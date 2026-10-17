இந்த பாடலை பாடியவர் உங்கள் விஜய்; தேனிசை தென்றல் தேவாவின் இசையில் பாடகராக அறிமுகமான விஜய்
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரங்களான விஜய் மற்றும் அஜித் ஆகிய இருவரின் ஆரம்ப கால திரை வாழ்க்கையையும், அவர்களின் நட்சத்திர அந்தஸ்தையும் செதுக்கியதில் தேவாவின் இசைக்கு மிக முக்கிய பங்கு உண்டு.
Published : October 17, 2026 at 9:53 PM IST
சென்னை: தேனிசை தென்றல் தேவாவின் இசையில் இளைய தளபதி விஜய் முதன்முதலாக பின்னணி பாடகராக அறிமுகமானார்.
இளைய தளபதி விஜய் தமிழ் திரையுலகில் கொடிகட்டிப் பறந்த காலத்தில் பலமுறை பாடகராகவும் அவதரித்திருக்கின்றார். அந்தவகையில், விஜய் முதல் முறையாக பாடகராக அறிமுகமானது தேனிசைத் தென்றல் தேவாவின் இசையில்தான். குறிப்பாக, இவர்களின் கூட்டணியில் உருவான பாடல்கள் 90-களில் மிகப் பெரிய ஹிட்டடித்தன.
'பாம்பே சிட்டி சுக்கா ரெட்டி' பாடகராக அறிமுகமான விஜய்
தேவா இசையில் 1994 இல் வெளியான 'ரசிகன்' படத்தின் வாயிலாகவே விஜய் பின்னணி பாடகராக அறிமுகமானார். 'பாம்பே சிட்டி சுக்கா ரெட்டி' பாடலே அவர் பாடிய முதல் பாடல் ஆகும். வாலி எழுத, கே.எஸ் சித்ராவுடன் இணைந்து இப்பாடலை விஜய் பாடியிருப்பார்.
இந்த பாடல் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டானதை அடுத்து, 1995 இல் வெளியான 'தேவா' படத்தில் மொத்தமாக மூன்று பாடல்களை தேவாவின் தேனிசையில் விஜய் பாடினார்.
தேவாவின் கானா பாணியில் 'அய்யய்யோ அலமேலு' பாடலை மனோரமா மற்றும் சுவர்ணலதா ஆகியோருடன் இணைந்தும், 'கோத்தகிரி குப்பம்மா' பாடலை எஸ்பிபி மற்றும் தேவா ஆகியோருடன் இணைந்தும், 'ஒரு கடிதம் எழுதினேன்' பாடலை ஸ்வாதியுடன் இணைந்தும் விஜய் பாடியிருப்பார்.
பின்னர், 1995 இல் வெளியான 'விஷ்ணு' திரைப்படத்தில் 'தொட்டபெட்டா ரோட்டு மேலே முட்ட பரோட்டா', 1996 இல் வெளியான 'மாண்புமிகு மாணவன்' திரைப்படத்தில் வரும் 'திருப்பதி போனா மொட்டை', 1996 இல் வெளியான 'செல்வா' திரைப்படத்தில் வரும் 'சிக்கன் கறி' மற்றும் 1999 இல் வெளியான 'நெஞ்சினிலே' திரைப்படத்தில் 'தங்க நிறத்துக்கு தமிழ்நாட்டை எழுதி தரட்டுமா' ஆகிய பாடல்களை தேனிசைத் தென்றல் தேவாவின் இசையில் விஜய் பாடியிருக்கிறார்.
தாயார் சோபாவுடன் பாடிய விஜய்
குறிப்பாக, 'விஷ்ணு' திரைப்படத்தில் இடம் பெற்றிருக்கும் 'தொட்டபெட்டா ரோட்டுமேல முட்ட பரோட்டா' பாடலை, விஜய் அவரது அம்மா சோபா சந்திரசேகர் உடன் இணைந்து பாடினார். இதுதவிர, விஜய் நடிப்பில் வெளிவந்த பல்வேறு சூப்பர் ஹிட் படங்களுக்கு தேவா இசையமைத்திருக்கார். மேலும், பாடகராக அறிமுகமான பின்னர், ஒவ்வொரு படத்திலும் பாடல் தொடங்கும் முன் 'இந்த பாடலை பாடியவர் உங்கள் விஜய்' என போடும் அளவிற்கு விஜய் பாடிய பாடல்கள் இசை பிரியர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தன.
அஜித் குமார், தேவா கூட்டணி
விஜய் படங்களை போலவே நடிகர் அஜித்குமாரின் பல்வேறு படங்களுக்கும் தேவா இசையமைத்திருக்கிறார். அந்தவகையில், அஜித்தின் திரையுலகப் பயணத்தில் மிகப் பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்திய திரைப்படமான 1995 இல் வெளிவந்த 'ஆசை' படத்திற்கு தேவாவே இசையமைத்தார். இந்த படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் சூப்பர் டூப் ஹிட்டாகும்.
இருப்பினும், 'கொஞ்ச நாள் பொறு தலைவா' மற்றும் 'மீனம்மா' ஆகிய பாடல்கள் இசை பிரியர்களுக்கு நெருக்கமான பாடல்களான மாறின. சொல்லப்போனால், இப்போதும் இசை பிரியர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பு இப்பாடல்களுக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது.
