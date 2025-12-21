காலத்தால் அழிக்க முடியாத மகத்தான கலைஞன் சீனிவாசன்!
வாழ்நாள் முழுவதும் மக்களை சிரிக்கவும், சிந்திக்கவும் வைத்து, எளிய மனிதர்களின் பிரதிபலிப்பாகவே திரையில் தோன்றி மறைந்த உன்னத கலைஞன் சீனிவாசனை, சினிமா ரசிகர்கள் என்றுமே மறக்க மாட்டார்கள்.
Published : December 21, 2025 at 9:01 PM IST
ஆகச்சிறந்த நடிகர்கள் எத்தனை எத்தனையோ பேரை இந்திய சினிமா கண்டிருக்கிறது. மிக கடினமான கதாபாத்திரங்களையும் அனாயசமாக நடித்து தள்ளும் பல நடிகர்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். சிவாஜி, கமல்ஹாசன், மோகன்லால் என பலரை இதற்கு உதாரணமாக சொல்லாம்.
அவர்களை பற்றியும், அவர்களின் நடிப்புத் திறமையை பற்றியும் நாம் பல முறை பேசி சிலாகித்திருப்போம். இவர்கள் எல்லாம் மக்களை வியக்க வைப்பவர்கள்; ஆச்சரியப்படுத்துபவர்கள்.
ஆனால், ஒரு சில நடிகர்களுக்கு மட்டுமே மக்களின் மனதிற்குள் நேரடியாக ஊடுருவி, அவர்களில் ஒருவராகவே மாறும் ஆற்றல் உண்டு. அப்படிப்பட்ட கலைஞர்களில் ஒருவர்தான் சீனிவாசன். ஒரு நடிகன் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற இலக்கணத்தை உடைத்து வந்தவர்களில் முக்கியமானவர் அவர்.
அசாத்திய கலைஞன்
அவரது தோற்றம் மட்டுமல்ல, சீனிவாசனின் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும், அவர் எழுதிய திரைக்கதைகளும் கூட சாதாரண நடுத்தரக் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களின் வாழ்வியலையும், உணர்வையும் பிரதிபலிப்பதாகவே இருந்தது. அதுதான் அவரை மக்களிடமும் நேரடியாக கொண்டு சேர்த்தது; தங்களில் ஒருவராகவும் அவரை நினைக்க வைத்தது.
குறிப்பாக, சந்தேஷம், நாடோடிக்கட்டு, வடக்குனோக்கியந்ரம், சிந்தவிஷ்டயாயா, நஜன் பிரகாசன் ஆகிய திரைப்படங்கள் சீனிவாசனை மலையாள ரசிகர்களின் மனதில் சிம்மாசனம் போட்டு அமர வைத்தது. வெறும் நகைச்சுவையோடு அவரது படங்கள் நின்றுவிடாது. நகைச்சுவையோடு சேர்த்து சமகால அரசியல், ஏழை மக்களின் அறியாமை, அவர்களின் வலி ஆகியவற்றையும் முகத்தில் அறைந்ததை போல சொல்லிவிட்டு செல்லும்.
தமிழ் சினிமாவில் சீனிவாசனின் கைவண்ணம்
மலையாள சினிமாவில் தனது அசாத்திய நடிப்பாலும், திறமையாலும் கோலோச்சிய சீனிவாசன், தமிழுக்கு நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் ஆற்றிய பங்களிப்பு ஏராளம். அத்தனைக்கும் அவர் தமிழில் நடித்த படங்கள் வெறும் 3 தான். ஆனால், அவரது எழுத்தில் உருவான பல திரைப்படங்கள் தமிழில் ரீமேக் செய்யப்பட்டு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் அடித்திருக்கின்றன.
குறிப்பாக, சத்யராஜ் - பிரபு நடித்த அண்ணாநகர் முதல் தெரு, கருணாஸ் நடித்த திண்டுக்கல் சாரதி, தங்கர் பச்சான் இயக்கிய சிதம்பரத்தில் ஒரு அப்பாசாமி, சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த குசேலன் ஆகிய படங்கள் சீனிவாசனின் எழுத்தில் உருவாகி, தமிழில் ரீமேக் செய்யப்பட்ட திரைப்படங்கள்தான் என்பது பலருக்கும் தெரியாது. இந்த திரைப்படங்கள் அனைத்தும் காலத்தால் அழிக்க முடியாத காவியங்களாக மாறிப்போனவை என்று சொன்னால் மிகையாகாது.
இவ்வாறு தமிழ் சினிமாவுக்கு திரைமறைவில் இருந்து பங்காற்றிய சீனிவாசன், நேடியாக சில தமிழ் படங்களிலும் நடித்துள்ளார். பார்த்திபனின் 'புள்ளக்குட்டிக்காரன்', 'இரட்டை சுழி', 'லேசா லேசா' என வெறும் மூன்று படங்களில் மட்டுமே நடித்து, தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மனதில் நீங்காத இடத்தை பிடித்திருக்கிறார் என்றால், இதை விட அவரது ஸ்க்ரீன் பிரசன்ஸுக்கு (Screen Presence) வேறு சான்று தேவையில்லை.
மறைந்தும் வாழும் கலை மகன்
அதிலும், 'லேசா லேசா' திரைப்படத்தில் சீனிவாசன் வரும் ஒவ்வொரு காட்சியும் திரையரங்குகளை சிரிப்பலையால் அதிரச் செய்தது. எந்தவொரு வசனமும் இல்லாமல், வெறும் முக பாவனைகளால் மட்டுமே ஒரு சீனில் ஸ்கோர் செய்யும் வித்தைதான் சீனிவாசனின் ஸ்பெஷலாட்டி என்பது இந்த படத்தை பார்த்தால் தெரியும்.
ஒரு தேசிய விருது, 6 கேரள மாநில திரைப்பட விருதுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளை சீனிவாசன் பெற்றுள்ளார். தனது வாழ்நாள் முழுவதும் மக்களை சிரிக்கவும், சிந்திக்கவும் வைத்து, எளிய மனிதர்களின் பிரதிபலிப்பாகவே திரையில் தோன்றி மறைந்த உன்னத கலைஞன் சீனிவாசனை, மக்கள் மட்டுமல்ல சினிமாவும் என்றும் மறக்காது. சென்று வாருங்கள் சீனி சார். கலைஞனுக்கு மரணமில்லை.