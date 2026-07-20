தேசிய விருதுகளில் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படும் பா. ரஞ்சித், மாரி செல்வராஜ் படைப்புகள்: இதுதான் காரணமா?
மக்களுக்கான பிரச்சினைகளை அழுத்தமாக பேசும் படங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைத்தால்தான், அதுபோன்ற திரைப்படங்கள் அதிக அளவில் வெளியாகும்.
Published : July 20, 2026 at 8:49 PM IST
-BY ஐயப்ப மூர்த்தி
தேசிய திரைப்பட விருதுகளில் இயக்குநர் பா. ரஞ்சித், மாரி செல்வராஜ் ஆகியோரின் படைப்புகள் தொடர்ச்சியாக புறக்கணிப்படுவதற்கான காரணங்கள் குறித்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஜூரி ஒருவர் பேசியுள்ளார்.
72 வது தேசிய விருதுகள் அண்மையில் அறிவிக்கப்பட்டன. இதில், தனுஷின் 'ராயன்', ராஜ்குமார் பெரியசாமியின் 'அமரன்', சி. பிரேம்குமாரின் 'மெய்யழகன்' உள்ளிட்ட திரைப்படங்களுக்கு விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.
எனினும், சமூகம் மற்றும் அரசியல் சார்ந்த அழுத்தமான படைப்புகளை வழங்கி வரும் இயக்குநர்களான பா. ரஞ்சித், மாரி செல்வராஜ் ஆகியோரின் திரைப்படங்கள் தேசிய விருதுகளில் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படுவதாக சமூக வலைத்தளங்களிலும், திரையுலக வட்டாரங்களிலும் விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இயக்குநர் மிஷ்கினிடம் கேட்டபோது, "நல்ல திரைப்படத்தை எடுப்பவர்களுக்கு விருதுகள் கிடைக்க வேண்டும். ஒருவேளை விருதுகள் கிடைக்கவில்லை என்றால், அவர்கள் தேசிய விருதுகளுக்காக படங்கள் இயக்குவதில்லை. சமூகத்திற்கு தேவையான அழுத்தமான படைப்புகளை இயக்குகிறார்கள் என்று அர்த்தம் கொள்ள வேண்டும்" எனக் கூறினார்.
திரைப்படங்கள் என்பது சமூகத்தின் கலாச்சாரத்தையோ, பண்பாட்டையோ அல்லது மக்களுக்கான அரசியலையோ தாங்கி வரும் கருவியாக இருந்து வருகிறது.
இதில், மக்களுக்கான பிரச்சினைகளை அழுத்தமாக பேசும் படங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைத்தால்தான், இதுபோன்ற திரைப்படங்கள் அதிக அளவில் வெளியாகும். ஒருதரப்பினரின் வலியை கூறுவதால் மட்டுமே, சில படைப்புகளை புறக்கணிப்பது நியாயம் ஆகாது.
|இதையும் படிங்க: தமிழகத்திற்கு விரைவில் வருகிறது கேரவன் சுற்றுலா திட்டம்? முதலமைச்சர் விஜய் தீவிர ஆலோசனை
உதாரணமாக, காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்தை வழங்கும் சட்டப்பிரிவு 370-ஐ அடிப்படையாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட 'ஆர்டிகள் 370'என்ற படம் வெளியான போது, இஸ்லாமியர்கள் மத்தியில் எதிர்ப்பு எழுந்தது.
இருப்பினும், அந்த படத்துக்கு சிறந்த படத்துக்கான தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அதில் நடித்த நடிகைக்கு சிறந்த நடிகைக்கான தேசிய விருதும் கொடுக்கப்பட்டது. 'வீர் சாவர்க்கர்' என்ற படத்தை இயக்கிய நடிகர் ரந்தீப் ஊடாவுக்கு சிறந்த புதுமுக இயக்குநர் என்று தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், 2024 காலகட்டத்தில் வெளியான திரைப்படங்களில், தேசிய விருது கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களுக்கு இந்த முறை தேசிய விருது வழங்கப்படவில்லை என்கிற ஆதங்கம் பலருக்கு கிடைத்துள்ளது.
