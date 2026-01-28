'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை மறுஆய்வுக் குழுவுக்கு பரிந்துரைத்தது ஏன்? தீர்ப்பின் முழு விவரம்
பாதுகாப்பு படை தொடர்பான ஏராளமான காட்சிகள் இருப்பதால், திரைப்படத்தை முதலில் பார்வையிட்ட ஆய்வுக் குழுவில் அது தொடர்பான நிபுணர்கள் இல்லாததால் மறு ஆய்வுக்கு அனுப்ப முடிவு செய்யப்பட்டது என நீதிபதிகள் தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
Published : January 28, 2026 at 2:06 PM IST
சென்னை: 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தில் வெளிநாட்டு சக்திகள் துணையுடன் இந்தியாவில் மத மோதலை உருவாக்கும் காட்சிகள் இருப்பதால், அதனை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்பியதில் எந்த தவறும் இல்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றத் தீர்ப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் விஜய் நடித்த 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கேட்டு பட தயாரிப்பு நிறுவனம் 2025 டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி தணிக்கை வாரியத்திற்கு விண்ணப்பித்தது. அதனை டிசம்பர் 19 ஆம் தேதி (No.01031912202500014) தணிக்கை வாரியம் ஏற்றது. தொடர்ந்து, டிசம்பர் 22 ஆம் தேதி திரைப்படத்தை பார்வையிட்ட 5 பேர் கொண்ட குழு, படத்துக்கு U/A 16+ சான்றிதழ் வழங்க சில காட்சிகளை நீக்க வேண்டும் என தயாரிப்பு நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தது.
பரிந்துரையை ஏற்று சில காட்சிகளை நீக்கிய தயாரிப்பு நிறுவனம் டிசம்பர் 24 ஆம் தேதி தணிக்கை சான்றிதழுக்காக திரைப்படத்தை மீண்டும் அனுப்பியது. இதையடுத்து, ஜனநாயகன் படத்துக்கு U/A 16+ சான்று வழங்க முடிவு செய்திருப்பதாக தணிக்கை குழு சார்பில் பட தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு டிசம்பர் 29 ஆம் தேதி தெரிவிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், சான்றிதழுக்காக கதையை பதிவேற்றம் செய்ய முயன்ற போது படக்குழுவால் அதனை பதிவேற்றம் செய்ய முடியவில்லை. இதையடுத்து டிசம்பர் 31 மற்றும் ஜனவரி 1 ஆகிய தேதிகளில் தணிக்கை வாரியத்திடம் தயாரிப்பு நிறுவனம் விளக்கம் கேட்டது. அப்போது "பாதுகாப்பு படை சின்னம்" காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால், திரைப்படத்தை மறு ஆய்வு குழுவுக்கு அனுப்ப முடிவு செய்திருப்பதாக தணிக்கை வாரிய தலைவர் சார்பில் படக்குழுவுக்கு ஜனவரி 5 ஆம் தேதி தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, ஏற்கனவே சில காட்சிகளை நீக்கியதால், UA 16+ சான்றிதழ் வழங்க முடிவு செய்த நிலையில் திடீரென மறு ஆய்வுக்கு அனுப்ப தணிக்கை வாரிய தலைவர் முடிவு செய்ததை எதிர்த்து படக்குழு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஜனவரி 7 ஆம் தேதி வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி பி.டி ஆஷா, 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு UA 16+ சான்றிதழ் வழங்க முடிவு செய்த பின்பு மீண்டும் மறு ஆய்வுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற தணிக்கை வாரிய தலைவரின் உத்தரவை ஜனவரி 9 ஆம் தேதி ரத்து செய்து தீர்ப்பளித்தார்.
தனி நீதிபதி உத்தரவை எதிர்த்து தணிக்கை வாரியம் உயர் நீதிமன்றத்தில் உடனடியாக மேல்முறையீடு செய்தது. மேல்முறையீட்டை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி அமர்வு, எந்த ஒரு வழக்கிலும் எதிர் தரப்பு பதில் தர வாய்ப்பு அளிக்காமல் தீர்ப்பு வழங்குவது சரியல்ல. அதனால், தணிக்கை வாரியம் போதிய அவகாசம் அளிக்காமல், சான்றிதழ் வழங்க எப்படி உத்தரவிட முடியும்? என கேள்வி எழுப்பியதோடு தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்தது.
