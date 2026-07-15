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’கட்டா குஸ்தி 2 போன்ற திரைப்படங்கள் தற்போது வருவதில்லை’ - பாராட்டி தள்ளிய ரஜினிகாந்த்

’கட்டா குஸ்தி 2’ திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் இரண்டாவது வாரத்தில் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது.

ரஜினிகாந்த், விஷ்ணு விஷால்
ரஜினிகாந்த், விஷ்ணு விஷால் (@TheVishnuVishal)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 12:28 PM IST

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சென்னை: ’கட்டா குஸ்தி 2’ திரைப்படத்தை நடிகர் ரஜினிகாந்த் பாராட்டியதாக நடிகர் விஷ்ணு விஷால் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் விஷ்ணு விஷால் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ”என்ன ஒரு சிறந்த பொழுதுபோக்கு திரைப்படம். இது போன்ற திரைப்படங்கள் தற்போது வருவதில்லை. நீங்கள் சிறப்பாக நடித்துள்ளீர்கள், நடிகை ஐஷ்வர்யா லட்சுமியும் நன்றாக நடித்துள்ளார். இப்படத்தில் நடித்த குழந்தை சாராவை எப்படி கண்டு பிடித்தீர்கள். அவர் அருமையாக நடித்துள்ளார்.

உங்களுக்கு திரைக்கதை தேர்ந்தெடுப்பதில் நல்ல அறிவு உள்ளது விஷ்ணு. நீங்கள் இன்னும் பல சிறந்த திரைப்படங்களில் நடிக்க வேண்டும் என கட்டா குஸ்தி 2 திரைப்படம் பார்த்து விட்டு ரஜினிகாந்த் என்னை தொலைபேசியில் அழைத்து பாராட்டியது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இந்த படத்தின் பயணத்தில், ரஜினி சார் அழைத்து பாராட்டியது, சிறந்த பகுதியாகும். அவர் பாராட்டியது மிகுந்த ஊக்கம் அளிக்கிறது. மிக்க நன்றி சார்” என தெரிவித்துள்ளார்.

விஷ்ணு விஷால் கருத்தால் ஏற்பட்ட சர்ச்சை

சமீபத்தில் ’கட்டா குஸ்தி 2’ திரைப்பட ப்ரமோஷனில், நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் குறித்து பேசிய போது விஷ்ணு விஷால், நடிகர் ரஜினிகாந்தை எடுத்துக்காட்டாக கூறி, “தலைவரே மைக்கில் எனக்கும், விஜய்க்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என கூற வேண்டிய நிலை உள்ளது” என தெரிவித்திருந்தார்.

விஷ்ணு விஷால் இவ்வாறு கூறியதற்கு, விஜய் ரசிகர்கள் சிலர், எப்படி நீங்கள் ரஜினியை மட்டும் தலைவர் என்று, சொல்லி விஜய்யை பெயர் சொல்லி அழைக்கலாம் என எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இது குறித்து விஷ்ணு விஷால், தான் ரஜினி சார் பேசியதை தான் தெரிவித்தேன் என விளக்கம் அளித்தார். இந்நிலையில் தற்போது கட்டா குஸ்தி 2 படத்தை நடிகர் ரஜினிகாந்த் பாராட்டியதாக விஷ்ணு விஷால் வெளியிட்டுள்ள பதிவு பேசுபொருளாகியுள்ளது.

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செல்லா அய்யாவு இயக்கத்தில் விஷ்ணு விஷால், ஐஷ்வர்யா லட்சுமி, கருணாஸ், யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ‘கட்டா குஸ்தி 2’ திரைப்படம் கடந்த 3 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று, வசூல் ரீதியாகவும் வெற்றிப் படமாக அமைந்தது. இந்நிலையில், வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் இரண்டாவது வாரத்தில் இப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது.

TAGGED:

RAJINIKANTH
கட்டா குஸ்தி 2
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RAJINIKANTH PRAISED GATTA KUSTHI 2

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