குறிப்பாக, இயக்குநர் மாரி செல்வராஜின் 'வாழை', இயக்குநர் வினோத்ராஜின் 'கொட்டுக்காளி', இயக்குநர் ரஞ்சித் இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் நடித்த 'தங்கலான்', அறிமுக இயக்குநர் பாரி இளவழகன் இயக்கி நடித்து - இசைஞானி இசையில் வெளிவந்த 'ஜமா', அறிமுக இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்துவின் 'லப்பர் பந்து', இயக்குvர் வெற்றிமாறனின் 'விடுதலை' என புறக்கணிக்கப்பட்ட படங்களின் பட்டியல் நீள்கிறது.
இவையெல்லாம் அடித்தட்டு மக்களின் சமூக வாழ்வியலை சிறப்பாகவும் யதார்த்தமாகவும் படைப்பாக்கப்பட்ட படைப்புகள் ஆகும்.
அதிலும் குறிப்பாக, வாழை திரைப்படம் வந்த போது கட்டாயம் இந்த படம் தேசிய விருதுக்கு தகுதியான கலை படைப்பு என மக்கள் கொண்டாடினார்கள்.
இயக்குனர் பா ரஞ்சித்தின் தங்களான் திரைப்படமும் வசூல் ரீதியில் நல்ல வரவேற்பை பெறாத நிலையிலும் விமர்சன ரீதியாக நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்தது.
நிச்சயம் இந்த இரண்டு படங்களுக்கு தேசிய விருது கிடைக்கும் என கருதப்பட்டு இருக்கக்கூடிய சூழலில், கடந்த காலங்களில் மாரி செல்வராஜ் இயக்கிய பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன் இவைகளுக்கு எந்த விதமான தேசிய விருதும் கிடைக்காத ஒரு நிலையில் 2024 ஆம் ஆண்டு அவரது இயக்கத்தில் வெளிவந்த வாழைக்கும் எந்த விருதும் அறிவிக்கப்படவில்லை.
அதேபோல, இயக்குனர் பா.ரஞ்சித் இயக்கிய திரைப்படங்களான அட்டகத்தி, மெட்ராஸ், கபாலி, காலா, சார்பட்டா பரம்பரை, தங்கலான், நட்சத்திரம் நகர்கிறது என எதற்கும் விதமான தேசிய விருதும் கிடைக்கவில்லை.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தேசிய விருது வழங்குவதற்கான தேர்வுக் குழுவில் இடம்பெற்றிருந்த தமிழகத்தை சேரந்த ஜூரி ஒருவரிடம் பேசினோம்.
அவர் கூறுகையில், "இந்த விவகாரம் தொடர்பாக எங்களிடம் நீங்கள் கேட்பது ஏற்புடையதல்ல. ஏனெனில், நாங்கள் இரண்டாம் கட்ட தேர்வுக் குழுவில் இடம்பெற்றிருந்தோம். முதல் கட்டத்திலேயே, வாழை, தங்கலான் போன்ற படங்கள் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறாமல் சென்றுவிட்டது.
இதற்கு மிக முக்கியமான காரணம், முதல்கட்ட தேர்வுக்குழுவில் தமிழ் தெரிந்தவர்கள் யாரும் இல்லை எனக் கூறலாம். என்னைப் பொருத்தவரை வாழை, தங்கலான், ரப்பர் பந்து, கொட்டுக்காளி இவை அனைத்துமே சிறந்த படங்கள்தான்.
தேசிய விருது தேர்வுக் குழுவில் மொத்தமாக 10 பேர் இருப்பார்கள். அவர்களுக்குள்ளாகவே தங்களுக்கு பிடித்த திரைப்படம் என கைகளை தூக்கி ஓட்டு போட்டு விருது கொடுக்கும் பழக்கம் இருக்கிறது.
10 பேருக்கு தலைவர் ஒருவர் இருப்பார். அவரது முடிவே இறுதியானது. அதேபோல, எங்கள் சுற்றுக்கு வரக்கூடிய படங்கள் குறித்துதான் நாங்கள் பதில் கூற முடியும். கேள்வி எழுப்ப முடியும். விவாதிக்க முடியும். எங்கள் சுற்றுக்கே வராத திரைப்படத்தைப் பற்றி எங்களால் பேச முடியாது.
சம்பந்தப்பட்ட படக் குழுவினர், எங்களுக்கு எதற்காக விருது வழங்கவில்லை என்கிற கேள்வியை, மத்திய ஒளிபரப்புத் துறை அமைச்சகத்திடம் மின்னஞ்சல் மூலமாக எழுப்பலாம். அதற்கான உரிமை ஒவ்வொரு படைப்பாளிக்கும் இருக்கிறது" என அவர் தெரிவித்தார்.