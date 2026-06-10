சமூக அடக்குமுறைகளை திரையிட்டு காட்டிய பாரதிராஜாவால் தமிழ் திரையுலகிற்கு அறிமுகமான நடிகைகள்!
பெண்களுக்கு எதிரான சமூக அடக்குமுறைகளை தனது பாணியில் சினிமாவில் தோலுரித்துக் காட்டியவர் பாரதிராஜா என்றால் மிகையாகாது.
Published : June 10, 2026 at 6:31 PM IST
சென்னை: மறைந்த இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா ராதிகா, ராதா, ரேவதி என பல்வேறு நடிகைகளை தமிழ் திரையுலகிற்கு அறிமுகம் செய்து வைத்ததுடன், கோலிவுட்டில் அவர்கள் கோலோச்சவும் காரணமாக இருந்துள்ளார்
பதினாறு வயதினிலே - மயிலு
கடந்த 1977- ஆம் ஆண்டு வெளியான 'பதினாறு வயதினிலே' திரைப்படத்தில் கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த் என்கிற இரண்டு ஜாம்பவான்கள் இருந்த போதிலும் ஸ்ரீதேவி நடித்திருந்த மயிலு கதாபாத்திரம் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது, திரைக்கதை முழுக்கவே மயிலு என்கிற ஒற்றை புள்ளியை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்டிருக்கும். ஒரு பெண் நினைத்தால் யாரை வேண்டுமானாலும், ஆக்கவும் முடியும், அழிக்கவும் முடியும் என்பதை உணர்த்தும் விதத்தில் ஸ்ரீதேவியின் கண் அசைவுகளும், கதகளி நடன காட்சிகள் அனைவரையும் வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளது.
அலைகள் ஓய்வதில்லை - மேரி
கடந்த 1981- ஆம் ஆண்டு ஜூலை 18- ஆம் தேதி பாரதிராஜா இயக்கத்தில் இளையராஜா இசையில் நடிகர் கார்த்திக், நடிகை ராதா ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகி வெளியான திரைப்படம் 'அலைகள் ஓய்வதில்லை'. நடிகை ராதாவின் மேரி கதாபாத்திரம் சாதி, மத வேற்றுமைகளுக்குள் சிக்கித் தவிக்கும் பெண்களின் உணர்வுகளையும், அதிலிருந்து எப்படியாவது தப்பிவிட என படம் பார்க்கும் ரசிகர்கள் நினைக்கும் வண்ணமும் அதை அழுத்தமாகப் பேசினார்.
முதல் மரியாதை - குயிலு
கடந்த 1985- ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15- ஆம் தேதி பாரதிராஜன் இயக்கத்தில் இளையராஜா இசையில் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேஷன் நடிப்பில் உருவாகி வெளியான திரைப்படம் முதல் மரியாதை. இப்படத்தில் நடிகை ராதா குயிலு கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருப்பார்.
ஒரு பெண் எப்படி சுயமாக இருக்க முடியும். மனதில் பட்டதை தைரியமாக எப்படி பேசுகிறாள். மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களுடன் ஒரு பெண் அன்றைக்கு இருந்த வரைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு எந்த அளவிற்கு நெருங்கி பழக முடியும். இவைகளை மிகவும் சிறப்பாக வெளிப்படுத்தும் விதமாக நடிக்க வைத்திருப்பார் பாரதிராஜா.
தாயின் பெயரை சூட்டிய பாரதிராஜா
பெண் சிசுக்கொலையை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட 'கருத்தம்மா' திரைப்படம். இந்திய அளவில் மிகப்பெரிய வெற்றியையும், 3 தேசிய விருதுகளையும் பெற்று இருக்கக்கூடிய திரைப்படமாகும். இதனை தன்னோட அம்மாவின் பெயரை படத்திற்கு வைத்து வெற்றி படமாக மாற்றினார். கருத்தம்மா திரைப்படம், தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளில் நிலவி வந்த பெண் சிசுக்கொலை என்ற கொடூரமான பழக்கத்தை அப்படியே தோலுரித்துக் காட்டியது.
கல்வி கற்றல் என்பது ஒரு பெண்ணிற்கு எந்த அளவிற்கு முக்கியம் என்பதை எடுத்துரைக்கும் விதமாக திரைக்கதையை உருவாக்கி இருப்பார். படிக்காத அக்கா ராஜஸ்ரீ மாடு மேய்க்கும் பெண்ணாகவும், படித்த தங்கை மகேஸ்வரி மருத்துவம் பார்க்கும் பெண்ணாகவும் காட்சிப்படுத்தியிருப்பார். மேலும் ஒரு பெண் குழந்தைகளுக்காகவும் எப்படிப் போராடுகிறாள் என்பதை உருக்கமாகப் பதிவு செய்திருந்தார். காதலை சொல்ல இயக்கத்துடன் ஒரு பெண் தவிக்கும் தவிப்பினை ஆகச் சிறந்த நடிப்பின் மூலம் ராஜஸ்ரீ இடம் வாங்கி இருப்பார் பாரதிராஜா.
புதிய வார்ப்புகள் - ஜோதி
கடந்த 1979- ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14- ஆம் தேதி நடிகர் பாக்யராஜ், நடிகை ரதி அக்னிஹோத்ரி ஆகியோர் நடிப்பில் பாரதிராஜா இயக்கத்தில் இளையராஜா இசையில் உருவாகி வெளியான திரைப்படம் 'புதிய வார்ப்புகள்'. இப்படத்தில் 'ஜோதி' என்ற கதாபாத்திரத்தில் ரதி நடித்திருப்பார்.
இந்த திரைப்படத்தின் இறுதியில் ஊர் கட்டுப்பாடு என்கிற பெயரில் அந்த காலக்கட்டத்தில் நடைபெற்ற அடக்குமுறைகளை எதிர்த்து ஒரு பெண் எப்படி செயல்படுகிறார்? என்பதை தத்ரூபமாகக் காட்சிப்படுத்தியிருப்பார். மேலும் அநீதியான பஞ்சாயத்துத் தீர்ப்பையும் எதிர்த்து, தன் காதலனுடன் வெளியேறும் காட்சியானது, அந்த காலகட்டத்தில் புதுமையை விரும்பும் இளைஞர்களுக்கு மிகவும் பிடித்துப்போன காட்சியாக இருந்தது.
பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் தருவது என்பது அவர்களை அழகாகக் காட்டுவது மட்டுமல்ல, அவர்கள் சந்திக்கும் சமூகப் பிரச்சினைகளை உலகிற்கு உரக்கச் சொல்வதும்தான் என்பதை பாரதிராஜா நன்கு அறிந்திருந்தார். அந்த வகையில் அவர் எடுத்து இருக்கக்கூடிய அனைத்து திரைப்படங்களுமே பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று கூறினால் அது மிகையாகாது.