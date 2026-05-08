தவெக ஆட்சி அமைக்க வேண்டும், அதுவே ஜனநாயக அறம் - நடிகர் விஷால்
பைசா செலவில்லாமல் விஜய் சாதனை படைத்துள்ளார் என்றும், மக்கள் விநாயகருக்கு தேங்காய் உடைப்பது போல் தவெகவை 108 தொகுதிகள் வெற்றி பெற செய்துள்ளனர் எனவும் மன்சூர் அலிகான் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 8, 2026 at 11:54 AM IST
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும் என நடிகர்கள் விஷால், மன்சூர் அலிகான் ஆகியோர் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று, தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தான் போட்டியிட்ட சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா, ராஜ்மோகன் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகளும் வென்றுள்ளனர். தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த போதிலும், தவெகவுக்கு ஆட்சியமைக்க தேவையான 118 எம்எல்ஏக்கள் இல்லை.
மேலும் காங்கிரஸ் ஆதரவு அளித்துள்ள நிலையில், அக்கட்சி வென்ற 5 தொகுதிகள் சேர்த்து 113 எம்.எல்.ஏக்கள் தவெக கைவசம் உள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து விஜய், தங்களை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்த நிலையில், தனிப்பெரும்பான்மை காண்பித்தால் மட்டுமே, பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கப்படும் என ஆளுநர் அர்லேகர் தெரிவித்துள்ளார்.
இது ஒருபுறம் இருக்க தவெக ஆட்சி அமைவதை தடுக்கும் விதமாக திமுகவும், அதிமுகவும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருவதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது. இது மாநிலம் முழுவதும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
If it’s not #Tvk and if it’s going to be anything else but the unimaginable/shellshocking combination of DMK/AIADMK alliance to form the next government , then I as a citizen and voter foresee a disastrous and catastrophic consequential turnout amidst common public. Will not go…— Vishal (@VishalKOfficial) May 7, 2026
இந்த விவகாரத்தில் அதிர்ச்சி தெரிவித்து நடிகர் விஷால் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், ”தவெகவை ஆட்சி அமைக்க விடாமல், அதற்கு மாறாக, கற்பனை செய்ய முடியாத அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் தகவல்கள் உலா வருகிறது. அவ்வாறு திமுக அதிமுக கூட்டணி ஆட்சி அமைந்தால் ஒரு குடிமகனாகவும், வாக்காளனாகவும் பேரழிவுமிக்க மற்றும் விபரீத விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதை உணர முடிகிறது. இது சற்றும் ஏற்புடையது அல்ல” என பதிவிட்டுள்ளார்.
அதே போல் விஜய்யை முதல்வராக்க வேண்டும் எனக் கூறி நடிகர் மன்சூர் அலிகான் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், “விஜய்யை முதலமைச்சாக்க வேண்டும். ஆட்டுக்கு தாடியும், நாட்டுக்கு கவர்னரும் தேவையில்லை என்பது போல், எந்த கவர்னர் வந்தாலும் இதே வேலையாக உள்ளனர். வந்தவுடன் அர்லேகர் அறுக்க தொடங்கிவிட்டார்.
|இதையும் படிங்க: விஜய் முதலமைச்சரானால் யார் - யார் எல்லாம் அமைச்சர்கள் தெரியுமா? வெளியானது உத்தேச பட்டியல்
மக்கள் விநாயகருக்கு தேங்காய் உடைப்பது போல் தவெகவை 108 தொகுதிகள் வெற்றிப் பெற செய்துள்ளனர். பைசா செலவில்லாமல் விஜய் சாதனை படைத்துள்ளார். பாஜக வட மாநிலங்களில் 50, 60 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற கட்சியை பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு ஆட்சிக்கு வர வைத்தனர். அது போன்ற வேலைகளில் இங்கு ஈடுபடாமல் சட்டப்படி நடக்க வேண்டும். விஜய் முதல்வரான பின், சட்டசபையில் மெஜாரிட்டியை நிரூபிப்பார்” என கூறியுள்ளார்.