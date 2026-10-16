‘ரணபலி’ ஆன்லைன் விமர்சனம்: ‘கம்பேக்’ கொடுத்தாரா விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகா கெமிஸ்ட்ரி எப்படி?
விஜய் தேவரகொண்டா, ரஷ்மிகா இருவரும் கடைசியாக கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் வெளியான ’டியர் காம்ரேட்’ என்ற படத்தில் இணைந்து நடித்தனர்
Published : October 16, 2026 at 1:18 PM IST
சென்னை: விஜய் தேவரகொண்டா, ரஷ்மிகா மந்தனா நடித்த ‘ரணபலி’ (Ranabaali) திரைப்படம் எதிர்மறை விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது.
இயக்குநர் ராகுல் சங்கிரித்யன் இயக்கத்தில், விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா மந்தனா, அர்னால்ட் வாஸ்லோ உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ’ரணபலி’. இப்படம் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் காலத்தில் ஆந்திராவின் ராயலசீமா பகுதி மக்கள் எதிர்கொண்ட கொடுமைகளை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
விஜய் தேவரகொண்டா, ரஷ்மிகா இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்ட பின்னர் இணைந்து நடிக்கும் முதல் படம் என்பதால் இப்படத்தில் இருவரது கெமிஸ்ட்ரியை காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் இருந்தனர். முன்னதாக இருவரும் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் வெளியான ’டியர் காம்ரேட்’ என்ற படத்தில் இணைந்து நடித்தனர். தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் வெளியாகியுள்ள ரணபலி திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
ரணபலி திரைப்படம் எப்படி இருக்கு?
இந்த திரைப்படம் குறித்து ஆன்லைனில் வெங்கி ரிவீயுஸ் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “படத்தின் நோக்கம் நேர்மையாக உள்ளது, ஆனால் பொறுமையை சோதிக்கும் வகையில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்காலத்தின் பின்னணியில் நடைபெற்ற கதைகளையும், நிகழ்வுகளையும் இயக்குநர் சொல்ல முயற்சி செய்துள்ளார்.
ஆனால், மிகவும் மெதுவான திரைக்கதை பொறுமையை சோதிக்கிறது. விஜய் தேவரகொண்டா, ரஷ்மிகா மந்தனா இருவரும் இணைந்து வரும் காட்சிகள் படத்தின் சிறப்பம்சம். ஆனால் படத்தில் உணர்ப்பூர்வமான தொடர்பு இல்லை. இதுபோன்ற படத்தில் காட்சிகள் உயிரற்றதாகவும், சோர்வு அளிக்கும் வகையிலும் உள்ளது.
#Ranabaali Honest Intentions, Patience Testing Execution! The director sincerely tries to tell real stories/events set against a beaten to death British backdrop, but the dead slow screenplay and flat narration test your patience. VD-Rashmika’s portions provide some relief and are the film’s main highlight, but the film lacks the emotional connect a subject like this needs and feels lifeless and tiring for long stretches. Production values and set design stand out. VD’s effort is visible and he gives a sincere performance, though his characterization and histrionics feel odd at times. BGM is a huge letdown, and the film badly needs trimming. Sincere effort, but a strictly boring watch. Rating: 2/5— Venky Reviews (@venkyreviews) October 16, 2026
படத்தின் தயாரிப்பு வடிவமைப்பு சிறப்பாக உள்ளது. விஜய் தேவரகொண்டா இந்த படத்திற்காக மேற்கொண்டுள்ள முயற்சி திரையில் தெரிகிறது. அவர் நன்றாக நடித்துள்ளார். பின்னணி இசை படத்திற்கு பெரும் பின்னடைவு. மேலும் படத்தில் நீளம் கண்டிப்பாக தெரிகிறது. ரணபலி திரைப்படம் நேர்மையான முயற்சி, ஆனால் சலிப்பூட்டும் வகையில் உள்ளது” என கூறியுள்ளார்.
விஜய் தேவரகொண்டா அர்ப்பணிப்பு
ரணபலி திரைப்படம் பார்த்த ஆன்லைன் விமர்சகர் கிறிஸ்டோஃபர் கனகராஜ் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “நல்ல கதை, ஆனால் எடுக்கப்பட்ட விதம் கவரும் வகையில் இல்லை. விஜய் தேவரகொண்டா தனது முழுமையான அர்ப்பணிப்பை வழங்கியுள்ளார். ரஷ்மிகா நன்றாக நடித்துள்ளார். முதல் பாதியில் இருவரும் இடம்பெற்ற காட்சிகள் ரசிக்கும்படியாக உள்ளது.
