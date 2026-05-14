ETV Bharat / entertainment

கருப்பு படத்தின் சிறப்பு காட்சிகள் ரத்து; இதுதான் காரணமா?

ஆர்.ஜே. பாலாஜி தயாரிப்பில் சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகியிருக்கும் 'கருப்பு' திரைப்படத்தில், த்ரிஷா, நட்டி, சுவாசிகா, இந்திரன்ஸ், யோகி பாபு, ஷிவதா நாயர், சுப்ரீத் ரெட்டி, அனகா மாயா ரவி உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

கருப்பு திரைப்பட டிரெயிலர் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் நடிகர் சூர்யா
கருப்பு திரைப்பட டிரெயிலர் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் நடிகர் சூர்யா (DreamWarriorpic)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 14, 2026 at 10:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நடிகர் சூர்யா நடித்துள்ள 'கருப்பு' திரைப்படத்தின் சிறப்பு காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரமாக வலம் வருபவர் நடிகர் சூர்யா. இவர் நடிப்பில் வெளிவந்த 'கங்குவா' திரைப்படம் விமர்சனம் ரீதியாகவும், வசூல் ரீதியாகவும் சற்று சறுக்கலை சந்தித்தது. இந்த சூழலில் கிரிக்கெட் வர்ணனையாளராக அறியப்பட்டு நடிகராகவும், இயக்குநராகவும் பல்வேறு துறைகளில் தனிமுத்திரை பதித்து வரும் பாலாஜி பட்டுராஜ் (ஆர்ஜே பாலாஜி), நடிகர் சூர்யாவுக்கு ஒரு கதையை கூறியிருந்தார். அந்த கதை சூர்யாவிற்கு பிடித்துப்போக, அதுவே தற்போது 'கருப்பு' திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

கருப்பு திரைப்பட பேனர்
கருப்பு திரைப்பட பேனர் (DreamWarriorpic)

‎‎இதில், நடிகர் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக த்ரிஷா நடித்துள்ளார். மேலும், சுவாசிகா, இந்திரன்ஸ், யோகி பாபு, ஷிவதா நாயர், சுப்ரீத் ரெட்டி, அனகா மாயா ரவி, நடராஜன் சுப்பிரமணியம் (நட்டி) உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். படத்தின் இயக்குநரான ஆர்.ஜே. பாலாஜி, முதல்முறையாக வில்லன் கதாபாத்திரம் ஏற்று இப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.

‎‎படத்தின் முன்னோட்டம் கடந்த 10-ஆம் தேதி வெளியாகி ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது. படம் முழுவதும் நீதிமன்றத்தில் நடக்கக் கூடிய சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கும் என யூகிக்கப்பட்டுள்ளது. காதல் காட்சிகள் அழகாகவும், நகைச்சுவை காட்சிகள் கலகலப்பாகவும், சண்டை காட்சிகள் மெர்சல் ஆகவும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் 'கருப்பு' திரைப்படம் இன்று மே 14-ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருந்தது. மேலும், சிறப்பு காட்சிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசிடம் படக்குழுவினர் அனுமதி கேட்டிருந்த நிலையில், இன்றும், நாளையும் என இரண்டு நாட்களுக்குக் காலை 9 மணி சிறப்புக் காட்சிக்குத் அரசு அனுமதி அளித்தது.

இப்படத்தின் சிறப்புக் காட்சிகள் உடன் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு ஐந்து ஷோ-க்களை மட்டுமே திரையிட தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி வழங்கியிருந்தது. இருப்பினும் படத்திற்கு பைனான்ஸ் ரீதியான பல்வேறு பிரச்சினைகள் இருந்து வந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின.

இதையும் படிங்க: 'அந்த சம்பவம் என் ஈகோவை உடைத்தது' - மனம் திறந்த ரஜினிகாந்த்

இந்நிலையில், இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி, நேற்று அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், "கருப்பன் எல்லாத் தடைகளையும் அடிச்சு உடைப்பான். நாளை காலை செமயா அது ரிலீஸ் ஆகும். நம்பிக்கை வைங்க, நடக்கும்" என பதிவிட்டு இருந்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து படத்தின் தயாரிப்பாளர் வெளியிட்டிருந்த எக்ஸ் பதிவில், "தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் 'கருப்பு' படத்தின் காலை 9 மணி சிறப்பு காட்சிகள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன. இதற்காக உங்கள் அனைவரிடமும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இது சினிமா ரசிகர்கள் இடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

TAGGED:

கருப்பு சிறப்பு காட்சி ரத்து
SURYA KARUPPU SCREENING CANCELLED
KARUPPU
SURYA NEW MOVIE
KARUPPU MOVIE SPECIAL SHOW

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.