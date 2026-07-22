ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை முதலமைச்சராக திரையரங்கில் கண்டு ரசித்தார் விஜய்
தனது திரையுலகின் கடைசி திரைப்படமாகக் கருதப்படும் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை சென்னை அடையாறில் உள்ள தமிழ்நாடு இயல் இசை கல்லூரி அரங்கமான தாகூர் திரைப்பட மையத்தில் முதல்வர் விஜய் இன்று பார்த்து ரசித்தார்.
Published : July 22, 2026 at 11:21 PM IST
சென்னை: நடிகராக தாம் நடித்த "ஜனநாயகன்" திரைப்படத்தை, முதலமைச்சராக திரையரங்கில் கண்டு ரசித்தார் முதல்வர் விஜய்.
தமிழக முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவருமான விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம், நாளை(ஜூலை 23) வெளியாக உள்ளது. முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு தலைமைச் செயலகத்திற்கு காலை 10 மணிக்கு முன்பாகவே வரும் அவர், மாலை 5 மணி வரை பணியை மேற்கொண்டு வீட்டுக்குப் புறப்படுவார்.
அவர் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் நாளை வெளியாக உள்ளதை அடுத்து, இன்று மாலை விரைவாகவே தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து அவர் புறப்பட்டுச் சென்றார்.
தனது திரையுலகின் கடைசி திரைப்படமாகக் கருதப்படும் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை சென்னை அடையாறில் உள்ள தமிழ்நாடு இயல் இசை கல்லூரி அரங்கமான தாகூர் திரைப்பட மையத்தில் முதல்வர் விஜய் இன்று பார்த்து ரசித்தார்.
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அரசியலில் முழுநேரமாக செயல்படுவதற்கு முன் விஜய் நடித்த கடைசி திரைப்படம் என்பதால், ஜனநாயகன் ஆரம்பம் முதலே ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. இயக்குநர் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில், கே.வி.என். புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்த இந்தப் படம், வெளியீட்டிற்கு முன்பாக பல்வேறு சர்ச்சைகள் மற்றும் சட்டச் சிக்கல்களை சந்தித்தது.
டிரெய்லர் வெளியானபோது கதை ஒற்றுமை குறித்த விமர்சனங்கள் எழுந்தன. தொடர்ந்து தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்குவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக திட்டமிட்ட வெளியீட்டு தேதி பலமுறை மாற்றப்பட்டது. பின்னர் மறு ஆய்வுக் குழு விசாரணை, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்ற சட்டப் போராட்டம் ஆகியவற்றால் படம் நீண்ட காலம் வெளியீட்டை எதிர்நோக்கியது.
அதோடு, படம் இணையத்தில் சட்ட விரோதமாக கசிந்த சம்பவமும் படக்குழுவுக்குவும் ஒட்டுமொத்த திரையுலகிற்கும் பெரும் அதிர்ச்சியையும், கவலையையும் ஏற்படுத்தியது.
இத்தனை தடைகளையும் கடந்து திரையரங்குகளில், தாம் நடிகராக நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை, தற்போது தமிழக முதலமைச்சராக விஜய், சென்னை அடையாறு தமிழ்நாடு இயல் இசை கல்லூரி அரங்கமான தாகூர் திரைப்பட மையத்தில் பார்த்து ரசித்தார்.
முதலமைச்சரின் வருகையை ஒட்டி, திரையரங்கிற்கு வெளியே பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. விஜய்யின் திரையுலகின் நிறைவு படமாகக் கருதப்படும் ஜனநாயகன் வசூலிலும் புதிய சாதனைகளைப் படைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் நிலவி வருகிறது.