மணிரத்னம், விஜய் சேதுபதி காம்போவில் உருவாகும் ‘இஞ்சி வெல்லம்’ பட ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள இஞ்சி வெல்லம் திரைப்படத்தில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் சாய் பல்லவி ஆகியோர் முதன்முறையாக இணைந்து நடித்துள்ளனர்.
Published : November 12, 2026 at 10:52 AM IST
சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘இஞ்சி வெல்லம்’ படத்தின் வெளியீடு தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி மற்றும் சாய் பல்லவி இணைந்து நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘இஞ்சி வெல்லம்’. இப்படத்திற்கு ஏ.ஆர். ரகுமான் இசையமைத்துள்ளார்.
Save the date 🥁 #Subaskaran Presents ⚡️ #InjiVellam from Jan 29th, Worldwide 💥 #ManiRatnam @arrahman @MadrasTalkies_ @LycaProductions @VijaySethuOffl @Sai_Pallavi92 @sreekar_prasad #AvikMukhopadhayay @ekalakhani #SharmishtaRoy @BrindhaGopal1 @dhilipaction @AmbadyRanjith @bagapath @gkmtamilkumaran @sonymusicsouth @NetflixIndia @homescreenent @sst_casting @gopiprasannaa @SureshChandraa @DoneChannel1 @cinemapayyan #InjiVellamFromJan29— Madras Talkies (@MadrasTalkies_) November 11, 2026
மணிரத்னம், ஏ.ஆர். ரகுமான் கூட்டணி மீண்டும் இணைந்துள்ளதால் ‘இஞ்சி வெல்லம்’ படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. காதல் உணர்வுகள் மற்றும் குடும்ப உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் கதைக்களத்தில் இப்படம் உருவாகியுள்ளதாக சினிமா வட்டாரத்தில் பேசப்படுகின்றன.
மீண்டும் மணிரத்னம், விஜய் சேதுபதி கூட்டணி
கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு மணிரத்னம் இயக்கத்தில் வெளியான ‘செக்க சிவந்த வானம்’ திரைப்படத்தில் விஜய் சேதுபதி, ராசூல் இப்ராஹிம் என்ற காவல்துறை அதிகாரி கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். அரவிந்த் சாமி, சிம்பு, அருண் விஜய், ஜோதிகா, ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தனர்.
இந்த படத்தில் ஏ.ஆர். ரகுமான் இசையில் ‘மழைக் குருவி’, ‘ஹயாதி’ உள்ளிட்ட பாடல்கள் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. செக்க சிவந்த வானம் திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல விமர்சனங்களை பெற்று வசூல் ரீதியாகவும் வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.
‘இஞ்சி வெல்லம்’
இந்நிலையில், மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் மற்றும் லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ள படத்தில், விஜய் சேதுபதி மற்றும் சாய் பல்லவி ஆகியோர் முதன்முறையாக சேர்ந்து நடித்துள்ளனர். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு கொல்கத்தா மற்றும் சென்னை ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்றது. இந்த படத்திற்கு வித்தியாசமாக இஞ்சி வெல்லம் என தலைப்பு வைக்கப்பட்டது முதல் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வரை ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றது.
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முன்னதாக இப்படம் 2027ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இதனிடையே படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியை படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, ‘இஞ்சி வெல்லம்’ திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 29, 2027 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மணிரத்னம் கடைசியாக கமல்ஹாசன், மற்றும் சிலம்பரசனை வைத்து இயக்கிய தக் லைஃப் திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்பிற்கு மத்தியில் வெளியாகி, எதிர்மறை விமர்சனங்களை பெற்றது. இதனைத்தொடர்ந்து அடுத்ததாக வெளியாகவுள்ள இஞ்சி வெல்லம் திரைப்படம் இயக்குநர் மணிரத்னத்தின் கம்பேக்காக இருக்கும் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் உள்ளனர்.