ETV Bharat / entertainment

’ஜனநாயகன்’ வசூல் திடீர் சரிவு - முதல் 5 நாள் வசூல் நிலவரம் என்ன?

திரையரங்குகளில் வெளியாகி முதல் 5 நாட்களில் அதிக வசூல் செய்த தமிழ் திரைப்படங்கள் வரிசையில் ஜனநாயகன் (116.65 கோடி ரூபாய்) 5-ஆவது இடம்பிடித்துள்ளது.

ஜனநாயகன் போஸ்டர்
ஜனநாயகன் போஸ்டர் (FILM POSTERS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 1:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் இதுவரை 200 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்துள்ள நிலையில், 5ஆம் நாள் வசூல் பெருமளவில் சரிந்துள்ளது.

பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, நடிகர் விஜய் நடித்த ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் வெளியாகி 5வது நாளில் (ஜூலை 27) இந்திய அளவில் ரூ. 11.76 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. 4வது நாளான ஞாயிறன்று ரூ.32 கோடி வசூல் செய்த நிலையில், நேற்று கிட்டதட்ட 68 சதவீதம் வசூலில் சரிவை சந்தித்துள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுவரை 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் இந்திய அளவில் 134.90 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது.

அதேபோல் உலகளவில் 233.34 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ’ஜனநாயகன்’ தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் வெளியாகியுள்ள நிலையில், தமிழ் மொழியில் நேற்று 5வது நாளில் 32.7 சதவீதம் பேர் (8.40 கோடி வசூல்) படம் பார்த்துள்ளனர். அதனைத்தொடர்ந்து ஹிந்தி மொழியில் 12.5 சதவீதம் பேர் (1.20 கோடி) படம் பார்த்துள்ளனர்.

அதேபோல் தெலுங்கில் 17.4 சதவீதமாக (55 லட்சம்) பதிவாகியுள்ளது. அதேபோல் திரையரங்குகளில் வெளியாகி முதல் 5 நாட்களில் அதிக வசூல் செய்த தமிழ் திரைப்படங்கள் வரிசையில் ஜனநாயகன் (116.65 கோடி) 5வது இடம்பிடித்துள்ளது. இந்த வரிசையில் லியோ (171.45 கோடி), ஜெயிலர் (139.05 கோடி), கூலி (135.08 கோடி), தி கோட் (134.10 கோடி) முதல் நான்கு இடங்களை பெற்றுள்ளது.

தமிழ் சினிமா எதிர்பார்த்த ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் கடந்த ஜூலை 23ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் பிரமாண்டமாக வெளியானது. எச்.வினோத் இயக்கத்தில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பலர் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இப்படம் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், மத்திய தணிக்கை வாரியம் சென்சார் சான்றிதழ் வழங்காததால் ரிலீஸ் தேதி தள்ளி வைக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: இணையத்தில் 'ஜனநாயகன்' பார்த்தவருக்கு நிபந்தனை முன்ஜாமீன்

அதனைத்தொடர்ந்து பல்வேறு கட்ட சட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு பிறகு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு தணிக்கை வாரியம் ஜனநாயகன் படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் வழங்கியது. இதனால் படத்தில் வசூல் பெருமளவில் பாதிக்கப்படும் என கூறப்பட்ட நிலையில், முதல் வார இறுதியில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் நல்ல வசூலை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

நடிகர் விஜய்
ஜனநாயகன் வசூல்
JANA NAYAGAN BOX OFFICE
JANA NAYAGAN TOTAL COLLECTIONS
JANA NAYAGAN COLLECTIONS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.