மலை கிராம மக்களின் வாழ்வியலை கூறும் ’வெள்ளகுதிர’ திரைப்படம் - ஓடிடியில் வெளியீடு
ஹரீஷ் ஓரி, அபிராமி போஸ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ’வெள்ளகுதிர’ ஓடிடியில் இன்று வெளியானது.
Published : April 6, 2026 at 2:59 PM IST
சென்னை: மலை கிராமங்களில் வாழும் மக்களின் வாழ்வியலை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ’வெள்ளகுதிர’ திரைப்படம் ஓடிடியில் இன்று வெளியானது.
ஹரீஷ் ஓரி, அபிராமி போஸ், ரெஜின் ரோஸ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ’வெள்ளகுதிர’. இந்த திரைப்படம் கடந்த வருடம் நவம்பர் 28 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. சரண்ராஜ் செந்தில்குமார் இயக்கத்தில் உருவான இந்த படம், மலை கிராமங்களில் வாழும் மக்களின் வாழ்வியல், அவர்கள் எதிர் கொள்ளும் சிக்கல்கள் மற்றும் சமூக அரசியல் பிரச்சனைகளை எதார்த்தமாக பதிவு செய்துள்ளது என படத்தை பார்த்த திரை பிரபலங்கள் பாராட்டினர்.
படத்தின் மைய கதையானது, கடன் சுமை மற்றும் சூழ்நிலை காரணமாக நகரத்தில் ஒரு தவறை செய்து விடும் ஹீரோ ஹரிஷ் ஓரி, குடும்பத்தினருடன் தனது சொந்த மலை கிராமத்தில் தஞ்சம் அடைகிறார். ஆனால் அந்த கிராமமே ஒரு வேறு நிதர்சனத்தை எதிர்கொண்டு கொண்டிருக்கிறது. பிழைப்புக்காக மக்கள் மலைகளை விட்டு வெளியேற வேண்டிய சூழல் உருவாகி இருக்கிறது. இந்த நிலையைக் கையாளும் போது, முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் உதிரி விஜயகுமார் மக்களின் நிலங்களை அபகரிக்க திட்டமிடுகிறார்.
இதற்கிடையே, வாழ்க்கையை தக்க வைத்துக் கொள்ள ஹீரோவும், அவரது நண்பர்களும் ‘மூலிகை ரசம்’ என்ற சாராயத்தை தயாரித்து ரகசியமாக விற்பனை செய்யத் தொடங்குகின்றனர். இந்த முயற்சி அவர்களின் வாழ்க்கையில் புதிய பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது. போலீஸ் சிக்கல்கள், சமூக அழுத்தங்கள், மற்றும் மனித உறவுகளின் மோதல்கள் ஆகியவை கதையை முன்னெடுக்கின்றன.
இதே நேரத்தில், ஹரிஷ் ஓரியின் மனைவியாக வரும் அபிராமி போஸ் மற்றும் தற்போதைய ஊராட்சி தலைவராக இருக்கும் மெலோடி ஆகியோர் கிராம மக்களின் உரிமைகளை காப்பாற்ற போராடுகின்றனர். அவர்கள் எதிர் கொள்ளும் சவால்கள் மற்றும் அந்த போராட்டத்தின் விளைவுகள் கதைக்கு வலுவான உணர்ச்சி அடுக்குகளை சேர்க்கின்றன.
|இதையும் படிங்க: வலைதளங்களில் தனது பாடலையும் தேடி ரசியுங்கள்: 'பருந்து' பட விழாவில் கங்கை அமரன் பேச்சு
இந்த திரைப்படத்தில் ரெஜின் ரோஸ், ஜீவிதா உள்ளிட்ட பலர் தங்கள் கதாபாத்திரங்களில் இயல்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி, கதை சொல்லலுக்கு நம்பகத்தன்மையை வழங்குகின்றனர். பரத் ஆசீவகன் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ள நிலையில், ராம்தேவ் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். இந்நிலையில் ’வெள்ளகுதிர’ திரைப்படம் ‘அமேசான் ப்ரைம்’ ஓடிடியில் இன்று வெளியாகியுள்ளது.