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சூர்யாவின் நடிப்பை பார்த்து அசந்துவிட்டேன் - ’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ ஒளிப்பதிவாளர் நிமிஷ் ரவி

துல்கர் சல்மான் எனது சகோதரரை போன்றவர் என்றும், அவர் எனது வாழ்க்கையில் முக்கியமான காலகட்டத்தில் சிறந்த வழிகாட்டியாக இருந்தார் என்றும் நிமிஷ் ரவி கூறியுள்ளார்.

’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ படப்பிடிப்பில் சூர்யாவுடன் நிமிஷ் ரவி
’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ படப்பிடிப்பில் சூர்யாவுடன் நிமிஷ் ரவி (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 1:01 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 2:26 PM IST

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ஹைதராபாத்: ’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ படத்தில் நடிகர் சூர்யாவுடன் பணியாற்றியது குறித்தும், நடிகர் துல்கர் சல்மான் தனது சினிமா வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் குறித்தும் ஒளிப்பதிவாளர் நிமிஷ் ரவி பேசியுள்ளார்.

மலையாள சினிமாவின் முன்னணி ஒளிப்பதிவாளரான நிமிஷ் ரவி, லூகா திரைப்படம் மூலம் ஒளிப்பதிவாளராக அறிமுகமானார். பின்னர் குரூப், கிங் ஆஃப் கோதா ஆகிய திரைப்படங்களில் இவரது ஒளிப்பதிவு பெரியளவில் பேசப்பட்டது. தொடர்ந்து தெலுங்கில் ‘லக்கி பாஸ்கர்’ திரைப்படம் மூலம் பாராட்டை பெற்ற நிமிஷ் ரவி, தற்போது விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நுழைந்துள்ளார்.

’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ பட காட்சி
’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ பட காட்சி (Special Arrangement)

இந்த படத்தில் முன்னணி நடிகர் சூர்யாவுடன் பணிபுரிந்த அனுபவம், ஒளிப்பதிவு குறித்து தனது அணுகுமுறை, மற்றும் தற்போது பணிபுரிந்து வரும் திரைப்படங்கள் ஜெய் ஹனுமான் மற்றும் லோகா 2 ஆகிய திரைப்படங்கள் குறித்து நமது ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பிரத்யேகமாக பேசியுள்ளார்.

இது இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரியுடன் உங்களுக்கு இரண்டாவது திரைப்படம், ’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ பட வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைத்தது எப்படி?

”லக்கி பாஸ்கர் திரைப்படத்தில் பணிபுரிந்த போது, எங்களுக்குள் நல்ல நட்பு ஏற்பட்டது. ’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ படத்தில் நடிக்க சூர்யா ஒப்புக் கொண்ட பிறகு வெங்கி அட்லூரி என்னை இந்த படத்தில் பணிபுரிய அழைத்தார்” என கூறினார்.

ஒளிப்பதிவாளர் நிமிஷ் ரவி
ஒளிப்பதிவாளர் நிமிஷ் ரவி (Special Arrangement)

இந்த படம் பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒளிப்பதிவாளராக உங்களது அணுகுமுறை எப்படி?

”இந்த படத்தின் கதையை தொழில்நுட்பங்களை விட உணர்வுப்பூர்வமாக அணுக வேண்டும். படப்பிடிப்பு தொடங்குவதற்கு முன்பு இந்த கதையின் நோக்கத்தை இயக்குநர் என்னிடம் தெளிவாக கூறிவிட்டார். மக்களிடம் இந்த படத்தின் கதை உணர்வுப்பூவமாக சென்று சேர வேண்டும்.

ஒரு படத்தின் திரைக்கதை நாம் புரிந்து கொண்டால், அதற்கு தேவையான காட்சிகளை நாம் படமாக்க முடியும். அதுவே எனது அணுகுமுறை” என்றார்.

நடிகர் சூர்யாவுடன் பணிபுரிந்த அனுபவம்?

”நடிகர் சூர்யாவுடன் பணியாற்ற வாய்ப்பு கிடைத்தது தான் எனக்கு இந்த படத்தில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியது. நான் சூர்யாவின் ரசிகன், அவரது படத்தை பார்த்து தான் வளர்தேன். நான் சினிமாவை பற்றி கனவு காண தொடங்கிய போது, அதில் ஒரு பகுதியாக சூர்யா இருந்தார்.

