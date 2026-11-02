ஜெயிலர் 2: ரூ. 1,000 கோடி வசூல் சாதனை படைக்குமா - ‘ராமாயணா’ உள்பட திரைப்பிரவேசம் எடுக்க வரிசைகட்டி நிற்கும் புதிய படங்கள்
ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் இதுவரை உலகளவில் ரூ. 807.25 கோடியும், இந்தியாவில் மட்டும் ரூ. 533.75 கோடி வசூலையும் அடைந்துள்ளது.
Published : November 2, 2026 at 1:32 PM IST
சென்னை: ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் ரூ. 1,000 கோடி வசூலை பெறுமா என ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் கேள்வி எழுந்துள்ளது.
நெல்சன் தீலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி உலக திரையரங்குகளில் வெளியானது ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம். எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ஹிருத்திக் ரோஷன் என நட்சத்திர நடிகர்களை கொண்ட இந்த திரைப்படம், பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் வெளியானது. முதல் காட்சிக்கு கிடைத்த நல்ல விமர்சனங்களால், மீண்டும் மீண்டும் படத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் திரையரங்குகளுக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர்.
MVP and his squad are bringing you a high-voltage mass explosion in theatres near you! 🕶️💥🔥 #Jailer2 Industry Mega Blockbuster @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @Mohanlal @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss— Sun Pictures (@sunpictures) November 2, 2026
இதன் காரணமாக ஒவ்வொரு நாளும் ஜெயிலர் 2 படத்திற்கு வசூல் அதிகரித்து வருகிறது. ரஜினிகாந்திற்கு உரித்தான ஸ்டைல் மற்றும் ஆக்ஷன் காட்சிகளுடன் நடிகர் நமோ நாராயணன் நகைச்சுவை காட்சிகளும் படத்தின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. தமிழ் சினிமாவில் வசூல் மன்னனாக வலம் வரும் ரஜினிகாந்த் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் மூலம் எவரும் எட்டாத பல சாதனைகளை முறியடித்துள்ளார்.
800 கோடி ரூபாய் வசூலை பெற்ற ’ஜெயிலர் 2’
சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் (Sacnilk) வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் உலகளவில் இதுவரை ரூ. 807.25 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது.
ஏற்கனவே தமிழ் சினிமாவில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படங்கள் வரிசையில் 2.0 (ரூ. 691 கோடி) திரைப்படத்தை பின்னுக்கு தள்ளிய ஜெயிலர் 2, மேலும் பல தனித்துவமான மைல்கல்லை எட்டி வருகிறது. அந்த வகையில் இந்தியாவில் மட்டும் இந்த திரைப்படம் ரூ. 533.75 கோடி வசூலை அடைந்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரூ. 200 கோடி
அதில் தமிழ் மொழியில் ரூ. 316.50 கோடியும், தெலுங்கு மொழியில் ரூ. 84.15 கோடியும், ஹிந்தி மொழியில் ரூ. 48.05 கோடி வசூலையும் பெற்றுள்ளது. மேலும் சிறப்பம்சமாக தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரூ. 200 கோடி வசூலை தாண்டியுள்ளது.
நேற்று ஜெயிலர் 2 வெளியாகி 18வது நாளில், இந்தியாவில் மட்டும் 8,906 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு, அதன் மூலம், ரூ. 11.20 கோடி வசூலை அடைந்துள்ளது. அதில் தமிழ் மொழியில் மட்டும் ரூ.8 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. நேற்று வெளிநாடுகளில் ரூ.3 கோடி வசூல் கணக்கை எட்டியுள்ளது.
இதுவரை தமிழ் சினிமாவில் எந்த திரைப்படமும் ரூ. 1,000 கோடி வசூல் என்ற மைல்கல்லை எட்டாத நிலையில், அந்த குறையை ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் முறியடிக்கும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். இந்நிலையில், இந்தி மொழியில் மல்டிபிளக்ஸ் திரையரங்குகளில் ஜெயிலர் 2 வெளியாகாதது படத்திற்கு பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.
ரூ. 1,000 கோடி அடிக்குமா ’ஜெயிலர் 2’
அதாவது 8 வாரத்திற்கு பிறகு ஒரு திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியிடப்பட்டால் மட்டும் தான், அந்த படம் இந்தி மொழியில் மல்டிபிளக்ஸ் திரையரங்குகளில் வெளியிடலாம் என்ற நிபந்தனை உள்ளது. அந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் வெளியிடப்படாததால் ரூ. 1,000 கோடி வசூல் சாதனை படைப்பதில் பெரும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், வரும் 8ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, இந்திய சினிமா வரலாற்றில் அதிக பொருட்செலவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ‘ராமாயணா’ திரைப்படம் வெளியாகிறது.
இந்த திரைப்படம் ரூ. 4,000 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், தற்போதே டிக்கெட் முன்பதிவு மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது. நேற்றைய நிலவரம் வரை சாக்னில்க் தரவுகளின்படி, ராமாயணா திரைப்படத்திற்கு 5 லட்சம் டிக்கெட்கள் விற்கப்பட்டு, அதன்மூலம் ரூ. 22.67 கோடியை பெற்றுள்ளது. உலகளவில் ரூ. 33.15 கோடியை பெற்றுள்ளது.
அதுமட்டுமின்றி சூர்யா நடித்துள்ள ’சீன்’ திரைப்படம் மற்றும் நயன்தாரா நடித்துள்ள ’மூக்குத்தி அம்மன் 2’ திரைப்படம் ஆகியவை வரும் நவம்பர் 6ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இந்த படங்கள் அதிக திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், ‘ஜெயிலர் 2’ படம் ரூ. 1,000 கோடி என்ற மைல்கல்லை எட்டுமா என ரஜினி ரசிகர்கள் மனதில் கேள்வி எழுந்துள்ளது.