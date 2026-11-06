விஜய் சேதுபதி இந்திய சினிமாவில் படைத்த புதிய வரலாறு - சர்வதேச திரையுலகில் கிடைத்த கௌரவம்
விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி வரவேற்பை பெற்ற மகாராஜா திரைப்படம், ஹாலிவுட்டில் ரீமேக் செய்யப்படும் முதல் தமிழ் திரைப்படம் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளது
Published : November 6, 2026 at 1:17 PM IST
சென்னை: பிரபல நடிகர் விஜய் சேதுபதி எம்மி விருதினை வழங்கும் கௌரவத்தை பெற்றுள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகரான விஜய் சேதுபதி எந்த கதாபாத்திரம் வழங்கப்பட்டாலும், தனது இயல்பான நடிப்பின் மூலம் பாராட்டை பெறுபவர். தென்மேற்கு பருவக்காற்று திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் கதாநாயகனாக அறிமுகமான விஜய் சேதுபதி, அதன் பிறகு சூது கவ்வும், நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம், பண்ணையாரும் பத்மினியும், நானும் ரௌடி தான் என பல்வேறு திரைப்படங்களில் வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்து ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார்.
சூது கவ்வும், சேதுபதி போன்ற படங்களில் கமர்ஷியல் ஹீரோவாக நடித்த விஜய் சேதுபதி, இறைவி, ஆண்டவன் கட்டளை போன்ற படங்களின் மூலம் கதையின் நாயகனாகவும் தன்னை நிலைநிறுத்தி கொண்டார். விக்ரம் வேதா, பேட்ட, மாஸ்டர் போன்ற படங்களில் வில்லனாகவும் நடித்து பெயர் பெற்றார். விஜய் சேதுபதி படம் என்றால் வித்தியாசமாக இருக்கும் என ரசிகர்களின் நம்பிக்கையை பெற்ற இவர், தெலுங்கு, ஹிந்தி என பல்வேறு மொழிகளிலும் கலக்கி வருகிறார்.
இதனிடையே நிதிலன் சுவாமிநாதன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியான ’மகாராஜா’ உலகளவில் வசூல் சாதனை படைத்தது. இந்த திரைப்படம் சீனாவிலும் சாக்னில்க் தரவுகளின் படி 90 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது. மேலும் மகாராஜா திரைப்படம் ஹாலிவுட்டில் ரீமேக் செய்யப்படும் முதல் தமிழ் திரைப்படம் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளது.
விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான பத்தா திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் சைலண்டாக சம்பவம் செய்தது. தொடர்ந்து தற்போது பிரபல இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் ‘இஞ்சி வெல்லம்’ திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், அமெரிக்கா, நியூயார்க் நகரில், வரும் நவம்பர் 23ஆம் தேதி நடைபெறும் 54வது சர்வதேச எம்மி விருது வழங்கும் விழாவில், நடிகர் விஜய் சேதுபதி கலந்து கொண்டு விருது வழங்கவுள்ளார்.
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இதன்மூலம் எம்மி விருது வழங்கும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ள முதல் இந்திய நடிகர் என்ற வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளார். முன்னதாக கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு பிரைம்டைம் எம்மி விருது வழங்கும் விழாவில், நடிகை ப்ரியங்கா சோப்ரா, டாம் ஹிடில்ஸ்டனுடன் இணைந்து விருது வழங்கினார். உலகளவில் பிரபலமான எம்மி விருது வழங்கும் விழாவில், தமிழ் நடிகர் விருது வழங்கவுள்ளது ரசிகர்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.