#Ranabaali - Good Story & Mediocre Execution. VD tries his best, Rashmika Gud Perf. Their Portions in 1st Hlf is Likeable. British actors struggle. BGM doesnt support. Periodic Sets, Cave Fight, Pre Interval Block, 2 Songs r highlights. Violent. OK 1st & Poor 2nd Hlf. BELOW AVG!— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) October 16, 2026
ஹாலிவுட் நடிகர்கள் நடிப்பு ரசிக்கும்படியாக இல்லை. படத்தில் பின்னணி இசையும் கை கொடுக்கவில்லை. ஆங்கிலேயர் கால செட் அமைப்புகள், இடைவேளை காட்சி, பாடல்கள் ஆகியவை படத்தின் சிறப்பம்சங்கள். ரணபலி திரைப்படம் முதல் பாதி சுமாராகவும் இரண்டாம் பாதி எதிர்பார்த்த அளவு இல்லை” என கூறப்பட்டுள்ளது.
ரணபலி திரைப்படம் குறித்து தனியார் ஊடக நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “ரணபலி திரைப்படம், உணர்வில்லாத வரலாறு. மனதை உலுக்கும் கதைகளை அடிப்படையாக கொண்ட ரணபலி திரைப்படம், பலவீனமான திரைக்கதையால் ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. ஒரு சில உணர்ச்சிகரமான காட்சிகளை தவிர, பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை இப்படம் சரியாக காட்சிப்படுத்தவில்லை. அந்த காலத்தில் மக்கள் அனுபவித்த துயரங்களை நம்மால் உணர முடிகிறது.
#Ranabaali Review: History Without Heart A film rooted in heart-wrenching stories is let down by poor execution. Apart from a few emotional moments, it doesn’t do justice to those who suffered under British rule. You feel for what people went through back then, but the film doesn’t make you feel it on screen. Production design and set pieces look perfect/authentic and the effort is sincere, but the lifeless storytelling makes this a long, boring watch. The film badly needs trimming. M9 Rating: 2/5— M9 NEWS (@M9News_) October 16, 2026
ஆனால் அந்த உணர்வினை திரையில் கொண்டு வர படக்குழு தவறவிட்டது. தயாரிப்பு வடிவமைப்பு சிறப்பாகவும், தத்ரூபமாகவும் உள்ளது. படக்குழுவினரின் உழைப்பு தெரிகிறது. இருப்பினும், திரைக்கதையில் தவறவிட்டதால், பார்வையாளர்களுக்கு சலுப்பூட்டும் அனுபவமாக உள்ளது. இந்த படத்தின் நீளம் இன்னும் குறைக்கப்பட வேண்டும்” என கூறப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் விஜய் தேவரகொண்டா படம் குறித்து ஆன்லைனில் வெளியாகியுள்ள விமர்சனத்தில், “ரணபலி படத்தின் கதை நன்றாக உள்ளது, ஆனால் எடுக்கப்பட்டுள்ள விதத்தில் தவறவிட்டுள்ளனர். இதில் ஏராளமான பின்னணி கதைகள் இருந்தாலும், திரைக்கதை யூகிக்கும் வகையில் உள்ளது. வேகம் என்பது ஒரு பிரச்சனை அல்ல, ஆனால் இந்த படம் ஒரு உணர்வுப்பூர்வமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை.
#RanabaaliReview: #Ranabaali has a promising setup, but the execution feels underwhelming. Despite having plenty of backstory to explore, the film sticks to a predictable rebellion narrative. The slow pacing isn’t the issue; it’s the lack of emotional impact despite the suffering shown. The second half becomes increasingly repetitive, with back-and-forth attacks and torture sequences replacing meaningful story progression. The action feels outdated, and even the major elevation scenes fall flat due to weak execution. Vijay Deverakonda’s accent and dialogue delivery feel slightly unnatural initially but become less distracting as the film progresses. #VijayDeverakonda and #Rashmika deliver good performances, and their chemistry works well. Yendayya Saami is the only standout song, while the BGM is a letdown. The climax is comparatively better and more interesting, though predictable. The intention behind the film is appreciable, but good intentions alone cannot make a film engaging. A promising idea let down by its execution. Overall, a below-par film!— Movies4u Official (@Movies4u_Officl) October 16, 2026
இரண்டாம் பாதியில் வரும் தாக்குதல் காட்சிகள் மற்றும் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் மக்களை சித்ரவதை செய்யும் காட்சிகள் மேலும் சலிப்பூட்டும் வகையில் உள்ளது. விஜய் தேவரகொண்டாவின் வசன உச்சரிப்பு ஆரம்பத்தில் செயற்கையாக இருந்தாலும், பின்னர் கவனத்தை சிதறடிக்காமல் செல்கிறது. விஜய் தேவரகொண்டா, ரஷ்மிகா கெமிஸ்ட்ரி கவரும் விதத்தில் உள்ளது. ஆனால் பின்னணி இசை ஏமாற்றம் அளிக்கிறது” என கூறப்பட்டுள்ளது.