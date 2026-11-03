பொங்கலுக்கு களமிறங்கும் 'டயங்கரம்' - விஜே சித்து படத்தின் டீசர் வெளியானது
டயங்கரம் திரைப்படம் வரும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 3, 2026 at 7:47 PM IST
சென்னை: விஜே சித்து இயக்கி, நடித்துள்ள டயங்கரம் (Dayangaram) படத்தின் டீசர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
விஜே சித்து இயக்கத்தில் அவரே கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘டயங்கரம்'. இந்த திரைப்படத்தில் நட்டி நட்ராஜ், இளவரசு உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். டயங்கரம் படத்தை வேல்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் இண்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
மேலும் ஜோ திரைப்படத்திற்கு இசையமைத்த சித்து குமார் இந்த திரைப்படத்திற்கும் இசையமைத்துள்ளார். யூடியூப் சேனல் மூலம் பிரபலமான விஜே சித்து தமிழ் சினிமாவில் இந்த திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். யூடியூப்பில் தனது பிராங்க் வீடியோ மற்றும் நடிப்பு மூலம் பிரபலமான விஜே சித்து இயக்கும் முதல் திரைப்படம் என்பதால் டயங்கரம் திரைப்படத்திற்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே விஜே சித்து நெஞ்சமுண்டு நேர்மையுண்டு ஓடு ராஜா, டிராகன் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்து பெயர் பெற்றுள்ளார். இந்நிலையில் டயங்கரம் படத்தின் டீசர் இன்று (நவ. 3) வெளியாகியுள்ளது.
இந்த டீசரில் கல்லூரி மாணவனாக தோன்றும் விஜே சித்து, "நாம பண்ணப் போற சம்பவம் காலத்துக்கும் நிலைத்து நிற்கும்" எனக் கூறுகிறார். பின்னர் ஹாலிவுட் நடிகர் பைரேட்ஸ் ஆஃப் கரீபியன் ஜானி டெப் வேடத்தில் தோன்றுகிறார்.
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அதன் பின்னர் ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் அளிக்கும் விதமாக அஸ்வத் மாரிமுத்து தோன்றுகிறார். கல்லூரியில் நடக்கும் பிரச்சனைகளை கொண்டு இந்த திரைப்படத்தின் கதைக்கரு அமைந்திருக்கும் என தெரிகிறது.
டயங்கரம் திரைப்படம் வரும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விஜே சித்து இயக்கத்தில் வெளியாகும் முதல் திரைப்படம் வெற்றி பெறும் என ரசிகர்கள் நம்பிக்கையில் உள்ளனர்.
அதே சமயம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு பா.ரஞ்சித் இயக்கியுள்ள வேட்டுவம், சுந்தர்.சி இயக்கியுள்ள புருஷன் ஆகிய படங்களும் வெளியாகும் என படக்குழுவினர் ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளனர். இந்த நிலையில், பொங்கல் ரேஸில் டயங்கரம் திரைப்படமும் இணைந்துள்ளது நெட்டிசன்கள் மத்தியில் ஆவலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.