இன்று தாமதமாக பாடல் கொடுப்பவர் தான் இசையமைப்பாளர் - நடிகர் விஜய் சேதுபதி
பூரி ஜெகன்நாத் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, தபு, சம்யுக்தா, விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள ’Slumdog 33 Temple Road’ படத்தின் டீசர் நேற்று வெளியானது.
Published : June 9, 2026 at 11:41 AM IST
சென்னை: இன்று தாமதமாக பாடல் கொடுப்பவர் தான் இசையமைப்பாளர் என்ற நிலை உள்ளது என நடிகர் விஜய் சேதுபதி கூறியுள்ளார்.
பூரி ஜெகன்நாத் இயக்கத்தில், விஜய் சேதுபதி, தபு, சம்யுக்தா, விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில், ஹர்ஷவர்தன் ராமேஸ்வரன் இசையமைப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ’Slumdog 33 Temple Road’. இப்படத்தின் டீசர் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்நிகழ்வில் நடிகர் விடிவி கணேஷ் பேசுகையில், “படத்தில் நான் சிறிய வேடத்தில் பத்து நாட்கள் நடித்துள்ளேன். ஆனால் அந்த பத்து நாட்களும் எனக்கு மறக்க முடியாததாக அமைந்தது. ஏனெனில், நான் நடிகை தபுவிற்கு உதவியாளராக நடித்துள்ளேன். முதல் முதலாக அவரைப் பார்த்த போது ’காதல் தேசம்’ படத்தில் பார்த்தது போலவே இருக்கிறார் என தோன்றியது.
படத்தில் விஜய் சேதுபதியுடன் பல காட்சிகள் சேர்ந்து நடித்தேன். அவர் தமிழ் நன்றாக பேசுவார், அது எல்லோருக்கும் தெரியும். இருப்பினும் இந்த படத்தில் தெலுங்கு, ஹிந்தி சிறப்பாக பேசி நடித்துள்ளார். இன்றைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், ’பீஸ்ட்’ திரைப்படத்தில் எப்படி அர்ப்பணிப்போடு, பணியாற்றினாரோ அதேபோல விஜய் சேதுபதி அக்கறையுடன் நடித்துள்ளார்” என்றார்.
இயக்குநர் பூரி ஜெகநாதன் பேசுகையில், “விஜய் சேதுபதி திரைப்படத்தில் இது புதிய பரிணாமத்தில் இருக்கும். விடிவி கணேஷ் நடிகை தபு மீது காதல் கொண்டிருப்பது எனக்கு தெரியும். இசையமைப்பாளர் ஹர்ஷவர்தன் மிகவும் சிறப்பாக பணியாற்றியுள்ளார். இந்த படத்தினை உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக வைத்து நான் எடுத்துள்ளேன். நிச்சயமாக இது இன்றைய இளைய தலைமுறை, பெற்றோருடன் பார்க்க வேண்டிய திரைப்படம்” என கூறினார்.
தொடர்ந்து நடிகர் விஜய் சேதுபதி பேசுகையில், ”இந்தப் படத்தில் வில்லன் நடிகராக கன்னட நடிகர் துனியா விஜய் நடித்துள்ளார். நிச்சயமாக இயக்குநருக்காக தான் அவர் நடித்திருப்பார் என நான் நம்புகிறேன். விடிவி கணேஷை முதலில் நான் பார்க்கும்போது சந்தான மற்றும் கௌதம் மேனனால் இவர் புகழ் பெற்றார் என நினைத்தேன். இருந்தபோதிலும் அவர் வெகுளி போல், வெளியில் தெரியக்கூடிய புத்திசாலி. ஒரு காட்சியில் தான் எப்படி வெளியில் தெரியலாம் என சூசகமாக வேலை செய்யக் கூடியவர், எனக்கே பல காட்சிகளில் நடிப்பதற்கு சொல்லிக் கொடுத்துள்ளார்.
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இசையமைப்பாளர் ஹர்ஷவர்தன் நிறைய தமிழ் படங்களுக்கு இசையமைக்க வேண்டும். இன்று தாமதமாக பாடல் கொடுப்பவர் தான் இசையமைப்பாளர் என்கிற நிலைமையில் இருக்கிறது. இதனை மாற்றக்கூடியவர் நம்முடைய படத்தின் இசையமைப்பாளர் ஹர்ஷவர்தன். இந்தப் படத்தின் இயக்குநருக்கும், எனக்கும் நெருங்கிய சம்பந்தம் இருக்கிறது. தமிழில் வெளிவந்த ’எம் குமரன் சன் ஆஃப் மகாலட்சுமி’யை தெலுங்கில் எடுத்தார். அந்த படத்தில் ஜுனியர் ஆர்டிஸ்டாக நடித்து சம்பளம் பெற்றுள்ளேன். நான் நடித்த படங்களில் இந்தப் படம் நிச்சயமாக தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த படமாக இருக்கும்” என்றார்.