கபாலி வில்லன் நடிகர் நானா படேகர் காலமானார்
நானா படேகர் தமிழில் பொம்மலாட்டம் (2008) மற்றும் காலா (2018) ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார்.
Published : October 8, 2026 at 8:02 AM IST
மும்பை: பிரபல இந்திய திரைப்பட நடிகர் நானா படேகர் (75) இன்று கோவாவில் உள்ள மருத்துவமனையில் காலமானார். அவரது மகன் மல்கார் படேகர், நானா படேகரின் மறைவை உறுதி செய்துள்ளார்.
திடீரென ஏற்பட்ட நெஞ்சுவலி காரணமாக கோவாவில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், சிகிச்சை பலனளிக்காமல் அவரது உயிர் பிரிந்ததாக மகன் மல்கார் படேகர் வருத்தத்துடன் தெரிவித்துள்ளார்.
திரைப்பட தயாரிப்பாளர், திரைக்கதை ஆசிரியர் என பன்முகங்களை கொண்ட இவர், முன்னாள் ராணுவ அதிகாரி ஆவார். நானா படேகர் தமிழில் பாரதிராஜா இயக்கத்தில் 2008ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘பொம்மலாட்டம்’ மற்றும் பா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில் 2018ஆம் ஆண்டு வெளியான காலா ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார்.