இதையடுத்து, உயர் நீதிமன்றத்தின் தடை உத்தரவை எதிர்த்து பட தயாரிப்பு நிறுவனம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. இந்த மேல்முறையீட்டை ஜனவரி 15 ஆம் தேதி விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் தடை உத்தரவில் தலையிட மறுத்ததுடன், வழக்கை விரைந்து முடிக்க உயர் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட்டது.
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் படி கடந்த 20-ந் தேதி, உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வில், தணிக்கை வாரியம் மற்றும் பட தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் சார்பில் வாதங்கள் முன் வைக்கப்பட்டன. அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்ததையடுத்து, அன்றே வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர்.
இந்நிலையில், தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஶ்ரீவஸ்தவா, நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வு ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் தீர்ப்பை நேற்று வழங்கியது. அதில் பின்வரும் முக்கிய அம்சங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
- மனுவில் கேட்கப்படாத உத்தரவை தனி நீதிபதி பிறப்பிக்க முடியாது. சில சட்ட நுணுக்கங்களின் அடிப்படையில், ஆவணங்களை விளக்கி தனி நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
- தணிக்கை வாரிய தலைவருக்கான அதிகாரம் என்ன? என்பதை விளக்கவும், தணிக்கை வாரியம் பதில் அளிக்கவும் போதுமான அவகாசத்தை தனி நீதிபதி வழங்கியிருக்க வேண்டும்.
- 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு UA 16+ வழங்கப்பட முடிவு செய்யப்பட்டது என்பதற்காக ஆதாரங்களை பட தயாரிப்பு நிறுவனம் நீதிமன்றத்தில் சமர்பிக்கவில்லை. ஒரு தகவலாக மட்டுமே பட தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது என்பதை தணிக்கை வாரியம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
- ஆய்வு குழு உறுப்பினர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் திரைப்படத்தை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்ப முடிவு செய்யப்பட்டது.
- திரைப்படத்தில் வெளிநாட்டு சக்திகள் துணையுடன் இந்தியாவில் பெரிய அளவில் மத மோதலை உருவாக்குவது போல் காட்சிகள் உள்ளன. இது மத நல்லிணக்கத்தை சீர்குலைக்கக் கூடிய வகையில் உள்ளன. மேலும் இதே போல் உரையாடல்களும் இடம் பெற்றுள்ளன.
- இதனால் மத நல்லிணக்கத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதால் 9 பேர் கொண்ட மறு ஆய்வுக்கு திரைப்படத்தை அனுப்ப முடிவு செய்யப்பட்டது.
- பாதுகாப்புப் படை தொடர்பாக ஏராளமான காட்சிகள் இருப்பதால், படத்தை முதலில் பார்வையிட்ட ஆய்வுக் குழுவில் அது தொடர்பான நிபுணர்கள் இல்லாததால் படத்தை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்ப முடிவு செய்யப்பட்டது.
- திரைப்படத்தை திரையிடுவதற்கு முன் சரி பார்க்க வேண்டும் என்பதால், படத்தை மறு ஆய்வுக்காக அனுப்ப வேண்டியது கட்டாயமாகிறது.
- தணிக்கை வாரிய தலைவர் பதிலளிக்க அவகாசம் வழங்கியிருக்க வேண்டும்.
- பாதுகாப்பு படை பிரதிநிதிகளுடன் படத்தை பார்வையிட பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. மிக முக்கியமான விசயம் என்பதால் தணிக்கை வாரியத்துக்கும் வாய்ப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும்.
- தணக்கை வாரியத்தின் தலைவரின் அதிகாரம் குறித்து விசாரிப்பது சரியாக இருக்காது. அதனால், தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது.
- படக்குழு புதிதாக மனு தாக்கல் செய்து நிவாரணம் பெற வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது.
- அந்த மனு மீது, தணிக்கை வாரியத்துக்கு போதுமான அவகாசம் அளித்து வழக்கை விரைந்து விசாரித்து முடிக்க தனி நீதிபதிக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.
- அனைத்து தரப்பு விசாரணைக்கு பிறகு திரைப்படத்தை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்புவதா? வேண்டாமா? என்பதை தனி நீதிபதி முடிவு செய்யலாம் என நீதிபதி எம்.எம். ஶ்ரீவஸ்தவா, நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வு தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.