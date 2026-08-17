3 நாட்களில் 100 கோடி வசூல் - 'விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்' அசத்தல் சாதனை
இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா, மமிதா பைஜூ, ராதிகா சரத்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் விமர்சன ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
Published : August 17, 2026 at 9:42 AM IST
சென்னை: சூர்யா நடித்துள்ள ’விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் வெளியான மூன்று நாட்களில் 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்துள்ளது.
பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள பாக்ஸ் ஆபிஸ் தரவுகளின்படி, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் (Vishwanath & Sons) திரைப்படம் வெளியாகி நேற்று மூன்றாவது நாளில் இந்தியா முழுவதும் 4,876 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டுள்ளது. அதன்மூலம் 67.22 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது.
இந்தியாவில் மட்டும் கடந்த மூன்று நாட்களில் மொத்தமாக 58.15 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. அதேபோல் இப்படம் வெளிநாடுகளில் 3-வது நாளில் 10 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ள நிலையில், மொத்தமாக 43 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. இதன்மூலம் உலகளவில் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் மொத்தமாக 110.22 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது.
சாக்னில்க் தரவுகளின் படி, விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் வெளியான முதல் நாளான ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி 5,034 காட்சிகள் திரையிடப்பட்ட நிலையில், 15.35 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளில் 5,157 காட்சிகள் திரையிடப்பட்ட நிலையில், 22.25 கோடி வசூல் செய்துள்ளது.
இப்படம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமின்றி தெலுங்கு மொழியிலும் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. ஆந்திர தெலுங்கானா மாநிலங்களை சேர்த்து மூன்றாவது நாளில் 4.98 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது.
ஏற்கனவே சூர்யா நடிப்பில் கடந்த மே மாதம் வெளியான ’கருப்பு’ திரைப்படம் 300 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக, தற்போது விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படமும் வசூலில் சாதனை படைத்து வருவது சூர்யா ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
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’லக்கி பாஸ்கர்’ திரைப்பட வெற்றிக்கு பிறகு இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி இயக்கியுள்ள திரைப்படம் ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’. சூர்யா, மமிதா பைஜூ, ராதிகா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இப்படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.
தொடர்ச்சியாக ஆக்ஷன் படங்களில் நடித்து வந்த சூர்யா, இப்படத்தில் குடும்ப உறவுகளை மையமாக கொண்ட கதையில் நடித்து பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளார். விமர்சன ரீதியாகவும் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருவதால், இனிவரும் நாட்களிலும் வசூல் மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.