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'ஜனநாயகன்' திரையில் பார்த்தது உணர்ச்சிப்பூர்வமான தருணம் - இசையமைப்பாளர் அனிருத் நெகிழ்ச்சி

ஜனநாயகன் திரைப்படம் சிறப்பாக வந்துள்ளது; எங்கள் கூட்டணி ரசிகர்களுக்கு சிறப்பான ஒன்று என்று இசையமைப்பாளர் அனிருத் தெரிவித்துள்ளார்.

இசையமைப்பாளர் அனிருத் பேட்டி
இசையமைப்பாளர் அனிருத் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 6:28 PM IST

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சென்னை: 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை திரையில் பார்த்தது மிகவும் உணர்ச்சிப்பூர்வமான தருணம் என்று இசையமைப்பாளர் அனிருத் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அனிருத் ரவிச்சந்திரன் இசையமைப்பில் கேவிஎன் புரோடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் பிரபல நடிகர்கள், நடிகைகள் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகன்' இன்று (ஜூலை 23) உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படத்தை விஜய்யின் ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நேற்றிரவு முதலே 'ஜனநாயகன்' திரைப்படக் கொண்டாட்டங்கள் களைக்கட்டின. திரையரங்குகள் முன்பு வைக்கப்பட்டிருந்த கட் அவுட்டுகளுக்கு தவெகவினர், விஜய்யின் ரசிகர்கள் பால் அபிஷேகம் செய்தும், மலர்தூவியும், மேள தாளங்கள் முழங்க நடனமாடியும், பட்டாசுகளை வெடித்தும், கேக் வெட்டியும், பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கியும் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

இந்த நிலையில், சென்னை குரோம்பேட்டையில் உள்ள வெற்றி திரையரங்கிற்கு நடிகைகள் மமிதா பைஜூ, கீர்த்தி சுரேஷ், இசையமைப்பாளர் அனிருத் ரவிச்சந்திரன், கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பாளர் வெங்கட்ராமன், தமிழ்நாடு மனித வளத்துறை அமைச்சர் சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் வருகைப் புரிந்து 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தைக் கண்டு ரசித்தனர்.

உணர்ச்சிப்பூர்வமான தருணம் இது

திரைப்படத்தைப் பார்த்துவிட்டு வெளியே வந்த இசையமைப்பாளர் அனிருத் ரவிச்சந்திரன், "நீண்ட நாள் காத்திருப்பதற்குப் பிறகு 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் திரையரங்கில் வெளிவந்துள்ளது. மிகவும் சிறப்பான மற்றும் உணர்ச்சிப்பூர்வமான தருணம் இது. மேலும், எங்கள் கூட்டணி எப்போதும் ரசிகர்களுக்கு சிறப்பான ஒன்று, அதுபோல் இந்த திரைப்படமும் சிறப்பாக வந்துள்ளது. படத்தை திரையில் பார்த்த பிறகு எனக்கு மிகவும் உணர்ச்சிப்பூர்வமாக உள்ளது" என்றார்.

வரவேற்பை கண்டு நெகிழ்கிறேன்

அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் வெங்கட் நாராயணன், "ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை பெரிய திரையில் காண்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியும், உற்சாகமும் அடைகிறேன் இந்த பயணம் எனக்கு மிகவும் உணர்ச்சிப் பூர்வமான ஒன்றாக இருந்துள்ளது. இப்போது விஜய் சாரின் திரை உலகப் பயணத்தை பெரிய திரையில் கடைசி முறையாகக் கொண்டாடுவோம். அனைத்து பகுதிகளில் இருந்தும் நமக்கு கிடைத்த வரவேற்பு உண்மையிலேயே மனதை நெகிழ வைக்கிறது. உங்கள் அன்புக்கும், ஆதரவுக்கும், உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆன்லைன் மூலமே டிக்கெட் முன்பதிவு

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய 'வெற்றி' திரையரங்கு உரிமையாளர் ராகேஷ், "நீண்ட எதிர்பார்ப்புக்கு பிறகு 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தில் விஜய்யின் தளபதி டைட்டிலுடன், சிஎம் டைட்டிலும் இடம்பெற்றிருப்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. மேலும் விஜய் நடித்த முந்தைய திரைப்படங்களின் முக்கியமான காட்சிகள் படத்தின் இறுதியில் தொகுத்து இடம் பெற்றிருப்பது ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சியடையச் செய்துள்ளது.

இதனுடன் வெற்றி திரையரங்க வளாகத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள மூன்றாவது திரையரங்கான கிரிஷ் அதிகாரப்பூர்வமாகத் திறக்கப்பட்டது. கவுண்ட்டரில் டிக்கெட் விற்பனை நடைபெறவில்லை; அனைத்து டிக்கெட்டுகளும் ஆன்லைன் மூலமாக மட்டுமே விற்பனை செய்யப்பட்டது. ரசிகர் மன்றங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட டிக்கெட்டுகளை யாராவது அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்தால் அதற்கு தியேட்டர் நிர்வாகம் பொறுப்பேற்க முடியாது. கடந்த காலத்தில் ஊழியர்கள் மீது புகார் வந்தபோது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

ஜனநாயகன் திரைப்படம்
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