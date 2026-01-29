ETV Bharat / entertainment

குறும்படம் குறித்து ஆபாச கமெண்ட் - நேரில் சென்று தாக்கிய பெண் இயக்குநர்

கெட்ட வார்த்தை என்ற குறும்படத்திற்கு ஆபாச வார்த்தைகளில் கமெண்ட் செய்த நபரை குறும்படத்தின் பெண் இயக்குநர் தனது கணவருடன் நேரில் சென்று தாக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அசோக் நகர் காவல்நிலையம்
அசோக் நகர் காவல்நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
January 29, 2026

சென்னை: தான் இயக்கிய குறும்படம் குறித்து ஆபாச கமெண்ட் செய்த நபரை துணை நடிகை நேரில் சென்று தாக்கியுள்ளார்.

சென்னையை அடுத்த மாங்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஞானலீலா. இவர் குறும்பட இயக்குநராகவும், துணை நடிகையாகவும் உள்ளார். இந்நிலையில் அண்மையில் ஞானலீலா ’கெட்ட வார்த்தை’ என்ற குறும்படத்தை இயக்கி இருந்தார். அந்த குறும்படம் தொடர்பான தகவல்களை தனது சமூக வலைதள கணக்கில் பதிவிட்டு வந்துள்ளார்.

இதனிடையே ஞானலீலா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்ட பதிவுகளுக்கு மர்ம நபர் ஒருவர் ஆபாச வார்த்தைகளில் கமெண்ட் செய்து உள்ளார். இந்த ஆபாச கமெண்டை பார்த்த ஞானலீலா, ஆத்திரமடைந்துள்ளார். மேலும் ஞானலீலாவை ஆபாச கமெண்ட்களில் அவர் டேக் செய்திருந்தார்.

இதனால் மனம் வேதனையடைந்த ஞானலீலா அவரது கணவர் மணிவண்ண்னிடம் தெரிவித்துள்ளார். பின்னர் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் மூலம் குறுஞ்செய்தி அனுப்பி, அந்த ஆபாச கமெண்ட் செய்த நபர் இருக்கும் இடம் குறித்து கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

அந்த நபர் சென்னை அசோக் நகர் பகுதியில் ஒரு அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்து வருவது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து நேற்று அவர் பணிபுரியும் அசோக் நகர் அலுவலகத்திற்கு குறும்பட இயக்குநர் ஞானலீலா மற்றும் அவரது கணவர் மணிவண்ணன் நேரில் சென்றனர். பின்னர் அவரை வெளியே அழைத்து வந்து, தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மேலும் அந்த நபரை குறும்பட இயக்குநர் ஞானலீலா கன்னத்தில் அறைந்து உள்ளார். மேலும் ”பெண்கள் என்றால் உனக்கு கேவலமா” என கேட்டு தொடர்ந்து தாக்கியுள்ளார். மேலும் அவரது கணவர் மணிவண்ணனும் அந்த நபரை தாக்கி உள்ளார். இதனையடுத்து இது குறித்து தகவல் அறிந்த அசோக் நகர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்துள்ளனர்.

அப்போது குறும்பட இயக்குநர் ஞானலீலா, கணவர் மணிவண்ணன் மற்றும் ஆபாச கமெண்ட் செய்த நபர் ஆகியோரை ஆட்டோ மூலம் அசோக் நகர் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர்.

இந்நிலையில் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவேற்றப்பட்ட பதிவுகளுக்கு ஆபாச கமெண்ட் செய்த நபரை கண்டுபிடித்து நேரில் சென்று குறும்பட இயக்குநர் தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

