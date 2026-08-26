’டாக்ஸிக்’ திரைப்படம் புதன்கிழமை வெளியாக காரணம் என்ன - திரைத்துறை ட்ரெண்டை மாற்றுகிறாரா யாஷ்?
கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் யாஷ், நயன்தாரா, ருக்மணி வசந்த், கியாரா அத்வானி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள டாக்ஸிக் திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
Published : August 26, 2026 at 11:28 AM IST
ஹைதராபாத்: நடிகர் யாஷ் நடித்துள்ள ’டாக்ஸிக்’ திரைப்படம் இன்று (புதன்கிழமை) வெளியாகியுள்ளது. பொதுவாக திரையரங்குகளில் புதிய திரைப்படங்கள், வெள்ளிக்கிழமைகளில் வெளியாகும். வெள்ளி முதல் ஞாயிறு வரை வார இறுதி நாட்களில் ரசிகர்கள் அதிகளவில் திரையரங்கிற்கு படை எடுப்பார்கள் என்பதால் திரைப்படங்கள் வெள்ளிக்கிழமை வெளியீடு ஒரு மரபாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஆனால் அந்த ட்ரெண்ட் தற்போது மாறியுள்ளது. குறிப்பாக பெரும் பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்படும் தென்னிந்திய படங்களின் தயாரிப்பாளர்கள் வியாழக்கிழமை, புதன்கிழமை, அவ்வளவு ஏன் செவ்வாய்க்கிழமை பண்டிகை நாளாக இருந்தால் அன்றும் திரைப்படங்களை வெளியிட விரும்புகின்றனர்.
அந்த வகையில், டாக்ஸிக் திரைப்படம் ஓணம் பண்டிகை, மிலாடி நபி ஆகிய இரண்டு அரசு விடுமுறை நாட்களை கருத்தில் கொண்டு, இன்று (புதன்கிழமை) திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. நீண்ட விடுமுறை நாட்கள் கொண்ட வாரம் என்பதாலும், அப்போது பார்வையாளர்கள் அதிகளவு திரையரங்கிற்கு வருகை தரும் பட்சத்தில் வசூல் அதிகரிக்கும் என்பதாலும் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த உத்தி பொங்கல் மற்றும் சங்கராந்தி போன்ற பெரிய பண்டிகை காலங்களில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. நடிகர் அஜித்குமார் நடித்துள்ள 8 திரைப்படங்களும், விஜய் நடித்த 2 படங்களும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக விஜய் நடித்த வாரிசு, அஜித் நடித்த துணிவு ஆகிய படங்கள் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஒரே நாளில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு வெளியானது.
ரசிகர்கள் மீது நம்பிக்கை
இதுகுறித்து சினிமா வர்த்தக ஆய்வாளர் ரமேஷ் பாலா தனியார் செய்தி நிறுனத்திடம் பேசுகையில், “வெள்ளிக்கிழமை வெளியீடு என்பது நிலையான விதி அல்ல டிக்கெட் முன்பதிவுகள் மற்றும் சமூக வலைதளம் மூலம் படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக ஏற்படுவதால், தயாரிப்பாளர்கள் கூடுதல் விடுமுறையை பயன்படுத்தி, வசூலை அதிகப்படுத்த முடியும்.
The Show Begins TODAY!💥#Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups, Now In Cinemas Worldwide.— KVN Productions (@KvnProductions) August 25, 2026
Book your Tickets for Intoxication🎟https://t.co/i6ZH4CSrji#ToxicTheMovie @TheNameIsYash #Nayanthara @advani_kiara #TaraSutaria @rukminitweets @humasqureshi @GeetuMohandas… pic.twitter.com/HuOINcdFfR
நடிகை யாஷ் பொறுத்தவரை தற்போது அவருக்கு ரசிகர்கள் பட்டாளம் உள்ளதால் இந்த நேரத்தை அவர் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும். மேலும் திரையரங்கிற்கு வரும் கூட்டத்தில் இளைஞர்கள் அதிகமாக உள்ளனர். விடுமுறை நாட்களில் ரசிகர்கள் படம் பார்க்க விரும்புகின்றனர். அதேபோல் தயாரிப்பாளர்களுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பாகவும் அமைகிறது” என கூறியுள்ளார்.
கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் யாஷ், நயன்தாரா, ருக்மணி வசந்த், கியாரா அத்வானி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள டாக்ஸிக் திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. ’கேஜிஎஃப் 2’ திரைப்பட வெற்றிக்கு பின், கிட்டதட்ட 4 வருடங்களுக்கு பிறகு யாஷ் நடித்த திரைப்படம் வெளியாவதால் ரசிகர்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். மேலும் இப்படம் முன்பதிவில் சாதனை படைத்துள்ள நிலையில், வசூலிலும் முன்னிலை பெறும் என்பது படக்குழுவினரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.