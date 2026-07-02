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'கிரீன் சிக்னல்' கொடுத்த சென்சார் போர்டு - விரைவில் திரைக்கு வரும் 'ஜனநாயகன்'

ரசிகர்களையும், தவெக தொண்டர்களையும் உற்சாகப்படுத்த ஜனநாயகன் விரைவில் திரைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கிரீன் சிக்னல் கொடுத்த சென்சார் போர்டு- விரைவில் திரைக்கு வரும் "ஜனநாயகன்"
கிரீன் சிக்னல் கொடுத்த சென்சார் போர்டு- விரைவில் திரைக்கு வரும் "ஜனநாயகன்" (Film poster)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 5:45 PM IST

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ஹைதராபாத்: தவெக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமான ஜனநாயகனுக்கு சென்சார் போர்டு பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்த ஜனநாயகன் விரைவில் திரைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தவெக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமான ஜனநாயகன், இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி வெளியாவதாக இருந்தது. ஆனால், படத்தில் உள்ள சில காட்சிகள் பொதுமக்களின் உணர்வுகளைப் புண்படுத்தும் வகையில் இருப்பதாக கூறி தணிக்கை குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவர் ஆட்சேபம் தெரிவித்ததால், படத்திற்கு தணிக்கைச் சான்று தரப்படவில்லை. இதனால் திட்டமிட்டபடி ஜனநாயகன் படத்தை வெளியிட இயலவில்லை.

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இதற்கிடையே, விஜய் அரசியல் களத்தில் இறங்கியுள்ள சூழலில், தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு படம் வெளியாக இருந்ததால், படத்தின் காட்சிகள் விஜய்யின் அரசியல் பிரச்சாரத்திற்கு சாதகமாக அமையலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகின.

இதையடுத்து ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை தணிக்கைக் குழு மறுஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் பரிந்துரைத்தது. அதற்குப் பதில் அளிக்கும் விதமாக, படத் தயாரிப்பு நிறுவனம், தணிக்கை அனுமதியை விரைவாகப் பெற சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை நாடியது. இருப்பினும், சுமார் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் தங்கள் மனுவைத் திரும்பப் பெற்றுக் கொண்டு, படத்தை மறுதணிக்கைக் குழுவின் ஆய்வுக்கு ஒப்புக்கொண்டது.

அதன் பிறகு, மறுதணிக்கை குழுவின் ஆய்வுக்காக சில ஜனநாயகன் படம் மாதங்கள் காத்திருந்தது. அதைத் தொடர்ந்து, தணிக்கை குழுவின் ஆய்வு நிறைவடைந்துள்ளதால், நீண்ட நாள் காத்திருப்பு முடிவுக்கு வருகிறது.

இது குறித்து மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியத்தை சேர்ந்த ஒருவர், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அளித்த பிரத்யேக தகவலில், "ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியத்தின் குழுவினர் பார்த்து விட்டனர். அவர்கள் விரைவில் தணிக்கைச் சான்று வழங்க உள்ளனர்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு அடுத்த சில நாட்களுக்குள் தணிக்கைச் சான்று கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தயாரிப்பாளர்கள் இன்னும் புதிய வெளியீட்டுத் தேதியை அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், ஜனநாயகன் படம் திரையரங்கிற்கு வருவதற்கு இருந்த கடைசி தடை நீங்கியுள்ளது.

திரைக்கு வரும் "ஜனநாயகன்"

எச். வினோத் இயக்கத்தில், கேவிஎன் புரோடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தில் விஜய்யுடன் இணைந்து பூஜா ஹெக்டே, பாபி தியோல், மமிதா பைஜு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

புதிய அரசியல் கட்சியை தொடங்கிய விஜய், முழுமையாக அரசியலில் ஈடுபடுவதற்கு முன்பு, ஜனநாயகன் அவருடைய கடைசித் திரைப்படமாக இருக்கும் என்று கூறப்பட்டதால் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்தது.

சமீபத்தில், இந்த திரைப்படத்தின் காட்சிகள் சட்ட விரோதமாக இணையதளத்தில் கசிந்தது, படக் குழுவினரையும், திரையுலகினரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. படக்காட்சிகள் கசிவு தொடர்பாக படத்தின் தற்காலிக எடிட்டர் உள்ளிட்ட பலரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

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