துல்கர் சல்மான், டொவினோ தாமஸ் ஆகியோருடன் நிமிஷ் ரவி
துல்கர் சல்மான், டொவினோ தாமஸ் ஆகியோருடன் நிமிஷ் ரவி (Special Arrangement)

அவருடன் பணியாற்றும் போது முதல் இரண்டு மூன்று நாட்கள் பதற்றமாக இருந்தது. பின்னர் எனது வேலையில் கவனம் செலுத்திய போது, சூர்யா சாரை திரையில் எப்படி அழகாக காண்பிப்பது என்பதில் மட்டுமே எனது கவனம் இருந்தது. அவர் எனக்கு ரோல் மாடலாக இருந்தார். சூர்யா சாரின் அர்ப்பணிப்பு எனக்கு நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்தது. ஒரு பிரபல நடிகர் படப்பிடிப்பு தளத்தில் இவ்வளவு எளிமையாக இருக்க முடியுமா என என்னை ஆச்சரியபப்டுத்தினார். சக கலைஞர்களுடன் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என அவரிடம் கற்றுக் கொண்டேன்” என பாராட்டினார்.

சூர்யா நடிப்பு குறித்து பேசிய ஒளிப்பதிவாளர் நிமிஷ் ரவி, “படப்பிடிப்பு ஆரம்பம் முதல் ஒரு எமோஷனல் காட்சியை படமெடுக்க காத்திருந்தேன். அந்த காட்சியில் சூர்யா நடித்து கொண்டிருந்த போது, செட்டில் அனைவரும் அமைதியாக அவரை கவனித்தோம்.ஒரு நிமிடம் நான் கேமராமேன் என்பதை மறந்து விட்டேன். உணர்வுப்பூவமான காட்சியின் நடிக்கும் சூர்யா சாரின் திறமை அற்புதம். அந்த காட்சி படம் வெளியான பிறகு பெரியளவில் பேசப்படும்” என்றார்.

படப்பிடிப்பு தளத்தில் நிமிஷ் ரவி
படப்பிடிப்பு தளத்தில் நிமிஷ் ரவி (Special Arrangement)

சூர்யாவை முதல் முறை சந்தித்த அனுபவம் குறித்து நிமிஷ் ரவி பேசுகையில், “இந்த படத்தில் லுக் டெஸ்டின் போது சென்னையில் சூர்யா சாரை முதல் முறை சந்தித்தேன். அப்போது படங்கள் மற்றும் இந்த படத்தின் கேரக்டர் குறித்து நிறைய பேசிக் கொண்டோம்.

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அவர் பெரிய நடிகராக இருந்தாலும், ஒரு நண்பரை போல என்னிடம் பேசினார். படப்பிடிப்பின் போது, ஏதாவது தவறு என நமக்கு தோன்றினால் அவரிடம் நாம் தைரியமாக கூறலாம். அவர் அந்த சுதந்திரத்தை நமக்கு வழங்கினார். மேலும் நாம் சகஜமாக அவரிடம் உரையாடுவதை விரும்பினார்” என கூறினார்.

விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்பட உலகை உருவாக்கியது எப்படி?

”இது ஒரு பணக்காரரை பற்றிய கதை. ஆனால் தேவையற்ற ஆடம்பர உலகத்தை காட்டவில்லை. பணக்காரர்கள் பொதுவாக அதிக விலை கொண்ட துணிகளை அணிவதில்லை. அவர்களது சாதாரண ஆடைகள் கூட சிறப்பாக இருக்கும்.

படப்பிடிப்பு தளத்தில் நிமிஷ் ரவி
படப்பிடிப்பு தளத்தில் நிமிஷ் ரவி (Special Arrangement)

அதே வழியை தான் இந்த படத்திலும் பின்பற்றினோம். இந்த படத்தில் ஒவ்வொரு இடம், வீடு ஆகியவற்றை எளிமையானதாக உருவாக்கினோம். ஆனால் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும்” என தெரிவித்தார்.

நடிகர் துல்கர் சல்மான் உங்களது சினிமா வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் என்ன?

”தற்போது பெரிய படங்களில் நிமிஷ் ரவி என்ற எனது பெயர் வருகிறது என்றால், அதற்கு துல்கர் சல்மான் தான் முக்கிய காரணம். ஒவ்வொருவருக்கும் சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளதால் கடினமாக உழைப்பார்கள். ஆனால் ஒரு கலைஞருக்கு சரியான நேரத்தில் வாய்ப்பு தேவை. எனக்கு துல்கர் தான் அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்.

அவர் எனது வாழ்க்கையில் முக்கியமான காலகட்டத்தில் சிறந்த வழிகாட்டியாக இருந்தார். அவரிடம் திரைப்படங்கள் மட்டுமின்றி, எனது வாழ்க்கை விஷயங்களை கூட பகிர்ந்து கொள்வேன். துல்கர் சல்மானுக்கு ஒரு சகோதரராக எனது கரியரில் ஸ்பெஷலான இடம் உள்ளது” என்றார்.

Last Updated : August 14, 2026 at 2:26 PM IST

TAGGED:

CINEMATOGRAPHER NIMISH RAVI
VISHWANATH AND SONS MOVIE
SURIYA
விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்
CINEMATOGRAPHER NIMISH RAVI

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