'கடைசி குட்டி ஸ்டோரி..' டிவி-யில் ஒளிபரப்பான விஜய்யின் ஜன நாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா
எனக்காக எல்லாவற்றையும் விட்டுக் கொடுத்த ரசிகர்களுக்காக சினிமாவையே விட்டுக் கொடுக்கிறேன் என்றார் விஜய்.
Published : January 4, 2026 at 11:02 PM IST
சென்னை: மலேசியாவில் மிக பிரமாண்டமாக நடைபெற்ற விஜய்யின் ஜன நாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா தனியார் தொலைக்காட்சியில் இன்று ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.
விஜய்யின் ஜன நாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சமீபத்தில் மலேசியாவில் உள்ள புக்கிட் ஜலீல் ஸ்டேடியத்தில் நடைபெற்றது. மிக பிரமாண்டமாக நடைபெற்ற இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவில் விஜய், இயக்குநர் எச். வினோத், இசையமைப்பாளர் அனிருத், நடிகர்கள் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, பிரியாமணி, பாபி டியோல், பிரகாஷ்ராஜ் மற்றும் பாடலாசிரியர் விவேக் உட்பட பின்னணி பாடகர்கள் பங்கேற்றனர். குறிப்பாக விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால் அரங்கமே சற்று கனத்த இதயத்துடன் காணப்பட்டது.
இந்நிலையில், மலேசியாவில் நடந்த இசை வெளியீட்டு விழா தனியார் தொலைக்காட்சியில் இன்று ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. இதில், யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் விஜய் நடனம் ஆடியது, பாடல்கள் பாடியது அரங்கத்தில் இருந்த ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியது.
விழா முடிவில் விஜய் தனது வழக்கமான பாணியில் குட்டி ஸ்டோரி ஒன்றை பகிர்ந்துகொண்டார். முன்னதாக பேசிய விஜய், '' இதைச் சொல்வதா.. வேண்டாமா என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. ஆனால் எனது இறுதிப் படத்திற்கான ஆடியோ வெளியீட்டு விழா மற்றும் இசை நிகழ்ச்சியை நடத்துவது உண்மையிலேயே சிறப்பு வாய்ந்ததாக உணர்கிறேன். ஒரு பெரிய கடலில் ஒரு சிறிய மணல் வீட்டைக் கட்ட வேண்டும் என்ற ஆசையில் நான் சினிமாவுக்குள் நுழைந்தேன்... ஆனால் என் ரசிகர்கள் அதை ஒரு பெரிய கோட்டையாக மாற்றினர்.
என்னுடைய வாழ்வின் முதல் நாளில் இருந்து என்னுடன் இருப்பவர்கள் என் ரசிகர்கள். கடந்த 33 ஆண்டுகளாக என்னுடன் இருந்திருக்கிறார்கள். நான் தற்பொழுது முடிவெடுத்திருப்பது இனி வரக்கூடிய 33 ஆண்டுகாலம் அவர்களுக்காக வாழ வேண்டும்.
எனக்காக திரையரங்கில் நின்ற ரசிகர்களுக்கு ஏதேனும் பிரச்சினை வந்தால், அவர்களது வீட்டிற்கு முன்பு போய் நிற்பவன் தான் இந்த விஜய். அதேபோல எனக்காக எல்லாவற்றையும் விட்டுக் கொடுத்த ரசிகர்களுக்காக சினிமாவையே விட்டுக் கொடுக்கிறேன்.
குட்டி ஸ்டோரி
இந்த நேரத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு குட்டி கதை சொல்லப் போகிறேன். கர்ப்பிணி ஒருவர் ஆட்டோவில் ஏறி மருத்துவமனை சென்றார். அப்பொழுது மழை அதிகமாக பெய்து கொண்டிருக்கிறது. ஆட்டோ ஓட்டுநர் தன்னிடம் இருந்த குடையை கர்ப்பிணியிடம் கொடுத்து விடுகிறார். அதற்கு அந்த கர்ப்பிணி, நீங்கள் யார் என்று தெரியாது. இந்த குடையை எப்படி உங்களிடம் திருப்பிக் கொடுப்பது என கேட்டார்.
அதற்கு ஆட்டோ ஓட்டுநரோ, சிரமப்படுகிற வேற யாருக்காவது குடையை கொடுத்து விடுங்கள் என கூறியிருக்கிறார். அந்த கர்ப்பிணியும் மருத்துவமனை அருகே வயதான பெரியவர் மழையில் நடுங்கிக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறார். அவரிடம் குடையை கொடுத்திருக்கிறார். அதனைத் தொடர்ந்து வயதான பெரியவர் பூ விற்கக் கூடிய பெண்ணிற்கு அந்தக் குடையை கொடுத்திருக்கிறார். பூவிற்கும் பெண் பள்ளி சீருடையில் நனைந்து வரும் சிறுமிக்கு அதே குடையை கொடுத்திருக்கிறார்.
அந்தப் பள்ளி மாணவி குடையுடன் வீட்டிற்கு நடந்து சென்றார். அப்போது, அந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர், தனது மகள் இந்த மழையில் எப்படி வீடு வந்து சேர்வாளோ என்று ஏக்கத்துடன் காத்துக்கொண்டிருந்தார். அப்போது, அச்சிறுமி கொட்டும் மழையில் நனையாமல் குடையை பிடித்துக்கொண்டு வீட்டிற்கு வருகிறார். அந்த மகள் வேறு யாரும் இல்லை, ஆரம்பத்தில் சொன்ன ஆட்டோ ஓட்டுநரின் மகள்தான்.
இந்த கதையின் மூலம் உணர்த்துவது, நம்மால் முடிந்தவரை பிறருக்கு சிறிய சிறிய உதவியை செய்தால் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். வெள்ளத்தில் தவிப்பவருக்கு நீங்கள் படகு கொடுத்தால், பாலைவனத்தில் நீங்கள் தவிக்கின்ற சூழலில், அது நிச்சயமாக ஒட்டகமாக மாறி உங்கள் முன்னிற்கும். யாராவது ஒருவரை நீங்கள் பழி வாங்கினால் அன்றைய தினம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். ஆனால் அந்த மனிதரை மன்னித்து நீங்கள் விட்டு விட்டால் வாழ்நாள் முழுவதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். யாரையும் கஷ்டப்படுத்துவதற்கோ, அவமானப்படுத்துவதற்கோ, பழிவாங்குவதற்கோ இல்லை இந்த வாழ்க்கை.'' என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய விஜய், ''அனிருத்துக்கு நான் புதிய பெயர் வைக்கிறேன். அதாவது MDS... மியூசிக் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் (MDS) அந்தக் கடைக்கு நீங்கள் போனால் எல்லா விதமான பாடல்களும் கிடைக்கும்.
மேலும் மலேசியான்னு சொன்னாலே நண்பர் அஜித்தோட பில்லா ஞாபகத்துக்கு வரும். இந்த இடத்தில் என்னுடைய படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடந்திருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.