முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்த விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா ஜோடி: புகைப்படங்கள் வைரல்
விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா மந்தனா ஜோடியாக நடித்துள்ள ‘ரணபலி’ திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 16ஆம் தேதி தெலுங்கு, தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகிறது.
Published : October 13, 2026 at 7:34 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜயை, நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா மந்தனா தம்பதியர் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்த புகைப்படங்கள் இணையங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான விஜய் தேவரகொண்டாவும், அவரது மனைவியும் முன்னணி நடிகையுமான ராஷ்மிகா மந்தனாவும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யை, சென்னையிலுள்ள அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தனர். இந்தச் சந்திப்பின் போது இருவரும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் புதுமண தம்பதியான விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா மந்தனாவுக்கு முதலமைச்சர் விஜய்யும் திருமண வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “நாள் முழுவதுமான வேலைக்கு பிறகும் கூட, அவர் எங்களை அன்புடன் வரவேற்றார். வாழ்க்கை, வேலை ஆகியவற்றை குறித்து தனிப்பட்ட முறையில் தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார். ஒரே சந்திப்பில் எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான நபராக மாறிவிட்டார்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
Had the most beautiful time with the dearest Thalapathy @actorvijay Sir. Even after a long day he received us with so much love and shared such personal insights into life, work and the world. One meeting and sir is already a favourite ❤️ Until next time, My love and respect. Vijay Deverakonda :)— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) October 12, 2026
மேலும் முதலமைச்சர் விஜய் உடனான சந்திப்பு குறித்து நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நடிகர் விஜய் சாரை சந்தித்தேன். எனக்கு நினைவு தெரிந்த நாட்கள் முதல் அவரை ரசிகையாக நேசிப்பதில் தொடங்கி, அவருடன் பணியாற்றும் வாய்ப்பு பெற்றது முதல் இன்று அவரை முதலமைச்சராக பார்ப்பது வரை, அவரது பயணம் உண்மையில் வியக்கத்தக்கது” என பதிவிட்டுள்ளார்.
After such a long time went to meet @actorvijay sir. ❤️😁 From fangirling him for longer than I can remember to having the opportunity to work with sir to today admiring him for the Chief Minister he is! His journey is nothing short of incredible! 🔥❤️ Biggest love and best wishes to you always sir! ❤️❤️— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) October 12, 2026
தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்றது முதல் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த பிரபலங்களும் அவரை நேரில் சந்தித்து தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், தெலுங்குத் திரையுலகின் பிரபலங்களான விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா ஜோடியின் சந்திப்பு தற்போது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
இந்த காதல் தம்பதியர் தென்னிந்தியத் திரையுலகில் அதிகளவில் ரசிகர் பட்டாளத்தைக் கொண்டுள்ளனர். குறிப்பாக, இருவரும் திரைத்துறையில் ஆரம்ப காலம் முதல் இணைந்து நடித்து வருகின்றனர். இதுவரை கீதா கோவிந்தம், டியர் காம்ரெட் ஆகிய படங்களில் இணைந்து நடித்துள்ளனர்.
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இருவரும் சினிமாத்துறை மூலம் நண்பர்களாகி பின்னாளில் அது காதலாக மாறியது. இந்த வருடத்தின் தொடக்கத்தில் இருவீட்டார் சம்மதத்தோடு திருமணம் செய்து கொண்டனர். இந்நிலையில் திருமணத்திற்கு பிறகு விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா மந்தனா இணைந்து நடித்துள்ள ‘ரணபலி’ திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 16ஆம் தேதி தெலுங்கு, தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகிறது.