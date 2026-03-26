இந்த வெப் சீரிஸை பார்த்தால் வி.ஜே. பார்வதி மீதான எண்ணம் மாறும்: விஜய் சேதுபதி

கொஞ்சம் கூட மேக் அப் இல்லாமல் இந்த வெப் தொடரில் நடித்திருக்கிறேன். என்னை அப்படி பார்ப்பதற்கே அழகாக இருந்தது என வி.ஜே. பார்வதி கூறினார்.

இந்த வெப் சீரிஸை பார்த்தால் வி.ஜே. பார்வதி மீதான எண்ணம் மாறும்: விஜய் சேதுபதி
Published : March 26, 2026 at 10:43 AM IST

சென்னை: சமீபத்தில் 'முத்து என்கிற காட்டான்' வெப் சீரிஸ் அறிமுக நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற நடிகர் விஜய் சேதுபதி, "இந்த வெப் தொடரை பார்த்த பின்னர் வி.ஜே. பார்வதி மீதான எதிர்மறை எண்ணங்கள் மாறும்" என்று கூறியுள்ளார்.

நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் 'முத்து என்கிற காட்டான்' வெப் தொடர் நாளை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் இணையத்தில் வெளியாக உள்ளது. இந்நிலையில், அதன் அறிமுக விழா சென்னை வடபழனியில் நேற்று (மார்ச் 25) நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் விஜய் சேதுபதி, மலையாள நடிகர் இர்ஷாத் அலி, பிரபல பாலிவுட் நடிகர் மிலிண்ட் சோமன், முத்துக்குமரன், ரிஷா ஜேக்கப்ஸ், வி.ஜே. பார்வதி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு நடிகர் விஜய் சேதுபதி பேசுகையில், "‎‎இந்த வெப் சீரிஸ் படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடைபெற்றதை வைத்து ஒரு பெரிய படமே எடுக்கலாம். என்னுடைய வாழ்வில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் பிரதீப் முக்கியமானவர். ஏனெனில், சிம்பு, சூர்யா என அனுபவம் வாய்ந்த நடிகர்கள் பலர் இருக்கும் போது, அவர் என்னை வைத்து பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை நடத்தினார்.

அந்த வகையில், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் பிரதீப்புக்கு எனது நன்றி. மணிகண்டனுக்கும் எனக்குமான நட்பு ஒரு குறும்படம் மூலமாக ஏற்கனவே உருவானது. அவரின் அறிவு மிகவும் ஆழமானது. பெரிய சீனை கூட சாதாரண நடிகர்களை வைத்து எடுத்து விடுவார்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "வி.ஜே. பார்வதி பற்றி பேச எதுவும் இல்லை. ஏனெனில் வாராவாரம் பார்வதியிடம் பேசி சலித்து விட்டது" என்றார். அப்போது விஜே பார்வதி எழுந்து நிற்க, "நிற்க வேண்டாம் பார்வதி, இது கூட எனக்கு நடிப்பு போல இருக்கிறது" என கிண்டலாக கூறினார்.

மேலும் பேசிய அவர், "வி.ஜே. பார்வதி மீது இருக்கக் கூடிய எதிர்மறையான எண்ணங்கள் இந்த வெப் தொடரை பார்த்த பின்னர் நிச்சயம் மாறும். அவரது கதாபாத்திரம் அந்த அளவுக்கு இதில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. அதே போல், முத்துக்குமரனின் நடிப்பு இந்த வெப் சீரிஸில் மிக சிறப்பாக இருக்கிறது. முத்துக்குமரனை இயக்குநர்கள் கார்த்திக் சுப்புராஜ், மணிகண்டனிடம் அறிமுகம் செய்து வைத்ததில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அவர் ஒரு திறமைசாலி" என கூறினார்.

முன்னதாக, நிகழ்ச்சியில் வி.ஜே. பார்வதி பேசுகையில், ‎‎"இந்த வெப் தொடரில் நடித்தது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இயக்குநர் மணிகண்டன் என்னை ஆடிஷனுக்கு வர சொன்னார். ஆடிஷன் எங்கே எனக் கேட்டபோது, நேரடியாக உசிலம்பட்டி வர சொன்னார். அங்கு செல்லும் போதே நவநாகரிக பெண் போல சென்றேன். ஆனால், அவர் என்னிடம் இந்த கதாபாத்திரத்திற்கு ஏற்ப கிராமத்து பெண் போல உடை மாற்றி வர சொன்னார்.

கொஞ்சம் கூட மேக் அப் இல்லாமல் இயல்பான முகத்தோற்றத்துடன் இதில் நடித்தேன். இப்படி என்னை பார்ப்பதற்கு, எனக்கே அழகாக தெரிந்தது. எளிய மனிதர்கள் சந்திக்கக் கூடிய பிரச்சனைகளை சர்வ சாதாரணமாக அனைவருக்கும் புரியும் வண்ணம் பேசக்கூடியவர் இயக்குநர் மணிகண்டன். அவருடன் பேசியது பல புத்தகங்களை படித்ததற்கு இணையானது" என்றார்.

