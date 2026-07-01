EXCLUSIVE: கிரிக்கெட்டிற்கு எதிரான காட்சிகள் ஏன்? "அங்கீகாரம்" திரைப்பட இயக்குநர் தென்பாதியான் பேட்டி
விளையாட்டு வீரனின் காதல் என்பது அவனது விளையாட்டு மட்டும் தான் என்று "அங்கீகாரம்" திரைப்பட இயக்குநர் தென்பாதியான் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 1, 2026 at 8:47 PM IST
- By ஐயப்பமூர்த்தி
சென்னை: "அங்கீகாரம்" திரைப்படத்தை நிஜமான விளையாட்டு வீரர்களே பார்த்துப் பாராட்டியதாக திரைப்பட இயக்குநர் தென்பாதியான் தெரிவித்துள்ளார்.
தென்பாதியான் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் கே.ஜே.ஆர், சிந்தூரி விஸ்வநாத், வசுந்தரா, ரமா, விஜி வெங்கடேஷ் ஆகியோர் நடிப்பில் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் அங்கீகாரம். இந்த திரைப்படத்தை ஸ்வஸ்திக் விஷன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் பிரசாந்த், அஜித்பாஸ்கர், அருண்முருகன் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். ஜிப்ரான் இசையமைத்திருக்கிறார்.
விளையாட்டுத் துறையில் நடக்கும் அரசியல் வீரர்களின் வாழ்க்கையை எப்படி நாசமாக்குகிறது? என்பதை வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இந்த திரைப்படம் பேசியிருப்பது ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்த நிலையில், இயக்குநர் தென்பாதியன், நமது ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவரிடம் நமது செய்தியாளர் முன் வைத்த கேள்விகளையும், அதற்கு அவர் அளித்த பதிலையும் பார்க்கலாம்.
கேள்வி: விளையாட்டு களத்தை கையில் எடுத்ததற்கான காரணம் என்ன?
பதில்: நான் எடுத்திருக்கக் கூடிய திரைப்படம், ஓட்டப்பந்தய வீரரின் வாழ்க்கை தொடர்பானது. இது எனக்கு தனிப்பட்ட விதத்தில் தெரியாது. இருந்த போதிலும் எங்களுடைய ஊரான தஞ்சாவூரில் இருந்து நிறைய விளையாட்டு வீரர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அதேபோல் எனக்கு சிறு வயதில் விளையாட வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. அதற்கு என்னுடைய அப்பா, அம்மாவும் ஒரு காரணம். அந்த ஏக்கத்தினால் கூட இந்த திரைப்படத்தை நான் எடுத்திருக்கிறேன் என சொல்லலாம்.
கேள்வி: பா.ரஞ்சித்தின் உதவியாளர் என்ற உடனே திரைத்துறையில் நிராகரிப்பு இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறதே... அது உண்மையா?
பதில்: இயக்குநர் பா. ரஞ்சித்தின் உதவியாளர் என்றால் படம் இப்படி தான் இருக்கும் என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிடுவார்கள். அதன் காரணமாகவே என்னை கதை சொல்லக் கூட யாரும் அழைத்ததில்லை. இந்த திரைப்படத்தில் நானும் முதலில் தணிக்கைக் குழுவினரை எதிர்கொள்வதற்கு பயத்துடன் தான் இருந்தேன். இருந்தபோதிலும் என்னுடைய திரைப்படத்தை பார்த்த பிறகு அவர்கள் 'யு' சான்றிதழ் கொடுத்தனர். ஏனெனில் என்னுடைய திரைப்படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள சம்பவங்கள் அனைத்துமே உண்மைக்கு நெருக்கமானவை. அனைத்திற்கும் என்னிடம் ஆதாரம் இருக்கிறது. இதனால் தணிக்கைக் குழுவினர் எந்தவிதமான "கட்டும்" என்னுடைய படத்திற்கு கொடுக்கவில்லை.
கேள்வி: ஒரு உதவி இயக்குநர், இயக்குநர் ஆவதற்கு எவ்வளவு சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும்?
