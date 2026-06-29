பாக்யராஜ் மறைவுக்கு ஏன் வரவில்லை? இளையராஜா விளக்கம்
இவர்களிடையேயான நட்பு 16 வயதினிலே படத்திலேயே ஆரம்பித்துள்ளது. இந்த படத்தின் உதவி இயக்குநராக பாக்யராஜ் பணியாற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : June 29, 2026 at 11:09 PM IST
சென்னை: இயக்குநர் பாக்யராஜ் மறைவுக்கு ஏன் வரவில்லை என்பது குறித்து இளையராஜா விளக்கம் அளித்து வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
பிரபல இயக்குநரும், நடிகருமான கே. பாக்யராஜ் (73), திடீரென ஏற்பட்ட மாரடைப்பால் கடந்த சனிக்கிழமை அன்று உயிரிழந்தார். இவரது மறைவிற்கு திரைத்துறையினர் மற்றும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் என பலரும் இரங்கல் தெரிவித்தனர். குறிப்பாக, முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் வந்து அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.
இதேபோல், தமிழக அமைச்சர்கள் மற்றும் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் என பலரும் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரின் இல்லத்திற்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்தினர். ஆனால், பல வெற்றி படங்களில் பாக்யராஜ் உடன் இணைந்து பணியாற்றிய இளையராஜா, அவரின் மறைவிற்கு வரவில்லை.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் பாக்யராஜ்-இன் மறைவிற்கு ஏன் வரவில்லை என விளக்கம் அளித்து இளையராஜா, எக்ஸ் பக்கத்தில் ஓர் வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில் அவர் கூறியிருப்பதாவது, "பாக்யராஜ் காலமான செய்தியைக் கேட்டு மிகவும் துயருற்றேன். நான் தற்போது சுற்றுப்பயணத்தில் இருப்பதால், உடனடியாக அவரைச் சென்று பார்க்கவோ, இரங்கல் செய்தியை அவரது குடும்பத்தாருக்கு தெரிவிக்கவோ இயலாத நிலையில் இருக்கிறேன்.
June 27, 2026
என்னுடன் ஆரம்ப காலத்தில் மிகவும் நெருங்கிப் பழகிய பாக்யராஜ் இப்போது இல்லை என்பது வேதனையளிக்கிறது. ஸ்கிரீன் பிளேவில் இந்தியாவில் முதன்மை வகித்தவர் பாக்யராஜ். அவருடைய திடீர் மரணம் என்னை அதிர்ச்சிக்கு ஆளாக்கியுள்ளது. மேலும், அவரை இழந்து வாடும் பூர்ணிமா பாக்யராஜ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தாருக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அத்துடன், பாக்யராஜ்-இன் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன்" என தெரிவித்துள்ளார்.
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இளையராஜா, பாக்யராஜ் இடையே நட்பு
பாக்யராஜ் இயக்கிய மற்றும் நடித்த பல்வேறு திரைப்படங்களுக்கு இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார். குறிப்பாக, இன்று போய் நாளை வா, தூறல் நின்னு போச்சு, முந்தானை முடிச்சு, தாவணி கனவுகள், சின்ன வீடு என பல்வேறு வெற்றிப் படங்களில் இவர்கள் இருவரும் இணைந்து பணியாற்றியிருக்கின்றனர். மேலும், இவர்களிடையேயான நட்பு 16 வயதினிலே படத்திலேயே ஆரம்பித்துள்ளது. இந்த படத்தின் உதவி இயக்குநராக பாக்யராஜ் பணியாற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.