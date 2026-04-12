பழம்பெரும் பின்னணி பாடகி ஆஷா போஸ்லே காலமானார்

இறுதிச் சடங்குகள் மும்பையில் உள்ள சிவாஜி பூங்காவில் நாளை மாலை நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாடகி ஆஷா போஸ்லே (கோப்புப்படம்)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 12, 2026 at 1:29 PM IST

மும்பை: இந்தியத் திரையுலகின் புகழ்பெற்ற பின்னணிப் பாடகி ஆஷா போஸ்லே தன்னுடைய 92 ஆவது வயதில் காலமானார்.

கடும் உடல் சோர்வு மற்றும் சுவாச கோளாறு காரணமாக மும்பையில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில் அவர் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் இன்று (ஏப்ரல் 12) அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

அவரது உடல், உறவினர்கள் மற்றும் ரசிகர்களின் அஞ்சலிக்காக நாளை காலை 11 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மும்பையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்படும் என்று அவரது மகன் ஆனந்த் போஸ்லே தெரிவித்துள்ளார். இறுதிச் சடங்குகள் மும்பையின் சிவாஜி பூங்காவில் நாளை பிற்பகல் 4 மணியளவில் நடைபெறும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

