’பத்தா’ முதல் ’அக்கா’ வரை - இந்த வாரம் ஓடிடியில் புதுவரவு திரைப்படங்கள் என்னென்ன தெரியுமா?
முதலமைச்சர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கத்தில் வெளியான சிக்மா, ஃபகத் ஃபாசில் நடித்துள்ள ‘Dont trouble the Trouble’ உள்ளிட்ட திரைப்படங்களும் இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.
Published : October 29, 2026 at 2:07 PM IST
சென்னை: விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள பத்தா திரைப்படம் முதல் கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்துள்ள அக்கா வெப் சீரியஸ் வரை ஓடிடியில் இந்த வாரம் வெளியாகின்றன.
ஒவ்வொரு வாரமும் திரையரங்குகளில் பல்வேறு வித்தியாசமான கதைகளுடன் திரைப்படங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இதனால் ஓடிடி தளங்களுக்கு என தனி பார்வையாளர்கள் உருவாகியுள்ளனர். திரையரங்கில் படம் பார்ப்பது ரசிகர்களுக்கு தனி அனுபவத்தை வழங்கினாலும், குறைந்த பட்ஜெட்டில் தங்களது வீட்டில் படங்களை பார்ப்பதற்கும் தனி ரசிகர் கூட்டம் உருவாகியுள்ளது. அந்த வகையில் ஒவ்வொரு வாரமும் ஓடிடியில் வெளியாகும் திரைப்படங்களை பார்வையாளர்கள் எதிர்பார்த்து உள்ளனர்.
பத்தா
பாலாஜி தரணிதரன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, லிஜோமோல் ஜோஸ், சாய் பிருத்விராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் பத்தா. இரக்கம் இல்லாத ரௌடியாக இருக்கும் விஜய் சேதுபதி ஒரு சிறுவனால் எப்படி ஒரு மனிதநேயமிக்க மனிதனாக மறுகிறார் என்பதே இப்படத்தின் கதை. இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி அளவிற்கு பள்ளி சிறுவனாக நடித்துள்ள சாய் பிருத்விராஜ் நடிப்பு பெரும் பாராட்டை பெற்றது.
சிறுவன் இயல்பான நடிப்பை வழங்கியுள்ளார் என விமர்சனங்கள் வெளியானது. எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் திரையரங்குகளில் வெளியான பத்தா, விமர்சன ரீதியாக பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில் பத்தா திரைப்படம் இன்று (அக்.29) நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
சிக்மா
முதலமைச்சர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமான திரைப்படம் ’சிக்மா’. சந்தீப் கிஷன் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள சிக்மா திரைப்படத்தில், ஃபரியா அப்துல்லா, ராஜ சுந்தரம், சம்பத் ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இந்த திரைப்படம் கடந்த அக்டோபர் 2ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. இந்நிலையில், சிக்மா திரைப்படம் நாளை (அக்.30) நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகிறது.
இம்மார்ட்டல் (Immortal)
மாரியப்பன் சின்னா இயக்கத்தில் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார், கயாடு லோஹர், லொள்ளு சபா மாறன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ’இம்மார்ட்டல்’. தமிழ் சினிமாவில் புதிய முயற்சியாக வேம்பயர் (காட்டேரி) திரைப்படமாக உருவாக்கப்பட்டது. இந்த திரைப்படம் கடந்த செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான நிலையில், கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. இந்நிலையில், நாளை (அக்.30) சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அக்கா (Akka)
தர்மராஜ் ஷெட்டி இயக்கத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ், ராதிகா ஆப்தே, தன்வி ஆஸ்மி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள வெப் தொடர் ’அக்கா’. பெண்கள் ஆளும் கற்பனை கேங்ஸ்டர் உலகை மையமாக கொண்டு இந்த வெப் சீரியஸ் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொடரில் கீர்த்தி சுரேஷ் கேங்ஸ்டராக மிரட்டலான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அக்கா தொடர் நாளை (அக்.30) நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகிறது.
ஃபகத் ஃபாசிலின் ‘Dont trouble the Trouble’
ஷஷாங் எலெட்டி இயக்கத்தில் ஃபகத் ஃபாசில், சாரா பலேகர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ’டோண்ட் டிரபிள் தி டிரபிள்’. இயக்குநர் ராஜமௌலி மகன் எஸ்.எஸ். கார்த்திகேயா தயாரித்துள்ள இந்த திரைப்படம் ஃபேண்டஸி காமெடி ஜானரில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த அக்டோபர் 2ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இந்த திரைப்படம், நாளை (அக்.30) நெட் ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகிறது.
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ஆப்செஷன் (Obsession)
வெகு நாட்களுக்கு பிறகு ஹாலிவுட்டில் வெளியான திகில் திரைப்படம் ஆப்செஷன். அசத்தலான பின்னணி இசையுடன் உருவான ஆப்செஷன் திரைப்படம் ரசிகர்களுக்கு திரையரங்குகளில் வித்தியாசமான திகில் அனுபவத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், ஆப்செஷன் திரைப்படத்தின் ஒரிஜினல் அன்கட் வெர்ஷன் நாளை (அக்.30)ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் வெளியாகிறது.