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தாடி தோற்றத்தை மாற்றாதது ஏன்? காரணத்தை விளக்கிய நடிகர் நிவின் பாலி

'பென்ஸ்' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று படக்குழுவுக்கு நடிகர் நிவின் பாலி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

நடிகர் நிவின் பாலி
நடிகர் நிவின் பாலி (X/@NivinOfficial)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 7:33 PM IST

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சென்னை: 'பென்ஸ்' திரைப்படத்திற்காகவே தனது தாடி தோற்றத்தை மாற்றவில்லை என்று நடிகர் நிவின் பாலி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

பிரபல மலையாள நடிகர் நிவின் பாலி மற்றும் தமிழ் திரைப்பட நடிகரும், திரைப்பட இயக்குநருமான ராகவா லாரன்ஸ் ஆகியோரது நடிப்பில் பாக்கியராஜ் கண்ணன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் 'பென்ஸ்'. இந்த திரைப்படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ், ஜகதீஷ் பழனிசாமி, சுதன் ஆகியோர் தயாரித்து வருகின்றனர். இப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார். இப்படத்தின் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் ரவி மோகனும் இணைந்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

'லியோ' படப்பிடிப்புத் தளத்தில் இப்படப்பிடிப்பு நடைபெற்றது. பின்னர், முக்கிய காட்சிகள் செட் அமைக்கப்பட்டு எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. முழுக்க முழுக்க தமிழில் த்ரில்லர் திரைப்படமாக 'பென்ஸ்' உருவாகி வருகிறது.

இந்த நிலையில், நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட நடிகர் நிவின் பாலியிடம் "ஒரே மாதிரியான தாடி தோற்றத்தை வைத்திருப்பதற்கான காரணம் என்ன?" என்பது குறித்து தொகுப்பாளர் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த நடிகர் நிவின்பாலி, "பென்ஸ் திரைப்படம் காரணமாக தன்னால் தாடித் தோற்றத்தை மாற்ற முடியவில்லை. இந்த திரைப்படத்திற்கான படப்பிடிப்பு கடந்த ஆண்டே தொடங்கப்பட்டது. இன்னும் 30 முதல் 35 நாட்களுக்கான படப்பிடிப்பு பாக்கி இருக்கின்றது. எப்போது படப்பிடிப்புத் தொடங்கும் என தயாரிப்பாளர்களைத் தொடர்புக் கொண்டு கேட்டு கேட்டு சோர்வடைந்துவிட்டேன். தனது சூழ்நிலையைப் புரிந்துக் கொண்டு படப்பிடிப்பை விரைவாக முடிக்க வேண்டும். பென்ஸ் படப்பிடிப்பு விரைவில் நிறைவடையும் என நம்புகிறேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

2014-ம் ஆண்டு வெளியான 'பெங்களூரு டேஸ்' திரைப்படத்தின் மூலமும், 2015- ஆம் ஆண்டு வெளியான 'பிரேமம்' படத்தின் மூலமும் தனக்கென்று மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தை பெற்றவர் நடிகர் நிவின் பாலி.

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TAGGED:

நடிகர் நிவின் பாலி
பென்ஸ் திரைப்படம்
THRILLER MOVIE
TAMIL CINEMA
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