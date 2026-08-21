பழம்பெரும் நடிகை சௌகார் ஜானகி காலமானார்; திரைப்பிரபலங்கள் இரங்கல்
சௌகார் ஜானகி தமிழில் புதிய பறவை, எதிர் நீச்சல், பாமா விஜயம், பார் மகளே பார், நீர்க்குமிழி, இரு கோடுகள் போன்ற வெற்றிப் படங்களில் நடித்துள்ளார்.
Published : August 21, 2026 at 3:05 PM IST
சென்னை: உடலநலக் குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நடிகை சௌகார் ஜானகி காலமானார். அவருக்கு வயது 94.
தென்னிந்திய சினிமாவின் மூத்த நடிகைகளில் ஒருவரான சௌகார் ஜானகி, உடல்நலக் குறைவு காரணமாக சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். இந்த நிலையில் இன்று மதியம் அவர், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் அறிவித்தனர்.
கடந்த 1950 ஆம் ஆண்டு தெலுங்கில் வெளியான ’சவுகாரு’ திரைப்படத்தின் மூலம் அவர் திரையுலகில் அடியெடுத்து வைத்தார். அதை தொடர்ந்து சௌகார் ஜானகி என அவர் அழைக்கப்பட்டார்.
தமிழில் புதிய பறவை, எதிர் நீச்சல், பாமா விஜயம், பார் மகளே பார், நீர்க்குமிழி, இரு கோடுகள், படிக்காத மேதை, பாக்யலட்சுமி போன்ற வெற்றிப் படங்களில் நடித்துள்ளார். தமிழ், தெலுங்கு, கன்னட மொழிகளில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்த சௌகார் ஜானகி, தமிழில் காவியத்தலைவி, ரங்கராட்டினம் போன்ற படங்களை சொந்தமாக தயாரித்து நடித்தார்.
எம்ஜிஆர், சிவாஜி, ஜெமினி கணேசனோடு ஜோடி போட்டு நடித்த சௌகார் ஜானகி, 80-களில் ரஜினி, கமல்ஹாசனுக்கு அம்மா கதாபாத்திரத்திலும் நடித்தார். சென்டிமென்ட் காட்சிகளில் மட்டுமல்லாமல் காமெடி கதாபாத்திரங்களிலும் கச்சிதமாக நடித்து ரசிக மனங்களை வென்றார்.
400-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்
தெலுங்கில் அறிமுகமானாலும், தமிழ் மற்றும் கன்னடம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தென்னிந்திய மொழித் திரைப்படங்களில் சௌகார் ஜானகி தொடர்ச்சியாக நடித்தார். தனது நீண்ட திரைப்பயணத்தில் 400-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ள அவர், தென்னிந்திய சினிமாவின் குறிப்பிடத்தக்க மூத்த கலைஞர்களில் ஒருவராகத் திகழ்கிறார். நடிகர் சந்தானத்துடன் சௌகார் ஜானகி இணைந்து நடித்த பிஸ்கோத் படமே தமிழில் இவர் கடைசியாக நடித்த படமாக அமைந்தது.
4 முதல்வர்களுடன் நடித்த செளகார் ஜானகி
தெலுங்கு மாநிலத்திற்கு முதல்வராக பதவி வகித்த NTR ராமராவ் உடன் முதலில் படங்களில் நடித்தார். அதன் பிறகு தமிழ்நாடு மாநிலத்திற்கு முதல்வராக பதவி வகித்த எம்ஜிஆர் ராமச்சந்திரன், கருணாநிதி, ஜெயலலிதா ஆகியோருடன் தமிழில் படங்களில் நடித்தவர் என்கிற பெருமைக்குரியவர் சௌகார் ஜானகி.
பத்மஸ்ரீ சௌகார் ஜானகி
நாடகம் மற்றும் சினிமா என பல தளங்களில் தனது திறமையை வெளிப்படுத்திய சௌகார் ஜானகியின் கலை சேவையைப் பாராட்டி, இந்திய அரசு 2022-ம் ஆண்டு அவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவித்தது.
முதலமைச்சர் விஜய் இரங்கல்
பழம்பெரும் நடிகை சௌகார் ஜானகி மறைவுக்கு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில், "பழம்பெரும் திரைப்பட நடிகையும், தனது தனித்துவமான நடிப்பால் பல தலைமுறை ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்தவருமான திருமதி சௌகார் ஜானகி அவர்கள் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் என்ற செய்தியை அறிந்து மிகுந்த அதிர்ச்சியும், வேதனையும் அடைந்தேன்.
திரைத்துறையில் 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பயணித்து, எண்ணற்ற கதாபாத்திரங்களுக்கு உயிரூட்டிய அவரது கலைப்பணி என்றும் போற்றத்தக்கது. தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி போன்ற பல்வேறு மொழிப் படங்களில் நடித்து சாதனை படைத்துள்ளதோடு, பத்மஸ்ரீ விருது, கலைமாமணி விருது, நந்தி விருது உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளைப் பெற்றுள்ள திருமதி சௌகார் ஜானகி அவர்களின் மறைவு திரையுலகத்திற்கு பேரிழப்பாகும்.
திருமதி சௌகார் ஜானகி அவர்களை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கும், உறவினர்களுக்கும், திரைத்துறையினருக்கும், ரசிகர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, அவரது ஆன்மா இறைவன் திருவடிகளில் இளைப்பாற பிரார்த்திக்கிறேன்." இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நடிகர் கமல்ஹாசன் இரங்கல்
சௌகார் ஜானகி மறைவு குறித்து நடிகரும், மாநிலங்களவை எம்பியுமான கமல்ஹாசன், ‘பார்த்தால் பசி தீரும்’ படம் தொடங்கி நாற்பதாண்டுக் காலப்பரப்பில் பல படங்கள் இணைந்து பணியாற்றியுள்ளோம். அவர் அம்மா, நான் பிள்ளை. தென்னிந்தியத் திரையின் தவிர்க்கவியலாத நடிப்புக் கலைஞர் சௌகார் ஜானகி. அன்றைய கதாநாயகர்கள் அத்தனை பேரோடும் நடித்தவர். என் ஆசிரியர் கே.பாலசந்தரின் விருப்பத் தேர்வாக இருந்தவர். மறைந்துவிட்டார். அன்னை பிம்பம் ஒன்று விடைபெற்றது. கண்ணீரோடு வழியனுப்புகிறேன்" என எக்ஸ் தள பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.