பதில்: பல திரைப்படங்களில் பல ஆண்டுகளாக உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி இருக்கிறேன். 2019- ஆம் ஆண்டு வெளியே வந்து சொந்த படம் எடுக்கலாம் என முடிவெடுத்தேன். ஓராண்டு காலம் முயற்சி செய்து 2020- ல் யோகி பாபுவை வைத்து ஒரு திரைப்படம் இயக்க திட்டமிட்டிருந்தேன். உலகையே அச்சுறுத்திய கரோனா என் வாழ்க்கையையும் புரட்டிப் போட்டது. ஆம். அந்த படம் பாதியிலேயே நின்று விட்டது. மனம் தளராமல் முயற்சி செய்ததால் தற்போது என்னுடைய முதல் படமான "அங்கீகாரம்" திரையரங்குகளில் வெளியாகி இருக்கிறது. இனி வரும் நாட்களில் நான் எத்தனை படங்களை எடுத்தாலும், "அங்கீகாரம்" திரைப்படத்திற்கு நான் கொடுத்த கூடிய உழைப்பே அதிகமானதாக இருக்கும். அதை ஒரு நாளும் நான் மறக்க மாட்டேன்.
கேள்வி: திரைத்துறைக்கு வருவதற்கு முன் என்ன வேலை செய்தீர்கள்?
பதில்: நான் ஒரு காலத்தில் காவலாளியாக பணிபுரிந்திருக்கிறேன். குறிப்பாக நடிகர் ரகுவரன், இயக்குநர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் மற்றும் கமல்ஹாசன் ஆகிய திரை பிரபலங்கள் வீட்டில் பணியாற்றி இருக்கிறேன். அதில் ரகுவரன் பாகுபாடு இல்லாமல் சகஜமாக பேசக் கூடியவர்.
கேள்வி: "அங்கீகாரம்" திரைப்படத்தில் கிரிக்கெட் விளையாட்டிற்கு எதிரான காட்சிகள் இருக்கிறதே?
பதில்: நான் தோனி ரசிகர். எனக்கு கிரிக்கெட் மிகவும் பிடிக்கும் என்ற நிலைப்பாட்டை திரைப்படத்தில் வசனமாகவே வைத்திருக்கிறேன். நிஜமான கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர்களே, என்னுடைய திரைப்படத்தை பார்த்து பாராட்டுகிறார்கள். ஒரு விளையாட்டு மற்ற விளையாட்டுகளின் இடைவெளியை குறைக்கிறது என்பதை மட்டும் தான் நான் காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறேன்.
கேள்வி: "அங்கீகாரம்" திரைப்படம் உருவானது எப்படி?
பதில்: நிஜமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் கலையரசன் நடிப்பதற்கு தயாராக இருந்தார். இருப்பினும் பல்வேறு விதமான சிக்கலால் அது முடியாமல் போனது. மேலும் இதில் கதாநாயகனாக நடிக்க கேட்டு வசந்த் ரவி, சண்முக பாண்டியன், உரியடி விஜய் குமார், சிலம்பரசன் (சிம்பு) ஆகியோரிடமும் சென்று இருக்கிறேன். இருப்பினும் அது நடக்காமல் போனது. இறுதியாக கே.ஜே.ஆர் கதாநாயகனாக நடித்து அவரால் முடிந்த வரை ஒரு தடகள வீரராக என்ன செய்ய முடியுமோ? அதை அர்ப்பணிப்புடன் செய்து கொடுத்திருக்கிறார்.
திரைப்படத்தின் பின்னணி இசையைப் பொறுத்தவரையில் இசையமைப்பாளர் ஜிப்ரான், அவரது பணியை மிக சிறப்பாக செய்திருக்கிறார். குறிப்பாக வித்தியாசமான சப்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார். தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் ஒளிப்பதிவாளர், படத்தொகுப்பாளர் என அனைவருமே சிறப்பான பங்களிப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள்.
கேள்வி: திரைப்படத்தில் காதல் காட்சிகள் இடம் பெறாதது ஏன்?
பதில்: ஒரு திரைப்படத்தில் காதல் காட்சிகள் இருக்க வேண்டியது அவசியம் எதுவும் இல்லை. நிஜமாகவே விளையாட்டு வீரர்கள் வாழ்க்கையில் காதல் என்பது பெரிதாக இருப்பதில்லை. ஒரு விளையாட்டு வீரனின் காதலே அவநது விளையாட்டு மட்டும் தான்.
கேள்வி: "அங்கீகாரம்" திரைப்படத்திற்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைத்ததா?
பதில்: அதற்காகத் தான் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆதரவு கிடைத்திருக்கிறது. இருப்பினும் கூடுதலாக கிடைத்தால் நல்ல படைப்பு கொடுக்கக் கூடிய எங்களை போன்றவர்களுக்கு அது பக்க பலமாக இருக்கும்.