’ஜனநாயகன்’ ரீமேக்காக இருந்தாலும் கொண்டாடுவோம் - ரோகிணி திரையரங்கில் ரசிகர்கள் பேட்டி
கே.வி.என் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், இயக்குநர் எச். வினோத் இயக்கத்தில், முதலமைச்சர் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.
Published : July 23, 2026 at 9:34 AM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த கடைசி திரைப்படம் ரீமேக்காக இருந்தாலும் கொண்டாடுவோம் என ரோகிணி திரையரங்கில் ’ஜனநாயகன்’ திரைப்பட கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ரசிகர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், நடிகருமான விஜய் நடித்துள்ள ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் இன்று (ஜூலை 23) வெளியாகியுள்ளது. தமிழ்நாடு முழுவதும் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளிலும், உலகளவில் 7,500-க்கும் அதிகான திரையரங்குகளிலும் வெளியாகியுள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள ரோகிணி திரையரங்கில், விஜய் ரசிகர்கள் நடனமாடி தங்களுடைய உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தினர். திரையரங்க முகப்பில் மிகப்பெரிய அளவிலான விஜய் படத்துடனான கட் அவுட், பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் அவரது முதல் படமான ’நாளைய தீர்ப்பு’ முதல் கடைசி படமான ’ஜனநாயகன்’ வரை அனைத்து திரைப்படங்களின் உடைய புகைப்படங்கள் வரிசையாக இடம்பெற்றுள்ளது.
தலைநகரில் களைகட்டிய CM விஜய்-யின் ‘ஜனநாயகன்’ கொண்டாட்டம்#jananayagan | #cmvijay | #thalapathyvijay | #moviecelebration | #chennai | #jananayaganfdfs | #jananayaganmovie | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/AXogKMvcch— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 23, 2026
தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும், ஜப்பான் நாட்டில் இருந்தும் விஜய்-யின் கடைசி படமான ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தை பார்வையிட ரசிகர்கள் ரோகினி திரையரங்கிற்கு வருகை தந்துள்ளனர்.
திரையில் மட்டுமே தளபதி படம்
‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படக் கொண்டாட்டம் குறித்து ரசிகர் ஒருவர் பேசுகையில், “மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் இத்திரைப்படத்தை பார்க்க வந்திருக்கிறோம். நிச்சயம் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை திரைப்படம் பூர்த்தி செய்யும் என நம்புகிறோம். முன்னதாக இப்படம் முழுவதுமே இணையத்தில் வந்திருந்தாலும், தளபதியின் ரசிகர்கள் நாங்கள் ஒரு காட்சியை கூட பார்க்கவில்லை.
இதுவரையிலும், இந்த படம் நிச்சயம் முறியடிக்கும் என நாங்கள் நம்புகிறோம். இதற்கு முன்பு வெளியாகி இருந்த பாடல் காட்சிகள் மற்றும் படத்தில் இடம்பெற்றிருந்த ஒரு சில காட்சிகள் அனைத்தும் ரசிகர்களை பூர்த்தி செய்யக் கூடிய வகையில் இருந்தது. கடைசி ஒரு ரீமேக் படம் என்று பலரும் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள், ஆனால் விஜய் நடித்து எந்த திரைப்படமாக இருந்தாலும் நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு பார்ப்போம்.
பல மாநிலங்களில் நீட் தேர்விற்கு எதிரான போராட்டங்கள் வலுவாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக் கூடிய சூழலிலும், தமிழ்நாட்டில் ’ஜனநாயகன்’ மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து இருக்கிறது என ஒரு சிலர் தவறான தகவல்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டின் நிலைப்பாடு என்றைக்கும் நீட் தேர்விற்கு எதிரானது தான். இந்த படமும் ரசிகர்கள் எங்களுடைய ஏழு மாத கால எதிர்பார்ப்புக்கு பிறகு இன்று வெளியாகிறது. அதை நாங்கள் நிச்சியமாக திருவிழாவாக கொண்டாடுவோம்” என கூறினார்.
கழக பொதுச்செயலாளர் உடன் ரோகினி தியேட்டரில்!!!— Arunraaj TVK (@arunraajkg) July 23, 2026
The First Day First Show of Jananayagan is an overwhelming wave of tears, pride, and thunderous celebration.The air outside is electric with roaring chants for our Thalapathy. Seeing our leader on the big screen one last time breaks… pic.twitter.com/Izq9wBYSPD
ஜனநாயகன் படம் பார்த்த அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த் மற்றும் அருண்ராஜ்
ஜனநாயகன் படம் பார்க்க அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த் மற்றும் அருண்ராஜ் ரோகிணி திரையரங்கிற்கு வருகை தந்தனர். மேலும் அமைச்சர் அருண்ராஜ் அதுகுறித்து தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், ”ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் கசித்து இருந்தாலும், இவ்வளவு மக்கள் திரையரங்கிற்கு படம் பார்க்க வந்துள்ளனர்.
இந்த அன்பிற்கு நன்றிகள். மிகவும் உணர்ச்சிப்பூர்வமாக உள்ளது. இந்த படத்தில் நானும் ஒரு காட்சியில் நடிந்துள்ளேன். தமிழ்நாட்டில் ஊழல் அற்ற, லஞ்சம் இல்லாத ஒரு வெளிப்படை தன்மை உடன் ஒரு ஆட்சியை வழங்க நினைத்தோம். அதை இன்று செய்து வருகிறோம். உங்களை போல நானும் படம் பார்க்க ஆவலாக உள்ளேன்” என்றார்.