முக்கியமாக 90களின் இளைஞர்களின் மத்தியில் 'கொஞ்ச நாள் பொறு தலைவா' பாடல், மிகப்பெரிய காதல் கீதமாகவே மாறியது. இன்றும் கூட தமிழ் இசை ரசிகர்களின் எவர்கிரீன் பிளேலிஸ்ட்டில் இந்தப் பாடல் இடம் பிடித்திருப்பது அதன் தனி சிறப்பாகும். இத்தகைய மெகா ஹிட்டிற்கு பிறகு அஜித் - தேவா கூட்டணி தமிழ் சினிமாவின் மிகசிறந்த கூட்டணியாக மாறியது.
இதைத்தொடர்ந்து, 1996 இல் அஜித்தின் நடிப்பில் வெளியாகிய 'வான்மதி' திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற 'பிள்ளையார்பட்டி ஹீரோ நீயப்பா' பாடல், காதல் நாயகனாக இருந்த அஜித்தை அடுத்தக்கட்டத்திற்கு எடுத்து சென்ற பாடலாக அமைந்தது.
தொடர்ந்து, அஜித்தின் நடிப்பில் வெளியான காதல் கோட்டை, நேசம், வாலி, ஆனந்த பூங்காற்றே, முகவரி, ரெட், ரெட்டை ஜடை வயசு மற்றும் மெகா பிளாக்பஸ்டர் படமான சிட்டிசன் வரை பல படங்களுக்கு தேவா இசையமைத்து சூப்பர் ஹிட் பாடல்களைக் கொடுத்தார்.
விஜய், அஜித்தை மாஸ் ஹீரோவாகவும், காதல் நாயகர்களாகவும் மாற்றிய தேவாவின் இசை
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரங்களான விஜய் மற்றும் அஜித் ஆகிய இருவரின் ஆரம்ப கால திரை வாழ்க்கையையும், அவர்களின் நட்சத்திர அந்தஸ்தையும் செதுக்கியதில் தேவாவின் இசைக்கு மிக முக்கிய பங்கு உண்டு. 90களில் அனைத்து ரசிகர்களிடமும் அஜித் மற்றும் விஜய்யை கொண்டு சேர்த்ததே தேவாவின் இசைதான். முக்கியமாக இருவரும் மாஸ் ஹீரோவாகவும், காதல் நாயகர்களாகவும் உருவெடுத்ததற்கு தேவாவின் துள்ளலான பாடல்களும், பின்னணி இசையுமே காரணமாகும்.
கானா மட்டுமே தேவா இல்ல...
மேலும், தேவாவை கானாவென கூறி அந்த ஒரு வட்டத்திற்குள் மட்டும் அவரை சுருக்கிவிட முடியாது. இதற்கு உதாரணமாக முகவரி படத்தைக் கூறலாம். இந்த படத்தில் கலவையான இசையமைப்பை அவர் கொடுத்திருப்பார். குறிப்பாக, 'ஹே கீச்சி கிளியே' பாடலை அவர் வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் உருவாக்கியிருப்பார். அதே படத்தில் 'ஆண்டே நூற்றாண்டே' பாடலை ஸ்லோ பீட் மாடர்னிலும், 'ஏ நிலவே' பாடலை கிளாசிக்கல் மிக்ஸாகவும் அவர் கொடுத்திருப்பார்.
இதேபோல், 'ஆசை' படத்தில் 'கொஞ்சம் நாள் பொறு தலைவா' பாடலில் பீட்டை மாற்றி மாற்றி அவர் இசைத்திருப்பார். தொடர்ந்து, விஜய்க்கு 'குஷி' படத்தில் அற்புதமான இசைகளை அவர் வழங்கியிருப்பார். குறிப்பாக, 'மேகம் கருக்குது' பாடலை கானாவாகவும் இல்லாமல், குத்துப் பாடலாகவும் இல்லாமல் ஓர் நடுநிலையான பாடலாக தேவா இசையமைத்திருப்பார்.
பின்னர் 'மொட்டு ஒன்று மலர்ந்திட' பாடலை மாடர்ன் மெலடியாக அவர் தயார் செய்திருப்பார். 'மின்சார கண்ணா' படத்தில் வரும் 'உன் பேர் சொல்ல ஆசைதான்' பாடல் இப்போதும் பலர் கேட்டு ரசிக்கும் சிறந்த மெலடி பாடலாக உள்ளது.
|இதையும் படிங்க: 'கானா கிங்' தேவாவின் இசையில் நம்மை ஆட வைத்த டாப் 10 ஹிட்ஸ்!
ராஜா ராஜாதான்.. ஆனா இது தேவா பாட்டு...
நடிகர்கள் தினேஷ் மற்றும் ஹரிஷ் கல்யாண் நடிப்பில் 2024 ஆம் ஆண்டில் வெளியான 'லப்பர் பந்து' திரைப்படத்தில், பேருந்தில் ஒரு பாடல் ஒலிக்கும். அப்போது, அங்கிருக்கும் ஒரு முதியவர் 90களின் இசையென்றாலே அது இளையராஜாவின் பாடல்தான் என நினைத்து 'ராஜா ராஜாதான்' எனக் கூறுவார். அதற்கு பதிலளிக்கும் ஓர் இளைஞர் 'ராஜா ராஜாதான்.. ஆனா இது தேவா பாட்டு' என்று பெருமையுடன் திருத்துவார். இத்தகைய மதிப்பும், மரியாதையும் கொண்டவரே தேனிசைத் தென்றல் தேவா.