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OG, ஜனநாயகன் - பவன் கல்யாண், விஜய்க்கு உள்ள இந்த ஒத்துமைய பாத்தீங்களா?

முன்னதாக நடிகர் விஜய் நடிப்பில் கடந்த 2002ஆம் ஆண்டு வெளியான பகவதி படத்திற்கு சென்சார் குழு ஏ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது

ஜனநாயகன், OG பட போஸ்டர்ஸ்
ஜனநாயகன், OG பட போஸ்டர்ஸ் (@KvnProductions X account, Film posters)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 4:47 PM IST

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சென்னை: விஜய் மற்றும் பவன் கல்யாண் தீவிர அரசியலில் இறங்கி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பிறகு வெளியான அவர்களது திரைப்படங்களுக்கு சென்சார் குழு ’ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கி உள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாகி உள்ளது.

விஜய் நடித்த 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு சென்சார் குழு ’ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. மேலும் படத்தில் காட்சிகள், வசனங்கள் உட்பட 12 கட்களையும் பரிந்துரை செய்துள்ளது.

நடிகர் விஜய்யின் கடைசி படமாக அறிவிக்கப்பட்ட ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் படக்குழு நீதிமன்றத்தை நாடியது. இதனால் ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போனது.

இதனிடையே சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்து முடிந்து விஜய் முதலமைச்சரான நிலையில், மிக நீண்ட சென்சார் நடைமுறைக்கு பிறகு அவரது ஜனநாயகன் படத்திற்கு ’ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

இதேபோன்று, ஆந்திர மாநிலத்தில் பிரபல நடிகர்களில் ஒருவரான பவன் கல்யாண் அந்த மாநிலத்தின் துணை முதலமைச்சரான பிறகு அவரது நடிப்பில் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு வெளியான 'OG' படத்திற்கும் சென்சார் குழு ’ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது.

மேலும் சென்சார் குழு வழங்கிய கட் மூலம் 'OG' படத்தில் 1 நிமிடம் 55 விநாடி காட்சிகள் நீக்கப்பட்டன. அதுமட்டுமின்றி மற்றொரு சுவாரஸ்ய நிகழ்வாக, பவன் கல்யாண் நடிப்பில் OG படத்திற்கு 14 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விஷ்ணுவர்தன் இயக்கத்தில் வெளியான ‘பாஞ்சா’ படத்திற்கு மட்டுமே 'ஏ' சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் விஜய் திரை வாழ்க்கையில் ஜனநாயகன் படத்திற்கு முன்பு கடந்த 2002ஆம் ஆண்டு வெளியான 'பகவதி' படத்திற்கு மட்டுமே தணிக்கை வாரியம் 'ஏ' சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது.

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விஜய், பவன் கல்யாண் ஆகியோர் தங்களது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கிய பிறகு நிகழ்ந்த இந்த தற்செயலான நிகழ்வுகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

முன்னதாக, ஜனநாயகன் திரைப்பட வெளியீட்டு சர்ச்சை ஏற்பட்டபோது, படக்குழுவினர் சென்சார் சான்றிதழ் பிரச்சனையில் நீதிமன்றத்தை அணுகியிருக்கக் கூடாது என பவன் கல்யாண் கருத்து தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில், அனிருத் இசையமைத்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் வரும் ஜூலை 24ஆம் தேதி வெளியாகும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

TAGGED:

VIJAY MOVIES CENSOR ISSUE
PAWAN KALYAN
CM VIJAY
ஜனநாயகன் சென்சார்
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