாய்) ஆகிய திரைப்படங்களின் முதல் நாள் வசூல் சாதனையை முறியடித்துள்ளது. அதே நேரத்தில் யாஷ் நடித்த திரைப்படம் ’துரந்தர் 2’ (103 கோடி ரூபாய்), புஷ்பா 2 (164.25 கோடி ரூபாய்) கேஜிஎஃப் 2 (116 கோடி ரூபாய்), பாகுபலி (121 கோடி ரூபாய்) ஆகிய திரைப்படங்களின் முதல் நாள் வசூல் சாதனையை முறியடிக்க தவறியுள்ளது.

கர்நாடகாவில் டாக்ஸிக் திரைப்பட வெளியீடு கொண்டாட்டம்
கர்நாடகாவில் டாக்ஸிக் திரைப்பட வெளியீடு கொண்டாட்டம் (ANI)
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டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் பட்ஜெட்

கேவிஎன் புரொடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியாகியுள்ள டாக்ஸிக் திரைப்படம் 500 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இப்படம் முதலில் ’துரந்தர் 2’ திரைப்படத்துடன் கடந்த மார்ச் 19ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், பின்னர் ரிலீஸ் ஒத்திவைக்கப்பட்டு நேற்று வெளியாகியுள்ளது.

கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் யாஷ், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ருக்மணி வசந்த் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘டாக்ஸிக்’. இந்த படம் தமிழ், கன்னடம் பல்வேறு மொழிகளில் நேற்று திரையரங்குகளில் வெளியானது.

’ஏ’ சான்றிதழுடன் வெளியான 'டாக்ஸிக்' திரைப்படத்தில் அதிகமான வன்முறை காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும், திரைக்கதை சுவாரஸ்யமாக இல்லை எனவும் ரசிகர்கள் எதிர்மறை விமர்சனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். நெகடிவ் விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் டாக்ஸிக் திரைப்படம் முதல் நாளில் அதிக வசூல் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Last Updated : August 27, 2026 at 10:20 AM IST

TAGGED:

TOXIC COLLECTIONS DAY 1 COLLECTION
டாக்ஸிக் திரைப்படம் வசூல்
நடிகர் யாஷ்
TOXIC MOVIE
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