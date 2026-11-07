துரைமுருகன் இல்லத் திருமணம் - சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் கண்ணன் ரவி
"என்னை வேட்பாளராக நிறுத்தும் ஒரு கட்சி சார்பில் என் சொந்த ஊரான திட்டக்குடியில் போட்டியிடுவேன்" என்று கண்ணன் ரவி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 7, 2026 at 5:25 PM IST
சென்னை: "நாங்கள் விரும்பியதன் காரணமாகவே, திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகனின் இல்லத் திருமணம், இந்து வைதீக முறைப்படி நடைபெற்றது" என்று திரைப்பட தயாரிப்பாளர் கண்ணன் ரவி தெரிவித்துள்ளார்.
நடிகர்கள் வடிவேலு மற்றும் பிரபுதேவா இணைந்து நடித்துள்ள 'பேங் பேங்' திரைப்படத்தின் அறிமுக விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு இருவரும் மீண்டும் இணைந்து நடித்துள்ளதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. சாம் ரோட்ரிக்ஸ் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தை கண்ணன் ரவி தயாரித்துள்ளார்.
படத்தின் தயாரிப்பாளர் கண்ணன் ரவி மேடையில் பேசுகையில், "நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு பிரபுதேவாவும் வடிவேலுவும் இணைந்து நடித்துள்ளனர். படப்பிடிப்பு சமயத்தில் வடிவேலு பிரச்சனை கொடுப்பார் என பலரும் சொல்வார்கள். ஆனால், அது முற்றிலும் தவறானது. சமீபத்தில் நடைபெற்ற எனது மகனின் திருமணம் பற்றி பலரும் தவறான தகவல்களை பரப்பி வருகிறார்கள். அதனை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன்.
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நான் 7 வயதில் தந்தையை இழந்தவன். பணம் சம்பாதிப்பதற்காக துபாய் சென்றேன். அங்கு நிறைய பணம் சம்பாதித்துள்ளேன். அவை அனைத்தும் சட்டப்படியே சம்பாதிக்கப்பட்டது.
எனது அலுவலகத்தில் அறிஞர்கள் எழுதிய புத்தகம் எதுவும் இருக்காது. சட்டப் புத்தகம் இருக்கும். பொருளாதாரப் புத்தகம் இருக்கும். நான் தைரியமானவன். நீங்கள் என்னிடம் எந்தவிதமான கேள்வியையும் கேட்கலாம்.
இன்றுள்ள சூழலில், சாலை வசதிகளை மேம்படுத்தினாலே நாடு முன்னேறி விடும். அதனை விடுத்து இலவசங்களை வழங்குவதால் எந்த முன்னேற்றமும் கிடைக்காது.
என்னை விசிக தலைவர் திருமாவளவனின் பினாமி என்றும், முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகனின் பினாமி என்றும் சொல்கிறார்கள். என்னிடம் 65,000 கோடி ரூபாய் இருக்கிறது என கூறுகிறார்கள். அப்படி சொல்பவர்களிடம் நான் கேட்கிறேன். அந்த 65 ஆயிரம் கோடி ரூபாயை என்னிடம் கொடுங்கள். மக்களுக்கு நல்லது செய்வேன்" என்று தெரிவித்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து, தயாரிப்பாளர் கண்ணன் ரவி, செய்தியாளர்கள் எழுப்பி கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார்.
கேள்வி: உங்கள் மகன் திருமணத்தை திராவிடர் கழகத் தலைவர் வீரமணி விமர்சித்துள்ளார். குறிப்பாக, திமுக பிரமுகர் ஒருவர் இல்லத்தில் வைதீக முறைப்படி நடந்துள்ள திருமணம் ஏற்புடையதல்ல என அவர் கூறியிருக்கிறாரே?"
கண்ணன் ரவி: திருமணம் என்பது இரண்டு குடும்பத்தினரின் விருப்பப்படி நடக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி. இருப்பினும் எனது சம்மந்தி துரைமுருகன் சுயமரியாதை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என என்னிடம் கேட்டார். இருப்பினும் எனது மனைவியின் விருப்பத்தினாலும் எனது விருப்பத்தினாலும், வைதீக முறைப்படி திருமணம் நடைபெற்றது.
கேள்வி: தயாரிப்பாளராக இருக்கும் நீங்கள் நடிகர் ஆவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா? அரசியலில் ஈடுபடும் எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா?
கண்ணன் ரவி: நிச்சயம் நடிகராக வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கிறது. அதே வேளையில் கதாநாயகனாக விருப்பமில்லை. மூர்க்கத்தனமான வில்லனாக நடிக்க வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பம். அரசியலைப் பொருத்தவரை, என் சொந்த ஊரில் மக்களுக்கு நல்லது செய்வதற்காக அரசியலில் களம் காண்பேன். எத்தனை கோடி செலவானாலும் பரவாயில்லை. அதைப் பற்றி நான் கவலைப்பட மாட்டேன்.
கேள்வி: அரசியலில் எத்தனை கோடி செலவானாலும் பரவாயில்லை என்று சொல்கிறீர்களே. இது தேர்தல் விதிமுறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டதல்லவா?
கண்ணன் ரவி: நான் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்காக கோடிகளை செலவு செய்வேன் என சொல்லவில்லை. இன்றைய பொழுதில் இருந்தே எனது சொந்த ஊரான திட்டக்குடிக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை செய்ய இருக்கிறேன். இது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டது தானே.
கேள்வி: உங்கள் மகன் திருமணத்தில் சிறிய நடிகர்களுக்கு மரியாதை வழங்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?
கண்ணன் ரவி: என் சொந்த ஊரில் வந்து என்னைப் பற்றி கேட்டு பாருங்கள். நான் எப்போதும் அடித்தட்டு மக்களுடன் எளிதாக பழகக் கூடியவன். எனக்கு விருப்பமானவர்கள் அவர்களே. திருமணத்தில் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் நீங்கள் சொல்வது போல நடந்திருக்கலாம். அதுவும் என் கவனத்திற்கு வராமல் இருந்திருக்கலாம். அப்படி இருக்கும்பட்சத்தில், நான் அவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
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கேள்வி: அரசியலில் சினிமாவின் தாக்கம் எந்த அளவிற்கு இருக்கிறது? நீங்கள் அதனால்தான் சினிமாவில் களமிறங்க வேண்டும் எனக் கூறுகிறீர்களா?
கண்ணன் ரவி: திமுக என்கிற பெரிய கட்சிக்கு அந்த காலத்தில் எம்.ஜி.ஆர். தேவைப்பட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து வந்த முன்னாள் முதல்வர்களான ஜெயலலிதா, மு.கருணாநிதி, மு.க.ஸ்டாலின் என அனைவருமே ஒரு வகையில் திரைத் துறையைச் சேர்ந்தவர்கள்தான். அதன் தொடர்ச்சியாகவே இன்றைக்கும் தமிழக அரசியல் இயங்கி வருகிறது.
கேள்வி: நீங்கள் அரசியலில் ஈடுபடுவதற்காக புதிதாக கட்சி ஒன்றை துவங்குவீர்களா?
கண்ணன் ரவி: அரசியலில் ஈடுபவதற்கான வயதும், நேரமும் இல்லை. என்னை வேட்பாளராக நிறுத்தும் ஒரு கட்சி சார்பில் என் சொந்த ஊரான திட்டக்குடியில் போட்டியிடுவேன்" என்று பதில் அளித்தார்.