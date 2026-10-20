முதல்வர் விஜய் - திரிஷா இணைந்து நடித்த ‘திருப்பாச்சி’; 21 ஆண்டுகளுக்கு பின் ரீ-ரிலீஸ் ஆவதால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி
விஜய்யின் ஒவ்வொரு படத்திற்கும் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்து வரும் நிலையில், ‘திருப்பாச்சி’ மறுவெளியீடும் ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்திருக்கிறது.
Published : October 20, 2026 at 10:55 AM IST
சென்னை: நடிகர் விஜய் நடிப்பில் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற ‘திருப்பாச்சி’ திரைப்படம், வரும் டிசம்பர் 25ஆம் தேதி மீண்டும் திரையரங்குகளில் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கடந்த 2005-ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான திரைப்படம் ‘திருப்பாச்சி’. இயக்குநர் பேரரசு இயக்கத்தில் உருவான இப்படத்தை, சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் ஆர்.பி. சௌத்ரி தயாரித்திருந்தார். இப்படத்தில் நடிகர் விஜய்க்கு ஜோடியாக திரிஷா நடித்திருந்தார். மேலும், பசுபதி, மல்லிகா, கோட்டா சீனிவாச ராவ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.
கிராமத்திலிருந்து சென்னைக்கு வரும் ஓர் அண்ணன், தனது தங்கையின் குடும்பத்துக்கு ஏற்படும் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்காகப் போராடுவதே இப்படத்தின் மையக்கருவாக அமைந்திருந்தது.
அண்ணன் - தங்கை பாசம், அதிரடி சண்டைக் காட்சிகள், குடும்ப உணர்வுகள் எனப் பல்வேறு அம்சங்களைக் கொண்டிருந்த இப்படம், வெளியான காலகட்டத்தில் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
குறிப்பாக, தனது தங்கையின் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எந்த எல்லைக்கும் செல்லத் தயாராக இருக்கும் அண்ணனாக விஜய் நடித்திருந்தது ரசிகர்களைக் கவர்ந்தது. இப்படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இயக்குநர் பேரரசு மற்றும் விஜய் கூட்டணியில் ‘சிவகாசி’ திரைப்படம் வெளியாகி, அதுவும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
இந்நிலையில், ‘திருப்பாச்சி’ திரைப்படம் வெளியாகி 21 ஆண்டுகளைக் கடந்துள்ள நிலையில், மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியிடுவதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. முன்னதாக, அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி இப்படத்தை மறுவெளியீடு செய்யத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும், அப்போது புதிய திரைப்படங்கள் வெளியானதால் அதனை கருத்தில் கொண்டு மறுவெளியீடு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
The fire returns to the big screen 🔥✨ #Thirupaachi re-releasing from December 26th A name that ruled the screen… now leading the wave beyond it 👑 See you soon at #KGCINEMAS Hon’ble Chief Minister @actorvijay ❤️ @trishtrashers #Dhina @ThisIsDSP #ManiSharma #Perarasu @SuperGoodFilms_ @thirupatipics— KG CINEMAS (@kgcinemas) October 19, 2026
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இதனைத் தொடர்ந்து, தற்போது டிசம்பர் 25-ஆம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு ‘திருப்பாச்சி’ திரைப்படம் மீண்டும் திரைக்கு வரவுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இனிமேல் விஜய் திரைப்படங்களில் நடிக்கப்போவதில்லை என்று அறிவித்துவிட நிலையில், அவருடைய படங்கள் மீண்டும் திரையரங்குகளில் மறுவெளியீடு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. ஒவ்வொரு படத்திற்கும் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்து வரும் நிலையில், ‘திருப்பாச்சி’ மறுவெளியீடும் ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்திருக்கிறது.
முன்னதாக, மறுவெளியீடு செய்யப்பட்ட கில்லி, போக்கிரி, துப்பாக்கி, கத்தி, குஷி போன்ற விஜய் படங்கள் கலெக்ஷனை அள்ளியது. கடைசியாக ஜூன் 19 அன்று சிவகாசி மற்றும் மெர்சல் ஆகிய படங்கள் மறுவெளியீடு செய்யப்பட்டன. அதன்பிறகு 6 மாதங்கள் கழித்து ‘திருப்பாச்சி’ திரையரங்குகளில் வெளியாகவிருக்கிறது.