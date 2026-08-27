கையில் அரிவாள்... நெற்றியில் பட்டை... ரிலீஸ் தேதியுடன் வெளியானது 'ரணபலி' பட போஸ்டர்
ஹாலிவுட் திரைப்படமான THE MUMMY படத்தில் வில்லனாக நடித்த நடிகர் அர்னால்ட் வோஸ்லூ, ரணபலி படத்தில் வில்லனாக நடித்துள்ளார்.
Published : August 27, 2026 at 4:22 PM IST
சென்னை: நட்சத்திர தம்பதிகளான விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ரணபலி’ படத்தின் வெளியீட்டு தேதியை புதிய போஸ்டருடன் படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா, நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் இயக்குநர் ராகுல் சங்க்ரித்யன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் படம் ரணபலி. விஜய் மற்றும் ராஷ்மிகா திருமணமான பின் வெளியாகும் படம் என்பதால் படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏகப்பட்ட எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இந்த படத்தை இயக்கும் இயக்குநர் ராகுல் சங்க்ரித்யன், ‘ஷ்யாம் சிங்கா ராய்’ என்கிற படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்றவர். இந்த நிலையில் ரணபலி படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை புதிய போஸ்டருடன் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
ரணபலி படம், 19ஆம் நூற்றாண்டின் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கால இந்தியாவை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மிக பெரிய வரலாற்று பின்னணியுடன் கூடிய பிரம்மாண்டமான ஆக்ஷன் காட்சிகளுடன் இந்த படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹாலிவுட் மெகா திரைப்படமான THE MUMMY பட வில்லனான அர்னால்ட் வோஸ்லூ இப்படத்தில் வில்லனாக நடித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அஜய் – அதுல் இசையமைப்பில், ரணபலி படத்தை மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் சார்பில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
வரலாற்று கதைக்களம், பிரம்மாண்டமான காட்சிகள், விஜய் தேவரகொண்டாவின் புதிய தோற்றம், ராஷ்மிகாவுடனான கூட்டணி என பல்வேறு எதிர்ப்பார்ப்புகளுடன் உருவாகி வரும் ‘ரணபலி’ இந்திய அளவில் வெளியாகும் முக்கியமான படங்களில் ஒன்றாக பார்க்கப்பட்டு வருகிறது.
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தற்போது வெளியாகி உள்ள போஸ்டரில், கதாநாயகன் விஜய் தேவரகொண்டா சட்டை அணியாமல் கிராமத்து இளைஞர் போல் கையில் பெரிய அரிவாளுடன், பூமியில் ஏதோ பார்த்துக் கொண்டிருப்பது போன்ற புகைப்படம் இடம்பெற்றுள்ளது. அதிலும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் அவர் நெற்றியில் அணிந்து இருக்கக்கூடிய விபூதியும், அவரது தலைமுடியும் அனைவரையும் கவரும்படி அமைந்திருக்கிறது.
இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் என ஐந்து மொழிகளில், பான் இந்தியா படமாக வெளியாக உள்ள ரணபலி, வரும் அக்டோபர் 16ஆம் தேதி இப்படம் உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. வட இந்தியாவில் காளிக்கு உரிய பண்டிகையான தசரா பண்டிகையை முன்னிட்டு படம் வெளியாக இருப்பது ரசிகர்களுக்கு கூடுதல் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.