டபுள் ஆக்‌ஷனில் கலக்கும் யாஷ் - ’டாக்ஸிக்’ திரைப்பட டீசர் வெளியீடு

’டாக்ஸிக்’ திரைப்படத்தில் நயன்தாரா, ருக்மணி வசந்த், ‎கியாரா அத்வானி, ஹூமா குரேஷி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்

டாக்ஸிக் பட போஸ்டர்
டாக்ஸிக் போஸ்டர் (FILM POSTERS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 20, 2026 at 3:52 PM IST

சென்னை: நடிகர் யாஷ் ஆக்‌ஷன் கதாபாத்திரத்தில் கலக்கும் ’டாக்ஸிக்’ திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் யாஷ், நயன்தாரா, ருக்மணி வசந்த், ‎கியாரா அத்வானி, ஹூமா குரேஷி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘'டாக்ஸிக்: எ ஃபேரி டேல் ஃபார் கிரோன்-அப்ஸ்' (Toxic: A fairy tale for grown ups). இந்த திரைப்படம் கன்னடம், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் பான் இந்தியா படமாக வெளியாகிறது.

இந்த திரைப்படத்தின் ப்ரோமோ வெளியானது முதல் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. அதன்பிறகு நடிகர்கள் யாஷ் கேரக்டர் ’ராயா’ அறிமுக வீடியோ, நயன்தாராவின் ’கங்கா’, கியாரா அத்வானியின் ’நாடியா’, ஹூமா குரேஷியின் ’எலிசபெத்’, ருக்மிணி வசந்தின் ’மெலிசா’, மற்றும் தாரா சுதாரியாவின் ரெபெக்கா ஆகிய கேரக்டர் போஸ்டர்கள் இப்படம் ஆக்‌ஷன் கதையாக இருக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்தியது.

இந்நிலையில் ’டாக்ஸிக்’ படத்தின் டீசர்‎ ‎இன்று வெளியாகியுள்ளது. இந்த டீசர் வண்ணமயமான அதே நேரத்தில் ரத்தம் தெறிக்கும் ஒரு மிகப் பெரிய சினிமா உலகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. சர்க்கஸ் பின்னணியிலிருந்து கிழக்கு ஆசிய பின்னணிக்கு நகரும் இந்தக் கதை, வெவ்வேறு காலகட்டங்களை உள்ளடக்கியது. மேலும் யானை, பாம்பு ஆகியவற்றை மையப்படுத்தி காட்சிகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அதுமட்டுமின்றி கொடூரமான கொலைகளுடன் ஆக்‌ஷன் காட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த டீசரில் யாஷ் நடுத்தர வயது தோற்றத்திலும், இளைஞர் கதாபாத்திரத்திலும் தோன்றுகிறார். அதனால் யாஷ் இப்படத்தில் அப்பா, மகன் என இரட்டை வேடங்களில் நடித்திருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் (KVN Productions) மற்றும் மான்ஸ்டர் மைண்ட் கிரியேஷன்ஸ் (Monster Mind Creations) ஆகிய நிறுவனங்களின் சார்பில் வெங்கட் கே.நாராயணா மற்றும் யாஷ் ஆகியோரால் தயாரிக்கப்பட்ட 'டாக்ஸிக்' திரைப்படம் வரும் மார்ச் 19ஆம் தேதி ரம்ஜான், உகாதி ஆகிய பண்டிகைகளை முன்னிட்டு வெளியாகிறது.

யாஷ் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான கேஜிஎஃப் இரண்டாம் பாகம் இந்திய அளவில் மாபெரும் வசூல் சாதனை படைத்து, கன்னட சினிமாவை புகழின் உச்சிக்கு கொண்டு சென்றது. அதற்கு பிறகு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு டாக்ஸிக் படம் வெளியாகவுள்ளதால் இப்படமும் வசூல் சாதனை படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

