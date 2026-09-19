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'பிக் பாஸ்' ஷோவில் நான் குறிப்பிட்டு பேசியது யாரை தெரியுமா? விஜய் சேதுபதி 'பளிச்' விளக்கம்

"பிக் பாஸ் மேடையில் பேசப்படும் கருத்துக்கள் அனைத்தும் இந்த வீட்டில் உள்ள போட்டியாளர்களுக்கும் எங்களுக்கும் மட்டுமே சொந்தமானவை" என்று விஜய் சேதுபதி வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய் சேதுபதி
விஜய் சேதுபதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 4:26 PM IST

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சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி தலைமைப் பண்பு குறித்து பேசியதால், தமிழக வெற்றி கழக தொண்டர்கள் கோபமடைந்த நிலையில், அவர் தற்போது விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

‎பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில், போட்டியாளர் ஷாதிகாவிடம் தலைமைப்பண்பு குறித்து தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதி பேசிய கருத்துகள், தற்போது சின்னத்திரையை தாண்டி தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது.

‎அந்த வகையில் பிக்பாஸ் வீட்டின் முதல் கேப்டனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஷாதிகாவிடம் உரையாடிய விஜய் சேதுபதி, தலைவருக்கான பொறுப்புகள் குறித்து முக்கியமான கருத்தை தெரிவித்தார். "நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகளை ஒரு நாளும் கொடுக்கக் கூடாது. பிரச்சனை என்று வரும்போது, அதை தைரியமாக எதிர்கொள்ளாமல் எதிர்த்தரப்பினர் மீது பழியைப் போட்டுவிட்டு ஓடிவிடுவதோ, விலகிக் கொள்வதோ ஒரு சிறந்த தலைவருக்கு அழகல்ல" என்று அவர் பேசியிருந்தார்.

இந்த பேச்சு சமூக ஊடகங்களில் வைரலானதை தொடர்ந்து, முதல்வர் விஜய்யை தான் விஜய் சேதுபதி மறைமுகமாக குறிப்பிடுகிறார் என்று கருதி, தவெக தொண்டர்கள் அவரை கடுமையாக விமர்சிக்கத் தொடங்கினர். ஆனால், விஜய் சேதுபதி தனது உரையாடலில் முதலமைச்சர் விஜய் பற்றியும், அவருடைய கட்சியை பற்றியும், வேறு எந்த அரசியல் இயக்கத்தை பற்றியோ குறிப்பிடவில்லை.

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எதிர்ப்பும் கண்டனங்களும்

இருந்தபோதிலும், விஜய் சேதுபதிக்கு எதிராக தமிழக வெற்றி கழகத்தினர் ஒரு சில இடங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் நடத்தினர். ஏற்கெனவே பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவரும், நடிகருமான கூல் சுரேஷ், விஜய் சேதுபதியின் பேச்சு கண்டிக்கத்தக்கது என்றும், அந்த நிகழ்ச்சியை தடை செய்ய வேண்டும் என்றும் பேசி இருந்தார்.

அவரைப் போலவே, பிக் பாஸ் சீசன்-2-இன் வெற்றியாளர் ரித்விகா, ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் "பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை தற்போது பெரிதாக மக்கள் பார்க்கவில்லை. அனைவரும் சட்டமன்றத்தை உற்று நோக்கி வருகிறார்கள். அவர்களது கவனத்தில் ஈர்க்கும் விதமாகவே இதுபோன்று அரசியல் கலந்த பேச்சுகளை விஜய் சேதுபதி நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களின் வற்புறுத்தலால் ஒருவேளை பேசி இருக்கலாம்" என தெரிவித்திருந்தார்.

தொலைக்காட்சி நிர்வாகம் விளக்கம்

‎சர்ச்சை தீவிரமடைந்ததைத் தொடர்ந்து, பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்பும் தனியார் தொலைக்காட்சி நிர்வாகம் ஒரு தெளிவான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் "பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறும் உரையாடல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் முற்றிலும் பொழுதுபோக்கு சார்ந்தவை மட்டுமே. நிகழ்ச்சிக்கு வெளியே உள்ள நபர்களையோ, அரசியல் இயக்கங்களையோ அல்லது அமைப்புகளையோ மையப்படுத்தி இந்த கருத்துகள் பேசப்படவில்லை. எனவே, இதை வெளியுலக நிகழ்வுகளோடு தொடர்புபடுத்தி பார்ப்பது தவறானது" என்று விளக்கம் அளித்து முற்றுப்புள்ளி வைக்க முயன்றது.

இருப்பினும், பிக் பாஸ் மேடையில் தாம் பேசிய கருத்துக்கு விஜய் சேதுபதி நேரடியாக எந்த விளக்கமும் அளிக்கவில்லை என்று சமூக ஊடகங்களில் பலர் கேள்வி எழுப்பி வந்தனர். இந்நிலையில், நேற்று நடைபெற்ற 'பத்தா' திரைப்பட இசையில் வெளியீட்டு விழாவில், தமிழக முதல்வர் விஜய் மற்றும் அவரது மகன் சஞ்சய் ஆகியோர் குறித்து விஜய் சேதுபதி புகழ்ந்து பேசி இருந்தார்.

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"வெளியில் இருக்கும் எந்த நபரையும் குறிப்பிடுபவை அல்ல"

அதைத் தொடர்ந்து பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் புதிய ப்ரோமோ வீடியோ இன்று வெளியாகி உள்ளது. அதில், சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் விஜய் சேதுபதி பேசி இருக்கிறார். அந்த வீடியோவில், "இந்த மேடையில் பேசப்படும் கருத்துக்கள் அனைத்தும் இந்த வீட்டில் உள்ள போட்டியாளர்களுக்கும் எங்களுக்கும் மட்டுமே சொந்தமானவை.

வெளியில் இருக்கும் எந்த நபரையும் அல்லது அமைப்பையும் சார்ந்து குறிப்பிடுபவை அல்ல என்பதை திட்டவட்டமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதை நான் சொல்லாமலே உங்களுக்கு புரிந்துரிக்கும் என்று நினைத்தேன். இதை நான் கடந்த வாரமே சொல்லி இருக்க வேண்டும். சொல்ல வேண்டிய தேவையாகி விட்டது; சொல்கிறோம்" என்று அவர் பேசியுள்ளார். அவருடைய விளக்கம், தற்பொழுது தவெகவினரை சற்று அமைதி அடைய செய்துள்ளது.

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